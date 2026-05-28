王聰威／iLover的西班牙旅行（上）

我見過最美的證件照是莉的照片。

有時候，我會懷疑自己是不是記錯了細節，但要是閉上眼睛，那張照片的色調、構圖，甚至證件護貝的光澤都會再度浮現。

那是幾年前的事，我還是她的助理的時候，她把身分證交到我手上：「幫我影印一份。」

對莉來說，不過是件辦公室的雜務，但證件碰到我掌心的瞬間，我有種古怪的刺痛感。那種刺痛和情愛無關，也不是羞恥，我覺得自己偷看了某種比裸體更親密的東西，或許這就是人性裡某種黏稠的部分，一旦看見對方連最無趣的證件資料也暴露在面前，會令人產生奇怪的優越感，好像她卸下了某種無形的防禦，那比她本人還要真實。

我影印完那張證件後，把原件遞還給她，心臟跳得像剛衝刺四百公尺。她接過去，頭也沒抬，就把證件和影本丟在桌上。她完全不知道，或者說，她一定知道，這一切對我來說有多麼不尋常。我甚至清楚記得那張影本上的小細節：左下角有一條極細的紅線，應該是影印機玻璃的裂紋。

我多印了一張。

她有種冷淡的秩序感，既然這是流程，就不必多想，我卻覺得自己像得到了她「原味內衣」，現在想想，這種比喻有點愚蠢，也有些下流，但證件照上的她，比任何她其他的照片都更能挑動我。那是一個被國家機關確認、蓋章、歸檔的莉，她的出生地、她的生日、她父母和尚未離婚的配偶名字，全都排在那張薄薄的卡片上，我對這些細節沒有任何權利和義務，這讓我更無法克制想侵犯她的衝動。

證件上的她，與日常裡那個削瘦的臉，眉形俐落，眼神會直盯盯地看穿人，穿著合身的中性西裝、說話有條不紊，但皮膚總是顯露疲憊的老態，只能依靠技巧高超的遮瑕化妝的她，幾乎是兩個人。照片裡的她，自然年輕一些，神情比平常溫和，微微發胖的臉頰，法令紋不見了，嘴角上翹，我想像她坐在公家機關簡陋照相區的椅子上，攝影者喊：「看這裡。」她露出禮貌的微笑。

她的鎖骨被寬鬆白襯衫的開口切割出極小的三角形，脖子細，皮膚白晰，看得見她血管的位置，我當時看著這張照片，閃過荒謬的念頭：「這世界一定有規定這張照片才是真的她。」這種真實勝過她坐在辦公桌後看著文件的神情，後來，也覺得，勝過她在床上，非常偶爾才會卸下防備的樣子。

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iLover系統／Real-Time Template Consistency System (RTTCS)

iLover系統的運作基礎為三層程序：「模板建構、即時配對、AI同步技術」。三者協同作用，確保共享戀人服務的穩定性與一致性。

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運作原理

1.模板建構｜Template Construction & Scenario Injection (TCSI)

● 從模板資料庫調用指定名稱的核心參數：常用聲線、偏好話題、允許的互動行為、服務紀錄。

● 生成「模板數據包」，並下發至共享戀人裝置，執行情境即時導入（Context/Scenario Injection）。

● 平台預留≧35分鐘以完成狀態轉換，確保跨時段、跨執行者的一致性。

● 成效：即使執行者不同，使用者仍能感知為同一名稱角色所代表的穩定表現。

2.即時配對｜Real-Time Matching & Allocation (RTMA)

● 從同時段上線池進行比對，篩選條件包括：名稱、外形、氣質、心理狀態、過往表現。

● 綜合交通距離與可用時段計算候選名單，發送接單通知並收集意願。

● 產生即時候選名單並呈現在平台地圖；表面為自由選擇，實際為演算法分配。

● 成效：提升即時性與可近性，同時維持平台端供需調度。

3.AI同步技術｜Template-Based Real-Time Response Analysis (TB-RTRA)

