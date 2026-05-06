聆聽藝術的共鳴！一刻鯨選藝文特展限時優惠，從古典名曲、繪畫到旅遊一網打盡

身處步調飛快、資訊爆炸的現代社會，想要靜下心來走入音樂廳，或細細品味一場藝術特展，往往成為日常中的奢求。然而，藝術的陪伴不應受限於時間與實體空間。

為迎接即將在5/18到來的國際博物館日，一刻鯨選結合「聽覺」與「知識」的特別企劃，將全台名家藝術賞析與導覽讓你盡收耳裡！本次活動集結了古典音樂、藝術賞析與人文旅行三大領域的深度強檔課程，讓大眾在通勤車程上、居家休憩，甚至是漫步城市街頭時，只需戴上耳機，就能隨時隨地展開一場跨越時空的文化壯遊。

樂音悠揚：從古典名曲到馬勒狂潮的聽覺饗宴

對於古典樂感到好奇，卻又不知從何入門嗎？透過林伯杰的《導聆古典樂：16首再經典不過的名曲》，帶你輕鬆跨越古典樂的門檻；針對進階樂迷，則有呂岱衛深入剖析交響巨擘震撼力作的《馬勒狂潮》。此外，在《大師談樂，古典名曲與音樂劇賞析》課程中，更將視角延伸至音樂劇。這不僅是一堂音樂課，更是透過聲音，還原那些雋永旋律背後的時代精神與大師心境。

劉岠渭、呂岱衛的《大師談樂，古典名曲與音樂劇賞析》。圖／一刻鯨選

若你嚮往豐富的視覺美學，這系列課程將為你打造一座無牆的美術館。在胡琮淨的《叛逆的美學：草間彌生、奈良美智、村上隆》中，帶領聽眾解析日本當代巨匠的創作密碼以及看見日式美學如何跨出藝術，走入每個人的生活。

鄭治桂的《600秒的文藝復興課》、羅苑韶的《奧塞美術館大師名作33講》與洪禮明的《西洋繪畫500年》，則細細梳理了西方藝術瑰寶，一探名畫背後的祕辛。除了西方藝術，由故宮研究專家群親自講述的《故宮人細說百年院慶大展》，讓聽眾彷彿親臨展區，用專業解析將陳列於玻璃櫃內藝術品在耳邊鮮活重現，帶你重新理解國寶的價值與身世。

胡琮淨的《叛逆的美學：草間彌生、奈良美智、村上隆》。圖／一刻鯨選

洪禮明的《西洋繪畫500年》。圖／一刻鯨選

文化導遊：步履不停，用聽覺成就一場深度人文獨旅

對於熱愛探索世界、偏好歷史文化與建築巡禮的旅人而言，「文化導遊」系列無疑是最佳的知識旅伴。有別於走馬看花的行程，這系列課程專注於城市深度的文化底蘊與建築風貌。

傅朝卿的《建築與人文深入雷龍之國：不丹》帶領聽眾品味壯闊自然與傳統建築的交融；楊照的《行走於歷史與文學的京都》則將古都的歷史脈絡娓娓道來。此外，還有邱建一剖析四大古文明之一的《聽見古埃及》，從考古、歷史、神話再到古埃及人的生死觀，讓你走入特展時，看到展品除了讚嘆，還能理解它們的背後意義。

邱建一《聽見古埃及》。圖／一刻鯨選

透過多國、多樣化的豐富內容，用聽覺代替雙腳，在日常中隨時洗滌心靈，更為未來的知性路線尋找全新靈感！