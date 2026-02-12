從古戰場保命符到機車安全帽！盤點千年來的英雄之冠：頭盔

文_張慧萱/旅讀

一頂頂看似不起眼的摩托車安全帽，不僅守護住機車騎士的安全，在往昔更是士兵們保衛頭部的重要用具。無論是以聖獸為名的鳳翅盔，或是以神為名的十字軍頭盔，充滿創造性的頭盔彰顯出「頭」的神聖性。

台灣人熟悉到不行的摩托車安全帽，從有記憶以來就存在於許多人的成長歷程。從大大的安全帽下往外望，廣闊的天空被遮住、呼嘯的風聲止息，一頂頂看似不起眼的安全帽，不僅守護住機車騎士的安全，久遠之前，也是士兵們保衛自身的重要用具。

人體最脆弱的部位之一「頭」，不僅掌管著人類的生命動脈，更是寶貴的意志中樞。為了保護這個在人體中獨一無二的部位，頭盔從千年前至現代的使命未曾更改過。不過新型材質的研發，則讓頭盔有了多種多樣的新造型。

傳北宋李公麟所繪《免冑圖》可見鳳翅盔與笠型盔，局部 © 國立故宮博物院

以鳳凰之名

早在千年之前，安全帽的前身「頭盔」已經出現在世上。《說文解字‧冃部》：「冑，兜鍪也。」清人段玉裁注解：「按古謂之冑，漢謂之兜鍪，今謂之盔。」在商周時期頭盔名為冑，戰國時為鞮鍪，漢朝時為兜鍪，《戰國策‧韓策一》：「甲盾鞮鍪，鐵幕革抉芮，無不畢具。」彼時頭盔作為一種軍用器具，被用於戰場之上。

約於3000年前的商周時期頭盔就已出現。河南安陽殷墟遺址出土的青銅冑，左右兩邊延伸出青銅片，用以保護人體脆弱部位耳朵與頸項，有些頭盔正面則裝飾獸面饕餮紋。戰國時期人們使用札片編成頭盔，因為輕便性而受軍隊歡迎，河北易縣出土的燕下都鐵冑便由89片甲片組裝而成。

西漢時期製鐵技術逐漸提升，鐵製頭盔成為許多士兵的基本裝備，不過也因此簡化了複雜紋飾，以便於大規模生產。彼時頭盔以鐵片編織而成，在正面留下長方形的缺口讓士兵面部得以露出。東漢時期誕生了一體成型的頭盔，頰邊與頸側則繼續以甲片連結或是皮革材質製成。

1965年在保定易縣武陽臺村燕下都遺址出土的鐵冑 © 視覺中國

隨著冶煉技術進步，魏晉南北朝時期頭盔大力發展，鐵製頭盔更加普及化，其中，衝角盔因為前面帶著船頭般的衝角造型得名。雖然未有大量實物出土，但在魏晉南北朝的陶俑造型中相當常見。無獨有偶，日本在1600年前的古墳時代中，也出現了獨特的衝角付胄，同樣因形似船頭的衝角而得名。

隋朝時，則出現一種像是螺旋髮髻的頭盔。唐朝時整體工藝技術發達，充滿設計感的頭盔造型百花盛放。其中約為晚唐出現的鳳翅盔尤為出名，其主要由武將配戴，更在宋代時進一步完善形制。因為充滿華麗感的展翅造型，成為影視劇中常見的頭盔樣式。北宋李公麟《免冑圖》中，除了鳳翅盔外，還繪有源於北宋的笠型盔，該種盔型飾有祥雲紋飾、以及形似蓮花瓣的蓮沿造型盔等。元朝常見的盔型則為笠型盔；明朝《明人畫出警圖》也可見君王配戴鳳翅盔。隨著千年的發展，原為保護功能的帽盔除了用於戰場，也成為彰顯身分之用的用品。

《明人畫出警圖》可見明神宗頭戴鳳翅盔 © 國立故宮博物院

是鐵桶更是榮耀

在西方，大約於3000多年前，蘇美爾地區同樣出現了頭盔樣式。波斯人與希臘人很早就將頭盔運用在戰場上。希臘的Corinthian頭盔，得名於希臘城邦Corinthian。該種頭盔由青銅製成，幾乎完全包覆面部，僅露出眼睛與嘴部，不過因為配戴舒適度不佳，後來逐漸被開放性更佳的Phrygian頭盔取代。時人也在Corinthian頭盔的基礎上發展出Chalcidian頭盔。

