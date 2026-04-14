爆炒燉香的正港台式石頭火鍋！張曼娟：用石頭烹煮

文／張曼娟，插畫／蔡豫寧

作家好友張維中在日本長住，今年冬天難得回臺北三個月，我們多了幾次見面機會，有著談不完的話，停不住的笑聲，當然也有相對無語的欷歔與嘆息。返回日本前一天，我們約了晚餐。我問他：「想吃好吃的燒肉？還是懷舊的石頭火鍋？」他回答：「燒肉日本也吃得到，就吃臺灣才有的石頭火鍋吧。」石頭火鍋常常號稱「韓式石頭鍋」，直到我的韓國朋友告訴我， 他們有石鍋，也有火鍋，就是沒有石頭火鍋這種吃法。經過韓國人認證，確定石頭火鍋是正港的臺灣特產。

我帶著維中去偏愛的石頭火鍋專賣店，才剛靠近，空氣裡便瀰漫著那股特殊的濃郁香氣，令人舌尖顫動、心中雀躍。老店沒有年輕服務生，有了人生閱歷的女子親切招呼，手下操作如行雲流水，先問：「牛、羊、雞、豬要幾份？」然後指著牆邊兩大冰櫃：「要吃什麼菜？自己去拿。」我也凌波微步、迅捷拉開櫃門，最最重要的就是乾魷魚，接著必備蒜苗、番茄和木耳。這些都是石頭火鍋的鍋底炒料，精髓在於先把料炒香，再加入高湯燉煮。

而我認為乾魷魚就是祕密武器、香氣擔當，番茄的甜酸則增加豐富的口感。好幾次我站在冰櫃前，看著年輕人取出香菇、蛋餃、魚丸、豆腐，便轉身離開，都有衝動想要攔住他們，極力勸說：「千萬不能錯過乾魷魚啊，你不知道自己放棄了什麼！」但我終究沒有說，擔心自己成為火鍋店的情勒歐巴桑。 店家用麻油將蒜末、洋蔥、蔥段和乾魷魚炒香，而後將肉放進鍋裡炒到七成熟，盛出，再把番茄、蒜苗、木耳、香菇進鍋翻炒，最後加入高湯，自己喜歡的蔬菜與其它的火鍋料一起燉煮，肉類也可以下鍋了。

我們慢慢地吃著，聊起吃石頭火鍋的回憶。

本文作者： 張曼娟

中文博士與文學作家，悠遊於古典與現代之間。近年以中年三部曲，開創中年書寫新座標。喜歡旅行、料理、觀察、發呆。最新飲食散文《多謝款待》。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年4月號好客家味，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年4月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-04-01

