Ilid Chou／【帶著爸媽去旅行】帶長輩出國的血淚注意事項

時序都要到端午了，年前帶著爸媽、公公、爸媽的友人、爸媽友人的友人（對，甚至連爸媽都不認識），共七大一小出國玩耍的照片，還是沒整理出來。

畢竟玩耍的只有七位大人，而那「一小」，也就是我，至今打開照片資料夾時仍覺得，啊，心好累。

到底為什麼會出現這種組合？是我的錯，租到的車子實在太過大台，而這件事又過早讓父母知道，於是他們就自己約了起來。當阿母傳訊息來，說的是「車子的行李夠放嗎？」而不是「能不能加人？」時，女兒就知道大勢已定。盡孝嘛，當然要連同父母的面子一起顧著。

總之，這是個努力讓事情井井有條，但仍然無法不顯得暴躁的旅遊紀錄與注意事項，跟這趟旅行一樣。

要點1：出國前的準備得做，但他們不會看

做了行前手冊，包含地圖、當地氣候、要帶的衣物用品、常備藥品清單、行程路線，景點介紹、要下載的App與注意事項。插圖精美、解說詳實、甚至連物品都附上照片、電子版與紙本手冊（全彩，A5，12號字體）統統有，早早發在群組裡還設定成公告。但他們依舊每天問你「明天做什麼、看什麼、去哪裡、吃什麼」，我依舊需要每晚在群組裡重複著明天的行程、衣著、起床時間、吃飯時間、出發時間。

行前手冊被漂漂亮亮地收著，基本上就像是一本免責聲明，在某些時刻告訴他們：「我已經說過了。」

要點2：只要有廁所，就一定要去

能不能上廁所，是一種玄學，俗稱感覺。例如要早起趕高鐵的時候，長輩們就會特別想蹲一下馬桶，但問說不能在高鐵上擠嗎？「我在車上就上不出來。」

休息時，要把握拍照聊天散步買東西的好時光，也沒有人想去方便，然而每當休息時間結束，大家就會突然有各式生理需求。到底！前面！休息時！為什麼！不去？

別問，問就是那時沒感覺。總之，只要經過廁所，就一定要停下來，大聲疾呼：「要不要去洗手間？」至少三遍。

要點3：每個人與每個景點都要有照片

自拍。團體大合照。半身照。全身照。橫式。直式。廣角。

以上都要有，最好還要來拍個短影片。雖然不知道為什麼所有字碑跟每一棵樹前都要有照片，也不曉得為什麼要在觀景台上拍遮住全部景觀的團體照，更不理解為什麼每一張都是完全相同的站位與構圖。不管，拍就對了。但有時還是會想，到底腦子是被什麼砸到，才會讓自己經歷得在海拔4,520m的地方，大喊「不要再拍了！要上車了！要下大雪了！」的處境呢？

要點4：吃好，旅程就好了一半

這或許是能套用在百分之九十的台灣人身上的真理。他們不怕排隊，不介意塞車，只怕東西不好吃。早餐吃完問午餐，午餐吃完問晚餐，晚餐吃完問早餐，以及每天在車用冰箱裡補足飲料、點心與水果。

風景很美，半年過去了，阿母心心念念的仍是某一天的手抓羊肉。至於我爸呢？「你爸爸就是有風景的時候喊他，抓一把瓜子跟花生放在他前面，讓他邊啃邊看，他心情就好了。」隨隊的攝影說。

要點5：掉東西而已，人沒掉就好

媽媽的手套非常堅強，它一路上被其他遊客撿到四次。而且，每當陌生人撿起來問「是誰的手套？」時，好心的家母還會幫忙喊：「有人手套掉了嗎？」

爸爸的墨鏡，在抵達第一天的第一個景點前就弄丟了，而那裡是下雪的高原。伯伯的證件也掉了。回旅館翻了一遍，車上再翻了一遍，伯伯早上捐了錢的廟宇再翻一遍，最後在放了沒吃完餅乾的塑膠袋裡找到。

要點6：關於那些推銷、很醜的紀念品與伴手禮

只要不害命，謀點財也沒事。

要點7：習慣長輩的垃圾話吧，但僅限自家人

有個場景是這樣的，check in時，長輩對櫃台妹妹說：「妳鼻毛要修，那個露出來會影響財運……」被我一把推走：「你不要管人家女生的事！」「我是說真的，面相上那樣不好。」「我跟你說你這樣也算性騷擾，美少女的事你別管！」

掙扎著，連同推著兩個40吋的行李箱，我拚命將熱情發揚面相學的伯伯塞進電梯。是真的怕你被打呀，伯伯。

要點8：無論如何，在車上都要裝睡

長輩們也是會鬥嘴吵架的，但晚輩不能插嘴，睡吧。他們又從包包裡掏出買太多吃不完的零食了，快睡，不然會胖死。窗外的風景好美呀，請戴起墨鏡，微微瞇起雙眼，用昏昏欲睡的狀態欣賞吧，不然又要幫忙吃水果了。

要點9：再不合群的同學，你也要記得關心他

團體裡總有各式各樣的人，例如本團有個攝影狂叔叔。他很難控制，整天拿著大砲四處衝刺，也不拍合照，非常偶爾才能幫他拍到獨照，吃完飯就自己跑去休息。

我跟攝影每次拍照都會喊他，有時還要拉扯一下。「你們不要勉強人家啦。」阿母說。「妳不懂，妳就是每一次都要喊他，妳不能因為他說不要就不喊。」我回答。「叔叔就是你拿每一個食物跟東西都要問他，他通常都說不要，可是你一定要問他。他說過不要的東西也要問他。」攝影表示。

重要景點一定要拍到幾張，拿側拍給他看時，他也都會暗暗地開心。長輩嘛，青春期到了，可以理解。

要點10：「我也不是不見，我就是迷路。」

源自阿姨。振聾發聵，一句話足矣，欲辯已忘言。

旅遊半年之後，某長輩問我：「妹妹，今年要去哪裡玩？」

「沒有喔，什麼都沒有。」