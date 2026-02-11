《簡明 台灣人四百年史》：拆解假民主，揭露蔣家政權本質

文／史明

特務操縱一切的假民主政治

如上所述，逃來台灣的蔣家國民黨政權，無非是由中國社會的軍閥、特務、大地主、土豪劣紳、買辦資本家等舊統治階級，所構成的半封建軍閥法西斯政權。他們在本國時，雖於一九四六（民國三十五）年十二月二十五日，制訂「中華民國憲法」，虛構近代民主國家的外觀，然而，一九四八年五月十日，蔣介石公布所謂「動員戡亂時期臨時條款」，卻把剛制訂的中華民國憲法化為死文。這「臨時條款」共有十一條，主要是為了終身化及擴大化蔣介石的總統權限，使之不必受到憲法的限制及不經過立法手續，即能永久連任總統職位及發動戒嚴令等所謂非常時期的「緊急措施」，才被捏造出來的。這個法西斯法規的「臨時條款」，經一九六○年三月、一九六六年二月及三月、一九七二年三月等三次修改後，更加強了其竊國害民的獨裁體制。

一九四九年蔣家國民黨政權逃抵台灣後，在美國帝國主義與日本資本主義的軍事、政治、經濟撐腰之下，一方面自我標榜為代表全中國的「唯一正統合法政府」，藉以維持其龐大的全中國性封建軍閥的國家機關、官僚機構及特務組織，虛設「中央政府」（行政院、考試院、司法院），及國民大會、立法院、監察院等所謂「中央民意代表機構」。另一方面則永久化其「臨時條款」、「總動員令」、「戒嚴令」等法西斯法規，凍結憲法的機能與議會政治，使蔣介石的總統職位終身化、世襲化、君王化，同時也使從中國亡命來台的一大批所謂全國性民意代表的身分終身化、特權化、貴族化，而在較為近代化的台灣島上，構築了中國半封建式軍閥法西斯官僚的殖民統治機構。

蔣父子特務集團控制了這個殖民統治機構以後，就在台灣倒行逆施，一方面實行文明世界上早已罕見的百分之百的殖民統治，另一方面又以偷天換日的手法，玩弄似是而非的「民主政治」，迫使台灣人俯首就範，同時也騙取更多的國際支持與美、日的經濟援助。

他們強詞奪理地說：「今日的台灣已成為民主政治的天堂，台灣人都普遍享有參加國政的充分機會。」但實際上，這種說法距離事實何止十萬八千里，他們所謂的「民主政治」，無異於一張永不兌現的空頭支票，只不過是由特務操縱一切的傀儡戲而已。殖民地統治者，為了導演這幕傀儡戲，先把在中國本國湊成的國大代表、立法委員、監察委員盡數搬出來，舊技重演，稱之為「全國性民意代表」。

另外再掛上一個「地方自治」的假招牌，事先準備了一群冒充「台灣人代表」的買辦台灣人，醜人扮演好人，一次又一次玩弄了所謂「民主選舉」，湊成台灣省議會議員、縣市議會議員、鄉鎮民代表及縣市長等形形色色的傀儡腳色，假戲真做，想一手掩蓋天下人的耳目。

然而這個詭計多端的殖民地統治者所說的「民主選舉」，無非是以：蔣派中國人國民黨員優先、大小買辦台灣人國民黨員優先，為兩大前提的一場大騙局。他們為了達到獨裁專制殖民統治所需的政治目的，乃使用應有盡有的詐術與暴力，到處胡作非為而操縱一切。例如，特務在幕後穿針引線，警察、檢察官等政府人員出面干涉、恐嚇威脅、誹謗誣陷、逮捕無黨無派人士、陷害黨外候選人，甚至盜換投票箱、偽造投票結果等，這樣卑鄙的手段真是千變萬化，實非筆墨所能形容。

因此，每次投票結果，絲毫沒有例外，都是蔣家政府黨大獲勝利，頂多另外加上幾個冒充「無黨無派」的靠攏分子出來湊湊熱鬧，充當蔣父子特務集團所賣狗肉的「羊頭」，做著假民主的招牌而已。

近年來，有一些熱誠未泯的台灣人，明知蔣父子特務集團殖民統治者在葫蘆裡賣的是什麼藥，仍毅然決然起來競選，向國民黨挑戰，而現已提高了政治覺悟的台灣人大眾，當然也藉此機會熱烈支援。但是在黑漆一團且殘酷彈壓的淫威籠罩之下，這些熱血漢與台灣人大眾的政治反抗戰，幾乎一敗塗地。當然也有極少數排除萬難，突破了特務的百般阻撓而獲勝當選，成為台灣人大眾真正的代表，但在當選後，也必然在龐大的特務勢力圍繞之下，形單勢孤，幾乎難於有所作為。這就是所謂民主選舉到一九六○年代的實際狀況（一九七○年代以後，後面再述）。

