南美館春節活動全攻略：開春好運乖乖、限定版印必拿，看展、解謎活動一次看

春節將至，以往總在大年初二對外開放參觀的臺南市美術館，今年特別僅休除夕一日，大年初一即敞開大門迎接遊客到來，並精選本館年節喜氣典藏品於春節檔期呈現給參觀民眾。在九天年假期間與前後，亦安排多場活動，希冀帶給民眾不一樣的節慶走春體驗。

初一到初五｜

開春好運：「馬上乖乖」限量送

為迎接馬年的到來，南美館特別規劃春節活動，推出與乖乖聯名的「馬上乖乖」，象徵馬年平安、乖乖加持。大年初一至初五，民眾到館參觀打卡即可免費領取乙包「馬上乖乖」，每日限量100名，邀請民眾與親友一同參與，感受南美館帶來的新歲祝福。

初一至初五，民眾到南美館參觀打卡即可免費領取乙包「馬上乖乖」，每日限量100名。（南美館提供）

臺南市美術館「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，從門神象徵歡迎走進眾神之都，也透過多元的藝術呈現方式看見廟埕辦桌、家宴、年菜等臺灣人民的飲食文化。（南美館提供）

藝術走春：南美館典藏品現身逗熱鬧

民眾打卡領取「馬上乖乖」之餘，參觀時別忘走進展覽室A，可近距離欣賞其包裝圖像原作，南美館典藏作品，攝影家許淵富的〈母與子〉，呼應年節團圓與家人相聚的文化意涵。展間內亦有潘元石、林智信、廖修平、郭博州……等多位藝術家所創作有關佳節喜慶的典藏品，讓民眾即使在美術館參觀同時也沉浸熱鬧喜氣的氛圍裡。

迎新探奇：TAM+偵探事務所開張！

南美館近期推出「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」系列活動，邀請不同講者擔任調查委員，並帶領參與者組成偵探團，一同探索南美館曾經承載的歷史事件與人物故事。初一到初五，南美館將工作坊布置成怪奇偵探事務所，空間內充滿探案解謎氛圍，並播放多部與活動主題相關的影片，讓民眾透過多層次的歷史呈現重新認識南美館的前世今生。

「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」自初六（22日）至2月底尚有三場活動，民眾可報名參加。（南美館提供）

南美館近期推出「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」系列活動廣獲好評，春節期間布置偵探場所，邀請民眾一起來解密。（南美館提供）

初三到初五｜

「春節限定加『馬』—版印體驗活動」

上週末南美館在位於原臺南公園管理所的兒童藝術之森舉辦「藝」馬當先—春節版印體驗活動，獲得許多迴響，因此，南美館在年初三到初五（19～21日）再推出「春節限定加『馬』—版印體驗活動」，邀請TEXTURE版畫工作室吳佩璇老師，帶領民眾進行版畫創作。活動地點於南美館1樓展覽室Ａ，一天兩場，現場提供紅包袋作為創作媒材，體驗傳統版畫技法，完成作品可帶回家作為新年祝福或開工紀念。本次活動免費參加，期許透過藝術創作增進親子互動、提升民眾對公共空間與地方文化的參與感，豐富農曆過年的文化體驗。

初六到初十｜

怪奇事件調查委員會開工

「怪奇事件調查委員會」系列活動目前已舉辦四場，接下來在大年初六（22日）及開工後的24日與26日將各舉行一場，帶領民眾回顧臺南警察署及周邊社會的歷史。

事件05「當治理走進展場：日治時期警察博覽會與臺灣社會」由沈佳姍教授主持，解析1920年代警察衛生事務展覽會，呈現警察在社會治理中的角色；事件06「回光返照：從警察署到美術館」邀請攝影家與退休警官陳志強，以影像與經驗回顧警察署在日本統治、二二八事件及白色恐怖期間的重要歷史；事件07「『法』櫃奇兵：從建築文史談文物秘密保護」則由傅朝卿名譽教授引導參觀者追溯龍王廟歷史，並介紹文物保存故事。透過三場活動，民眾可互動理解臺南土地的歷史軌跡與美術館承載的多重故事。

