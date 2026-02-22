餐餐大魚大肉膩到沒食慾？過年後必吃療癒美食：清糜

文字╱攝影 潘家欣

過年吃什麼最好？都會人生活條件寬裕，大魚大肉炸薯條滿街都是，費工的烤烏魚子已經能量產為一口吃零嘴，佛跳牆、砂鍋鴨等大菜，便利商店也買得到冷凍包，山珍海味都沒什麼稀罕了，真正能令人熨貼入心的回家食物，是什麼？作家王盛弘說：是六嬸的清糜（tshing-muê）。

王盛弘在描寫童年的〈清糜〉一文中，寫及親如父母、養育自己長大的六叔、六嬸，這兩人下廚時，是煮出完全不同的調性來。六叔煮鹹糜，用料豐實，豬油炸芋頭、蔥蒜蝦仁瓠瓜花枝爆香，這樣煮出來的鹹糜怎麼會不好吃？孩子與六嬸齊聲讚美，只是六叔不常下廚。而六嬸呢？六嬸永遠煮簡單的清糜，並要求孩子們喝煮沸的糜湯，那一杓在鼎心沸騰的「泔（ám）」，是整鼎米的營養精華。六嬸在家裡是這樣安靜低調的配角，可是她有一回忍不住說：要是她餐餐都照六叔那樣煮，早破產了。

這就是持家女性的強大之處，出身於中產階級的我實難想像：在物資簡樸的農村裡，母親們如何在農忙與兼差之間，還能快手變出許多美食，餵飽那麼多張飢餓的嘴？事實上是不太行，六嬸白天要去工地打工貼補家用，返家時天色已晚，她的料理無暇精細，多是半速成的罐頭菜心、脆瓜、紅燒鰻，快炒個青菜，可以隨意配飯配粥配電視，農村孩子們就這樣稀哩呼嚕地長大。長大以後的孩子去了都市發展，出了國見過世面，什麼樣稀奇古怪的美食都嘗遍了。旅行到國外，語言學校的老師問：你的Comfort food 是什麼呢？王盛弘只有一個答案，就是六嬸煮的清糜。

清糜是陪襯一切菜餚的底色，再怎樣無閒顧及廚藝的女人都能煮一鍋糜，清糜那樣安靜的母親，幫一個家打了底，幫孩子墊實了生命的最初，讓王盛弘得以開展自己的色彩。

煮糜看似單調，不過在臺灣，一鼎清糜亦是富儉由人。基於臺灣農業改良技術強大，培育出的稻米品種各具勝場，有些品種適合煮彈牙的白飯，有些品種則適宜煮糜。例如蓬萊米高雄139號「醜美人」、自帶芋頭香的臺農71 號「益全香米」，煮糜均豐滑無匹。

清糜

食材：

蓬萊米一杯 9元／水七杯 0 元

料理步驟

1.將一杯米淘洗乾淨，加入七杯水，浸泡約半小時。

2.蓋上鍋蓋開大火煮滾，看到透氣孔開始冒出穩定的蒸氣，就要關文火。這時要注意沸騰米湯是否會溢出鍋緣，要隨時開蓋控制。

3.文火五分鐘後，蒸氣變小，就可以掀蓋開始攪拌，記得要以匙杓鏟動鍋底的粥，以免「牢鼎（tiâu-tiánn）」。如果覺得米湯不夠，可以再多加一杯水煮沸。

4.配腐乳、醃菜、海苔都美，我家孩兒的喜好，是只配一小撮鹽。

本文作者： 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

