海外首間直營！「TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店」進駐松菸古蹟 6大亮點、台日跨域策展全攻略

深受書迷與文青喜愛的日本當代指標性書店「TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店」，日前宣布最新營運消息，正式進駐歷史悠久的松山文創園區（簡稱：松菸）！

本次進駐不僅是書香與古蹟空間的完美融合，更將透過蔦屋獨有的「生活提案」核心精神，為松菸帶來兼具日式美學與在地文化思維的閱讀新場域，陪伴市民在充滿歷史底蘊的空間中，探索多元的生活型態。究竟這座全新文化地標有哪些不容錯過的必逛亮點？快跟著琅琅悅讀編輯一起搶先看！

針對這場文化盛事，台北市文化局局長蔡詩萍與松山文創園區總監趙釧玲在開幕之際皆隆重出席以行動支持，並於臉書社群感性分享喜悅。局長蔡詩萍讚許這是一場「一加一大於二」的雙贏局面，身為作家的他深耕藝文也關注出版業，坦言：「出版不好做，書店很辛苦，但知識的傳播、閱讀的品味，始終是人類文明的支柱。」曾拜訪東京代官山店的他，對蔦屋的經營模式與文化典範給予極高評價。

而松菸作為台北人的驕傲，總監趙釧玲則補充，這次蔦屋所打造的不只是書店，更像是一個好玩的「文化實驗室」。她期許透過新型書店的進駐，能打破傳統框架、活化古蹟空間，讓閱讀真正走入大眾的日常漫步，未來更期待透過日本蔦屋網路的連結，開啟更多深度的國際交流。

圖／松山文創園區總監臉書

松菸店亮點一次看！

1. 別具一格的空間氛圍：古蹟與日式文青空間的時空交織

「TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店」是日本CCC集團旗下人氣複合式書店，以「生活提案」為核心，結合書籍、咖啡、文具雜貨與藝文空間，擅於打造充滿日系質感的生活場域，店 鋪據點已遍布全臺達12間。

本次進駐的第13間門市「松菸店」，更是全台灣首間日本直營、同時也是海外首間直營店！店面規劃保留了日系一貫溫潤的木質調基礎，全面緊扣「以書為核心的生活延伸」，並巧妙融合松山菸廠原有的古蹟窗框與斑駁樑柱，營造出時空交錯的沉浸式閱讀氛圍。

2. 選書主題聚焦：設計美學、歷史與獨家文具工藝

除了豐富的出版品，松菸店特別引進大量的日本原版雜誌、設計美學書籍與獨家文具工藝品。更引人注目的是，店內首度推出專為松菸策劃的「歷史與現代交織」主題書區，讓讀者在翻閱書頁之間，能深刻感受臺北的城市軌跡與人文脈絡。

3. SHARE LOUNGE：激盪靈感與機能的創意共享場域

為深化與讀者的互動，店內設置了約 80 席的「SHARE LOUNGE」空間，完美融合咖啡廳的悠閒與辦公室的機能，同時也是臺灣蔦屋營運總部的配置所在地。這裡歡迎藝術、時尚、文化等多元主題活動與沙龍進駐，讓顧客、企業與創作者在日常匯聚中，自然激盪出全新靈感與生產力。

圖／松山文創園區總監臉書

4. 跨域科技合作：攜手華碩導入 162 吋 microLED 頂級顯示器

藝文沙龍怎能少了頂級硬體加持？蔦屋書店本次與 ASUS 華碩強強聯手，首度在商用空間導入 162 吋大型 microLED 顯示器「ProArt Cinema PQ09U」，透過極致影像支援藝術展示與講座呈現，用科技與文化的融合，超越傳統書店的感官框架。

圖／松山文創園區總監臉書

5. 開幕首波微型展：C JEAN 簡君嫄 × 京都 SHOBIEN KYOTO

開幕首波策展由臺灣知名設計師 C JEAN（簡君嫄）親自操刀，攜手日本京都臈纈染（蠟染）工坊，透過服裝與纖維媒介串聯台日工藝。展覽以《不完美之美──千年之問》為核心論述，聚焦於傳統工藝所承載的時間痕跡與不確定性，在歷史古蹟中構築出一個介於藝術、工藝與時尚之間的精采敘事場域。

6. 多元台日文化企劃登場：帶動在地文創走向國際

松菸店未來將賦予帶動台日文化交流的使命，目前臺灣蔦屋官網也搶先預告，後續將推出多項促進合作企劃，展示來自松山文創園區的台灣創作者作品，包含手作編織品牌的「苦瓜織織」、傳承台灣玉紋工藝的「VERDE」、手工顏石蠟筆「Studio UNTO」，期盼透過多樣化的藝術風格，帶動兩地更深層的產業交流。

並

「TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店」限定聯名商品與體驗活動將陸續釋出，今年春夏，不妨安排一趟松菸，在歷史的磚牆與新潮的書香之間，找到屬於自己的生活提案。

店舖資訊 TSUTAYA BOOKSTORE 松菸店

地址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區 東向製菸工廠 A7 E102）

營業時間：11:00‒22:00週一至周五

店休日：無 ※營業日或時間如有變動，恕不另行通知