最完美的下酒零嘴！澎湖5月起產季必吃好滋味：丁香小魚乾

文字╱攝影 呂宛霖

家裡的冰箱，總留有一個位置給那些乾乾癟癟的銀色小魚。

銀閃閃、細如指的丁香，不僅是白沙鄉赤崁村的驕傲，更是澎湖人家裡廚房經年不散的氣息。赤崁北方海域擁有廣闊的珊瑚礁與沙地，是丁香魚迴游棲息的場域。除了禁漁期外，每年五至九月盛產期，港邊總是炊煙繚繞；丁香魚極其嬌貴，離水難活，漁船捕撈後必須立即運往港邊的魚灶，以高濃度鹽水汆燙鎖鮮，再以日頭封存鮮美。

除了丁香， 產季還有四破、臭肉魚。在馬公風櫃半島的井垵聚落，擁有壯觀的曬魚場地景。漁民將燙熟的小魚平鋪在笳笠上，依賴天然海風與烈日進行乾燥。當陽光直射，萬千魚鱗在空地上交織成一片銀色地毯，耀眼的色澤是漁民與氣候搏鬥、與自然共生而來的勞動果實。

在澎湖最家常的丁香魚料理就是花生炒丁香。這道菜要地道，花生絕不能買現成的。大伯母在自家沙地田裡親手收成的花生，個頭雖小但質地紮實，油脂香氣濃郁。她總是站在爐灶前，以小火耐心翻炒帶皮花生，這火候要拿捏得準，焦了一分便苦，欠了一分則不香，直到皮色由淡紅轉深赭，散發出厚實的土地芬芳才停手。

清燙丁香魚連頭帶尾都能吃，先甘微苦的滋味極具深度，加點醬油最能提鮮。

丁香魚乾是家常必備的萬用配角，母親一買就是一大袋。

另一個要點，則是丁香魚的「酥」。熱鍋時油不必多，以少許油慢火煸炒丁香魚，這是極其考驗耐性的工序。必須徹底逼出魚身殘餘的水分，直到每一尾魚都呈現誘人的金黃色澤，觸感焦脆，這才下蒜片與紅辣椒爆香。在起鍋前的最後一刻，母親才會將那份自炒的香花生傾倒入鍋，並迅速撒入一小匙白糖。這匙糖是點睛之筆，能緩和魚乾的鹹，提升整體的鮮。母親嚴格要求，花生必須在最後一刻才拌入，趕在花生受熱變軟之前迅速盛盤。魚乾和花生在齒間碰撞出喀滋的共鳴，搭配鮮嫩蒜苗的辛香，那是席間最完美的下酒零嘴。

然而，我最推薦的吃法仍是現撈清燙的純粹甘美，那是只有守在港邊才能遇見的口福。剛捕撈的丁香趁著鮮，直接入大鼎沸水汆燙，什麼調味都不必，撈起後擱在盤子裡冒著熱氣，蘸上一點辛辣的大蒜醬油，細嫩如絲的魚肉帶著海洋清新氣息，那種鮮活是任何加工方式都無法替代的。 母親近年體力雖不如往昔，但對吃食的堅持從未減少。她教我丁香魚要選個頭均勻、色澤銀亮不帶黃斑的，才叫上品；每回寄來臺北的包裏裡也總會有一小包日曬丁香。初夏的臺北開始燥熱，但只要冰箱裡還備著這些來自家鄉的銀色小魚乾，便不覺得遠離。

本文作者 作者 呂宛霖

土生土長澎湖人，大學起滯留臺北，途中短暫旅居神戶、倫敦，喜歡體驗世界各地不同的美食文化、熱愛下廚。現役編集者，比起寫作更喜歡閱讀。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年5月號：好客家味，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年5月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-05-01