春節看展，與神明同遊

此外，現正展出的「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，以家家戶戶的餐桌為起點，延伸至祈求平安的神桌，呈現府城民間信仰與生活文化的多重面向。在參觀展覽之際，民眾可透過《神明便利商店》音樂劇演員的專業語音導覽，體驗神明信仰與藝術作品的交融。南美館內的「溫故知新」咖啡廳也新推出餐點：紫金雙聖鬆餅與虎爺蛋堡等，邀請大家用味蕾感受傳統與現代的巧妙滋味。招財納福也是民眾在過年很重要的儀式之一，看展時別忘了至「百虎齊發」醮台區，向虎爺換取發財金，祈願新年財源廣進、虎虎生風。

聽著《神明便利商店》演員的聲音導覽，看展、聊故事，在藝術中找到彼此的共鳴。圖／南美館官方社群

展覽與Paparaya 《虎爺實習中》及HOLLY YA合作，館內處處可見不同樣貌的虎爺身影。（南美館提供）

南美館內的「溫故知新」咖啡廳新推出餐點：紫金雙聖鬆餅與虎爺蛋堡。（南美館提供）

金馬迎春，來南美館不僅能欣賞藝術，也能透過豐富的活動，以文化氣息與藝術體驗開啟嶄新的一年。無論是與家人共享創作時光、探索歷史故事，或是在展覽中感受神明祝福，都能留下難忘的藝術回憶。歡迎民眾把握年假，一同到南美館走春，迎接新年的好運與喜悅。

【活動資訊】 初一至初五｜開春好運：「馬上乖乖」限量送

贈品領取地點｜臺南市美術館 服務台

活動日期｜2026/2/17~2/21（初一至初五）

到館參觀，出示打卡畫面即可獲得，每日限量100包 「春節限定加『馬』—版印體驗活動」

日期｜2026/02/19~2/21（初三至初五）

時間｜10:00-12:00、14:00-16:00

地點｜臺南市美術館 展覽室Ａ

藝術家｜TEXTURE版畫工作室 吳佩璇 「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」

事件０５調查報告報告題目｜當治理走進展場：日治時期警察博覽會與臺灣社會

調查委員｜沈佳姍教授（國立空中大學人文學系）

時間｜2026/2/22（日）14:00-16:00

地點｜臺南市美術館 工作坊

報名連結｜詳見官方社群 「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」

事件０６調查報告

報告題目｜回光返照：從警察署到美術館

調查委員｜陳志強警官（臺南退休警察）

時間｜2026/2/24（二）18:30-20:30

地點｜臺南市美術館 溫故知新咖啡館（原臺南警察署拘留室）

報名連結｜詳見官方社群 「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」

事件０７調查報告

報告題目｜「法」櫃奇兵：從建築文史談文物秘密保護

調查委員｜傅朝卿名譽教授（國立成功大學建築學系名譽教授、臺南市美術館第一屆董事）

時間｜2026/2/26（四）19:00-21:00

地點｜臺南市美術館 溫故知新咖啡館（原臺南警察署拘留室）

報名連結｜詳見官方社群

圖片說明：

初三到初五推出「春節限定加『馬』—版印體驗活動」，一天兩場。（南美館提供）

南美館近期推出「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」系列活動廣獲好評，春節期間布置偵探場所，邀請民眾一起來解密。（南美館提供）

「TAM+偵探事務所－怪奇事件調查委員會」自初六（22日）至2月底尚有三場活動，民眾可報名參加。（南美館提供）

南美館內的「溫故知新」咖啡廳新推出餐點：紫金雙聖鬆餅與虎爺蛋堡。（南美館提供）