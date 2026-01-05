我家小兒子高中時認識一位女孩，交往頗為密切。他們有時會到對方家小坐、吃飯，雙方父母無不獻上祝福，女孩母親還視我家小兒子為未來的女婿。

由於會接送孩子到對方家，我們與女孩的雙親互有見面，也彼此寒暄，互動良好順暢，都很看好孩子的未來。後來女孩考取外縣市大學，我家小兒子則留在花蓮準備重考。可能是兩地阻隔，生活經驗不同，他們漸行漸遠，最後分手。雙方父母都很惋惜，對方媽媽還感嘆：我無緣的女婿啊。

儘管孩子不再互動，大人間的情誼卻完全不受孩子影響。最先是運動巧遇重新搭上線，後來更因為閱歷相近、個性相同而愈走愈近。尤其我和女孩的媽媽經常透過社群軟體互道近況，也互贈小禮物串門子，從無緣的親家變成無話不說的好友，真是始料未及。

那天雙方還一同共進午餐，聊孩子過去的交往、現在的近況、共同的朋友，愉快度過美好時光。飯後我們轉去她姊姊家小坐，巧的是，她姊姊的女兒曾是我的學生，而我家小兒子已被她姊姊、姊夫鑑定過，有許多話題可聊，雖是初次造訪，卻不覺生疏，彼此投緣。

我們期盼孩子能重修舊好，再續前緣，至於能否如願無法預知，但可以確定的是，大人的情誼將會長長久久。