● 技術術語：模板即時分析回應（Template-Based Real-Time Response Analysis）。

● 專用AI手機具準確時空定位，持續收集語彙、語氣、音高、節奏等特徵，進行即時分析。

● 生成判斷後，經由隱藏式耳機以語音提示共享戀人。

● 共享戀人可直接採用建議用句或微調；在疲勞或注意力不足時仍能維持互動品質。

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重要設備

● 模板數據庫：儲存聲線、主題、行為參數與服務紀錄。

● 專用AI手機：搭載平台工作端軟體、具指向性收音功能，搭配AI分析引擎，能即時生成互動建議

● 隱藏式耳機：接收AI手機傳送資料，通透模式下，以冷靜語音提示語句。

● 微型攝影機（非標準配備，不受專用手機支援）：可收集表情與肢體數據，但角度限制與傳輸不穩，易造成AI分析錯誤與「人工幻覺」。

● Smart Vision Lens（個人選配，不受專用手機支援）：隱形智慧視覺鏡片，能即時捕捉臉部與肢體變化並傳送給AI手機。

○ 優點：最準確的情緒與肢體反饋。

○ 缺點：成本高、續航力不足（約半小時），不適合長時間高強度互動。

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Klock自烘焙咖啡館比我預想的小，外觀有點破舊，門口有幾盆巨大叢生的蕨類，深色的木門貼著一張「營業中」的紙條，門旁那扇乳白色窗框透出昏黃燈光。隔著鐵窗花，可以看見裡面的座位配置：幾張小桌子，兩三個客人分散坐著。最靠窗的位置是一張方桌，一個女人坐在那裡，長髮垂在肩上，把臉遮住一半，只有她是一個人，應該就是A-Fa，在街燈映照的玻璃反射裡，她看起來幾乎不像一個真實的人，而是被安置於場景中的道具，專注地看著手機螢幕，像辦公室值班的專注與耐心。

我站在對街看了一會兒，覺得不該這樣盯著她，應該要立刻走進去才對。我推開門，門鈴發作一聲輕微的金屬響聲，她的眼神短暫落在我的臉上，像確認一個最小限度的事實，「晚安，請問是小兼嗎？」

我點頭坐下，她微微往椅背靠了靠，手掌平放在桌面，「你想坐這裡，還是換個位置？」

「這裡就好。」我坐下時，椅腳在木地板上發出短促尷尬的摩擦。

她將手機放在桌上，螢幕上有個QR code，我有點不知所措，「抱歉，我是第一次使用，不太知道怎麼做。」

她說：「沒關係，我教你，你先進到你的iLover帳戶，手機借我一下。」

我把手機遞給她。

「先從這裡開始。」她說，「掃描我的QR code，按下這個就算租用開始，很簡單吧。要延長的話，在預定歸還時間前按這裡就行，費用會依分鐘數加上去。」

她替我按下「確認租用」後，小兼接過她遞回的手機。

「歸還的時候呢？」

「同一個QR code要再掃一次，確認雙方位置和時間紀錄，確定沒錯，就可以點『完成歸還』。然後會跳出總金額，分項顯示基本租金、溢出服務費、延長費、定位偏差修正費、各種折扣與回饋等等。」阿發想了一下，「像iMobile一樣。」螢幕上的範例框裡，有一句灰色字：「簽名即表示雙方認知一致，確認無任何損傷與糾紛。」

「在『同意並付款』之前，先確定我的編號正確，在這裡FKR-28316，簽名後，手機上再點一次『確認』，這樣就好了。」小兼把頁面滑下去，停在右上角一個紅色的按鈕。

「這個呢？」他問。

「雙方有爭議就用它。『呼叫支援』，會開啟即時對話視窗，或要求派人到現場。但要注意，頁面寫得很清楚，超過三十分鐘就會收協調費，由租用者支付。」

小兼看著那行粗黑字，腦中閃過東京海上保險的廣告，溫柔而堅定的保險員在三十分鐘內出現的承諾。

再往下滑，畫面被紅色框線包住：「共享戀人於服務期間遭遇人身威脅或急迫危險，有權即時終止契約，並由系統通知當地警政單位。」

「這家店，妳很熟嗎？」

「不算很熟。」她說，「偶爾在這裡等人。」

他向服務生點了一壺跟阿發一樣的德國花茶，眼睛掃過桌上的玻璃杯，裡面盛著剛倒的冰水，他端起水杯的瞬間，看見杯底有一行小小的字母，浮凸著「made in Spain」，帶著廉價的異國感。

