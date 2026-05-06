聆聽藝術的共鳴！一刻鯨選藝文特展限時優惠，從古典名曲、繪畫到旅遊一網打盡

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一刻鯨選推出「聽，藝術」限時活動優惠（圖／一刻鯨選）
一刻鯨選推出「聽，藝術」限時活動優惠（圖／一刻鯨選）

身處步調飛快、資訊爆炸的現代社會，想要靜下心來走入音樂廳，或細細品味一場特展，往往成為日常中的奢求。然而，藝術的陪伴不應受限於時間與實體空間。

為迎接即將在5/18到來的結合「聽覺」與「知識」的特別企劃，將全台名家藝術賞析與導覽讓你盡收耳裡！本次活動集結了、藝術賞析與人文旅行三大領域的深度強檔課程，讓大眾在通勤車程上、居家休憩，甚至是漫步城市街頭時，只需戴上耳機，就能隨時隨地展開一場跨越時空的文化壯遊。

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樂音悠揚：從古典名曲到馬勒狂潮的聽覺饗宴

對於古典樂感到好奇，卻又不知從何入門嗎？透過林伯杰的《導聆古典樂：16首再經典不過的名曲》，帶你輕鬆跨越古典樂的門檻；針對進階樂迷，則有呂岱衛深入剖析交響巨擘震撼力作的《馬勒狂潮》。此外，在《大師談樂，古典名曲與音樂劇賞析》課程中，更將視角延伸至音樂劇。這不僅是一堂音樂課，更是透過聲音，還原那些雋永旋律背後的時代精神與大師心境。

劉岠渭、呂岱衛的《大師談樂，古典名曲與音樂劇賞析》。圖／一刻鯨選

賞析：跨越百年的視覺藝術之旅

若你嚮往豐富的視覺美學，這系列課程將為你打造一座無牆的美術館。在胡琮淨的《叛逆的美學：草間彌生、奈良美智、村上隆》中，帶領聽眾解析當代巨匠的創作密碼以及看見日式美學如何跨出藝術，走入每個人的生活。

鄭治桂的《600秒的文藝復興課》、羅苑韶的《奧塞美術館大師名作33講》與洪禮明的《西洋繪畫500年》，則細細梳理了西方藝術瑰寶，一探名畫背後的祕辛。除了西方藝術，由研究專家群親自講述的《故宮人細說百年院慶大展》，讓聽眾彷彿親臨展區，用專業解析將陳列於玻璃櫃內藝術品在耳邊鮮活重現，帶你重新理解國寶的價值與身世。

胡琮淨的《叛逆的美學：草間彌生、奈良美智、村上隆》。圖／一刻鯨選

洪禮明的《西洋繪畫500年》。圖／一刻鯨選

文化導遊：步履不停，用聽覺成就一場深度人文獨旅

對於熱愛探索世界、偏好歷史文化與建築巡禮的旅人而言，「文化導遊」系列無疑是最佳的知識旅伴。有別於走馬看花的行程，這系列課程專注於城市深度的文化底蘊與建築風貌。

傅朝卿的《建築與人文深入雷龍之國：不丹》帶領聽眾品味壯闊自然與傳統建築的交融；楊照的《行走於歷史與文學的京都》則將古都的歷史脈絡娓娓道來。此外，還有邱建一剖析四大古文明之一的《聽見古》，從考古、歷史、神話再到古埃及人的生死觀，讓你走入特展時，看到展品除了讚嘆，還能理解它們的背後意義。

邱建一《聽見古埃及》。圖／一刻鯨選

透過多國、多樣化的豐富內容，用聽覺代替雙腳，在日常中隨時洗滌心靈，更為未來的知性路線尋找全新靈感！

限時優惠資訊

•優惠期間：即日起～2026.5.31

•優惠內容：於活動頁面挑選喜歡的課程，結帳前輸入專屬折扣碼「art100」，即享單門課程百元折扣！

•立即瀏覽：聽，藝術 活動網站

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