歐陸因為冶煉技術發達與戰爭頻繁，因此發明出了各種用途的頭盔。中世紀晚期時，十字軍東征期間出現了十字軍頭盔。十字軍頭盔雖然笨重，卻有優良的防禦能力，多半被使用於重裝部隊中，頭盔上常見十字架樣式與皇冠、羽毛、翅膀等。15世紀時蛙嘴盔興起，這款頭盔主要為騎士比武時所配戴，因為僅有縫隙般的缺口可以向外望，形似青蛙的嘴巴而得名。16世紀產於米蘭的Armet頭盔更在義大利、法國、西班牙、英國等國家流行。其他如莫里恩、Bascinet、Sallet、Close頭盔等都曾蔚為風潮。

約15-16世紀土耳其風格頭盔 © THE MET

約16世紀競技比武頭盔 © THE MET

法國仿古頭盔 © THE MET

十字軍頭盔 © Ulrich Waack/Wikimedia Commons

有趣的是，歐洲貴族習慣在頭盔上雕刻紋章，無論是在戰場上抑或比賽上，紋章可以讓人一眼辨別戰士的歸屬。14世紀的威爾斯親王Owain Glyndr，便在頭盔上飾有神話中的龍。同時紋章學中，頭盔也有重要的一席之地，英國甚至劃分有嚴格的紋章頭盔樣式，僅有特定階級能配戴。

從戰場走入日常

若要探索安全帽的原型，或許能在第一次世界大戰中找到答案。法國軍隊研發的Adrian鋼盔，被視為世界上第一款鋼盔，因為能有效防止砲彈碎片傷及頭部，經過改良後沿用至第二次世界大戰。英國軍隊也研發出類似的Brodie鋼盔，因為材質改進，頭盔性能在此時有了飛躍性提升。摩托車安全帽便在鋼盔基礎上改良、創造。一頂從小戴到大，甚至可能會戴到老的摩托車安全帽，一直默默守護著你我的「安全」。

一「盔」歷史 1500B.C. 殷商開始使用青銅冑 © G41rn8/Wikimedia Commons 500B.C. 希臘人研發出多種款式的青銅盔 © THE MET 500 日本古墳時代出現了獨有的衝角付胄 © ColBase 850 盔體兩側翻捲羽翼的鳳翅盔於唐朝末年誕生，北宋興盛。 1260 元朝皇帝忽必烈贈與西藏薩迦派祖師八思巴法王盔 © 視覺中國 1915 第一次世界大戰促成Adrian鋼盔與Brodie鋼盔研發 © Missouri Historical Society 1954 美國BELL推出首款摩托車安全帽 1960 日本摩托車安全帽品牌SHOEI推出合乎日本工業標準的安全帽

現代頭盔

打擊頭盔早在1920年，美國職棒的印地安人打者因為被觸身球擊中頭部身亡。雖然彼時已有打者必須配戴頭盔的討論，但直至1953年後打擊頭盔才成為打者基本配備。後來還出現保護耳朵的護耳頭盔，防止球員們因為觸身球造成的嚴重傷害。

© Erik Drost/Wikimedia Commons

© 李智凱/旅讀

太空人頭盔

隨著人類探索太空的腳步，太空人頭盔也成為重要配件之一。球形的穹頂頭盔有利於太空人平衡視野、壓力補償與輕量化等種種實用功能。不過該款頭盔因為不能隨意轉動，又被太空人們暱稱為鱷魚頭。

© NASA Harrison H. Schmitt/Wikimedia Commons

摩托車安全帽

隨著交通工具發展，交通事故帶來的損傷也開始出現。機車安全帽便在鋼盔基礎上進行研發與製作。1954年，美國品牌BELL開發出首款結合玻璃纖維外殼與PU內襯的摩托車安全帽。之後，日本更是急起直追，成為摩托車安全帽的重要出口商。如今，騎乘摩托車必須配戴安全帽，更被許多國家寫入法規中。

© Vignesh3597/Wikimedia Commons

© Ashley Pomeroy/Wikimedia Commons

