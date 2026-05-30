張作錦／高希均，沒有「白吃」台灣的「午餐」

「天下文化事業群」將於6月1日集會，發表《高希均回憶錄》。高希均教授是他們的創辦人。他原為美國威斯康辛大學河瀑校區的經濟學教授。1977年四月間，應當時行政院經建會邀請，回國擔任顧問，為政府提供財經意見。暇時在當時的晚報寫「隨筆文章」，字數不多，但說理動人。我那時在《聯合報》編輯部服務，覺得這樣的文章刊在讀者比較有限的晚報，不免大材小用。

於是我請他吃飯聊天，當然意在約稿。台灣那時雖不富裕，《聯合報》請作者下個小館還是不成問題的，但高先生卻隨意走進一家快餐店，每人一杯咖啡一個漢堡，吃得簡單，談得深入。

沒有兩天，稿子來了，是評述「當前經濟觀念」的系列文章，篇篇都有與眾不同的觀點。到了第五篇〈天下哪有「白吃」的午餐？〉更教每個人眼睛為之一亮，腦袋像猛然被鑿開了。那個時代的台灣，還沒有「國際化」，對新知識、新觀念了解不夠，而當時的蔣經國政府，處處以人民生計為念，不僅稅賦要低，公用事業如水電瓦斯等等費用，都不准漲價，以安定百姓的生活。但高希均教授警告國人，不能靠政府開支票過日子，羊毛一定出在羊身上。他呼籲政府和社會大眾在觀念和行動上要懂得「付出」和「創新」，才能過渡到一個真正有尊嚴的富裕社會。

高教授的文章，直如暮鼓晨鐘，社會大眾都聽進去了，人人都能琅琅上口「天下哪有白吃的午餐」那句話。高先生因感冒去診所求診，醫生一看表上是高教授大名，堅不收診察費，以感謝他為我們國家所做的「診察」。高先生坐計程車，司機在報上看過他的照片，認出他來，一定要免費送他一程，表示升斗小民的尊敬。

「白吃午餐」不僅激勵了廣大讀者，也激勵了作者自己，高教授在以後短短幾個月內，接連寫了很多漂亮精闢的文章，提出的都是言人所未言的主張，譬如：

低物價政策是有害的；

公立大學的學費應該調整；

在政府機構裡，公事不可私辦。

當然，不會忘記他另一宏文〈決策錯誤比貪汙更可怕〉，等於再給政府一記重拳。而當時的政府雖被人形容為「專權」，倒是有容言的雅量，也有改進的勇氣。中華民國能逐漸走向現代化，發展經濟，增強國力，靠各方面的努力，輿論界是其中的一環。而在媒體上發揮導引作用的學者，高希均教授無疑是先鋒隊中的主力。

1977年5月27日〈天下哪有「白吃」的午餐？〉在《聯合報》初次刊出。（圖／本報新聞資料庫）

高教授的每一篇文章，都引起社會極大的回響。他那時也有兩點感受：

第一、台灣需要輸入更多新觀念，以促進國家社會的整體進步；

第二、媒體的影響力很大，但報紙是一種大眾讀物，雜誌才能深入而細緻地討論問題。

在台灣辦一本雜誌，那時大概在他心裡已經埋下了一顆種子。

1979年中美斷交，一時人心惶惶。大家多認為，台灣應該發展經濟，充實自己的力量，才能度過難關。如果一般人都有這樣的認識，在美國大學教經濟學的高希均教授，自然更了解這一點。於是他從美國請了一年假回來，邀請幾位志同道合的朋友，於1981年共同創辦了以討論經濟問題為核心的《天下雜誌》。

後來，高教授也許覺得台灣經濟已經站穩了腳步，於是創辦了一本綜合性的刊物《遠見雜誌》。目標在「傳播新觀念，開拓新視野」。就是希望國人站得更高，看得更遠，所以叫《遠見》。

沒有知識的人怎會有「遠見」？除了兩本雜誌，加上「天下文化出版公司」，高教授以「豐富閱讀世界」來服務社會。而推廣讀書，更是他長期的努力目標，他提出「新讀書主義」，有四點倡議：「自己再忙，也要讀書；收入再少，也要買書；住處再擠，也要藏書；交情再淺，也要送書。」天下文化選書嚴謹，高教授堅信：「好書正如好人一樣，有時寂寞，但不會孤獨。」

高希均教授在台灣發展了他的文化事業，現在正專心致志回饋台灣。既是「好人」，也出版「好書」，應該既不孤獨，也不寂寞。