他盯著那行字母看了幾秒，「這地方滿特別的，連杯子都用西班牙進口的。」

她把杯子轉了半圈，冰塊在水裡碰出輕響，「你去過西班牙嗎？」

他抿了一下嘴角，本來想如實回答從來沒去過，但在短暫的停頓裡突然意識到，承認這件事會讓對話立刻空掉，於是防衛本能般改口：「算是去過。」

「什麼叫算是？」

「在巴塞隆納機場轉機過幾個小時。」

「嗯，那就不算吧……」阿發聽見耳機傳來──開啟旅行情境，增加親密感，語氣軟柔，西班牙城市巴塞隆納旅遊資訊顯示於手機──她換上一種比剛才溫軟的語氣：「但是我有去過喔。」

「巴塞隆納嗎？」

「是啊，我記得從爛芭樂大街散步，經過哥倫布紀念碑，去了巴塞隆納港的舊港，那裡停泊了滿滿的遊艇，還有熱鬧的購物中心和水族館。港口裡有綠色的工作船，一次十歐元，供人參觀的帆船桅桿就停在購物中心的玻璃下方，黃腳銀鷗四處飛翔，對岸人工島上，乾式船塢停著等待維修的大型遊艇。港口上方有紅色纜車經過，通往旁邊的蒙惠克山，黑色的小帆船載著觀光客從港外回來，非常美麗的晴天午後。」

「妳記得真清楚。」

「都是觀光客去的地方。」

「有其他的，觀光客比較少去的地方嗎？」

「我想想。」──塞維亞也不錯，小巷子很有味道。輕點頭，嘴角上揚，眼神略帶回憶地偏向左側──「像是塞維亞。」

「塞維亞，我不知道這個城市。」他說，「什麼時候去的？」

「三年前。」她把指尖緩慢地抵在杯口，「那時候是秋天，人行道兩側種著懸鈴木，葉子掉了一地。」

「我沒出機場，不過可以看得到跑道旁那些塗鴉牆，像班克西的圖。」

阿發看著他──巴塞隆納-埃爾普拉特機場跑道並無塗鴉牆，但連接馬德里阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場的高速公路則有大型塗鴉牆。用戶語氣輕微不安，建議肯定回應，減少距離──她笑著說，「你記得很清楚啊，好啦，算你去過西班牙了。」

「哈哈哈，謝謝妳的肯定。」

「我記得塞維亞老城裡有一家甜品店，玻璃櫃裡放著一排蛋黃布丁和杏仁蛋糕，和一個大玻璃罐，裡面裝著冷凍的橘子汁。」她像是朗誦背熟的段落，「那橘子汁瓶子是白色塑膠，瓶身有藍色花紋，看起來很像洗衣精。」

「妳喝過？」

「喝過。」她點頭，「偏酸，但搭配吃榛果長大的，50%伊比利豬火腿很好。」

小兼覺得有一種細微的失重感，跟阿發站在不同大小的星球上。

「不然，我們可以假裝一起去過西班牙，例如，格拉納達如何？」

「哈哈哈，好像很有趣，像故事接龍，好啊，但我也不太知道格拉納達是什麼樣的地方喔。」

「沒關係，我知道喔。」她緩慢地複述那座城市的名字：「我們從塞維亞聖胡斯塔火車站坐到格拉納達，要在科爾多瓦換一次，一個小時就到。」

「還滿近的。」

「喔？」──路線校正：塞維亞—格拉納達直達列車（Renfe Avant／AVE），常見行程約2小時32分至2小時50分；若需轉乘，通常在Antequera-Santa Ana──「嗯，我說錯了，要兩個半小時。」她的指尖往手機輕敲了一下。

服務生為他送來德國花茶。