蔣派特務政府所謂中華民國的「全國性」民意代表，乃是：一九四七年一月在中國操縱作票選出的「國大代表」，一九四八年三月同一方式選出的監察委員，同年五月同一方式選出的立法委員。其後，蔣父子集團逃來台灣，這些代表們、委員們也跟著逃亡來台，三十年來蔣父子就是以這些徒具外形的「全中國民意代表」的虛構神話為基礎，冒充「合法」的名義來殖民統治台灣、台灣人。

一九七○年代，由於國際形勢急遽變化，蔣政權被踢出聯合國（一九七一年十月），中美接近（一九七二年二月）、中日復交（一九七二年九月），世界各國相繼與蔣家政權斷交，蔣政權遂成為國際上的孤兒。

就在這蔣父子特務集團受到國際政治上不利形勢的影響、在台統治地位開始動搖的情形下，他們為了隱蔽自己陣營的不安，同時為了以軟硬兼施的欺罔手段進一步愚弄台灣人，終得重新粉墨登場，演出另一幕把戲。就是已成為台灣最高特務頭子的蔣經國，趁此機會出任行政院院長。他抬出「革新保台」的新詐術，努力表演，向全台灣人大眾承諾：大家都能參加「國政」，共為防禦共軍來攻而努力。類似這種令人笑掉大牙的謊言，普遍散布於台灣全島，也頻頻謠傳於海外各地（從此才產生所謂「國台合作」的謬論），目的在於瓦解台灣人反蔣反殖民統治的決心，同時也想動搖在海外的台灣獨立運動右派陣營。

就在這島內外的形勢急速轉變之下，一九七二年十二月，蔣經國宣布舉行國大代表及立法委員、監察委員的「增補選」，同時舉行台灣省議會議員與縣市長的改選。蔣經國興高采烈地在台灣人面前大吹迷魂曲，宣傳他以行政院院長身分，保證絕對實行「三公政策」（公正、公平、公開）。

然而，已握有殖民統治大權的蔣經國，哪裡肯讓一池肥水白白流入他人田園，甘冒自招毀滅之險。所以選舉一開始，他就自食其言，驅使大量特務操縱一切，因此，非國民黨的台灣人候選人被中傷、恐嚇、陷害、逮捕者，依然層出不窮。

現今台灣的縣市長與鄉鎮長雖為「民選」，但大多數人當選後都被迫加入國民黨，這還不算了事，必得再接受一個從省政府直派的中國人特務來擔任所謂「主任秘書」。「主任秘書」一手掌握該單位的人事、財政、警察、安全等行政實權，成為實際上的行政首長（地下行政首長）。所謂「民選」的台灣人縣市長或鄉鎮長，本來應是可以發號施令的各單位大老闆，反而只落得一個有責無權而唯命是從的小夥計，天天開會傳達上命，其他無所作為。

蔣經國這樣獨拉獨唱，一方面製造形形色色的傀儡操縱一切，另一方面，在省政府及其下屬機關的各縣市政府、鄉鎮公所，則任用大批台灣人為中下級公務人員。這個外來的特務統治者據此胡指亂扯，宣傳在他們的統治之下，台灣人公務人員所佔比率是超過了日本帝國主義時代。

單從數字來講，各級政府機關裡的台灣人公教人員，的確比從前多。據一九七三年統計數字，台灣人公教人員佔總數的百分之六十，其中薦任官以上佔百分之四十。但是這種情形，不外出於統治者方面的需要。這是以少數中國人外來者殖民統治多數台灣人的情況下，為了處理中國式繁雜行政業務，也為了支配龐大的公營大企業，必然發生的現象，與所謂「就職機會平等原則」根本無關。

極少數的高級買辦台灣人，特別受到特務頭子蔣經國的垂青，擔任要職。這些人大都是已喪失做人良心，百分之百屬於勢利之徒，眼中只有個人的利益，同時更善於俯首帖耳唯唯諾諾而博取主子歡心的奴才。蔣經國特務集團也看穿了這班台灣人買辦的心思，在必要的範圍內加以利用，使其成為偽裝殖民統治的遮羞布，以混淆國際視聽。這班卑劣的走狗，在台灣人眼前固然狐假虎威，盛氣凌人。然而一到主子中國人跟前，就立刻做了一百八十度的轉變，馬上變成搖尾柔順的走狗奴隸，只能給主子倒茶跑腿、逢迎拍馬，渾身解數地獻媚爭寵而已。

在蔣經國特務勢力嚴密控制下，不論多少台灣人在形式上身居要津，或當選縣市長、公職代表，也不管有多少台灣人在統治機構裡當公務員，這完全和台灣人的政治自由毫無關係，更談不上蔣氏父子獨裁專制殖民統治會有任何改變。

