看懂《世紀血案》背景，揭開Threads熱議的台灣史

當然有人說，戒嚴沒什麼關係，反正治安還比較好，但是事實上不然，因為戒嚴體制剝奪了很多人的這樣一個自由，譬如說包括你成立政黨，你辦新的報紙，或者是你能夠自由的發表言論，或者是你可以自由的集會，甚至組織一些團體，其實都受到限制。

在這樣的一個威權控制體制底下，就有所謂的白色恐怖。白色恐怖的政治案件非常的多，然後有一些不同的類型，譬如說有一些是可能跟共產黨有關的，或者是有一些人要追求臺灣獨立，這樣就可以完全擺脫國共內戰的糾葛，甚至可以建立一個民主體制，不再受一黨獨大這樣的支配。

然後臺灣的原住民，有一些比較屬於他們的菁英者，會提出他們自己民族的一些想法，也會遭受到整肅，像1954年，阿里山的高一生、湯守仁，還有桃園的林瑞昌，他們提出了說臺灣的原住民可以稱作是「蓬萊族」，他們也應該能夠爭取他的政治地位，甚至某種程度的自治，結果這些原住民菁英也都被槍斃。

左起為高一生、湯守仁、林瑞昌，三人於1954年高砂民族自治會案遭槍決。（圖片來源：Wikimedia Commons）

或者是有人透過報刊雜誌來宣傳一些民主、自由的觀念，也會受到打壓，譬如說雷震曾經辦《自由中國》的刊物，其實他是國民黨裡面很重要的成員，但是他希望說，你既然在臺灣要跟共產中國對抗，所以你還是要實行真正的合法合憲的政治體制。1960年，就是因為他去批判說，如果蔣中正你遵守憲法，那你就不可以再繼續連任，甚至也講說在臺灣可能要反攻大陸，大概也非常的困難，結果這麼重要的人物雷震也被判了十年的徒刑。

還有很糟糕的是，有時候有一些不同單位之間的這些政治權力的鬥爭，甚至情治人員也為了爭功領獎，甚至會製造一些冤案、假案，來傷害到一般的人。然後更特別的是有一些人的言論，他也沒有什麼所謂暴力的行為，可能只是講講話，這個話可能有一點諷刺的語言，那也曾經被抓去關。

依照當時的法律的制度，那個總統是三軍統帥，那因為當時是軍法審判，所以判決的結果會送到蔣中正那邊，蔣中正有時候就遵照底下的判決，有時候他如果看這個案子不爽，他甚至有時候把人家可能判十五年，他就直接簽呈改判死刑，結果就被槍斃了。

有時候甚至還在說這個「此人可惡，槍決可也」，就是說，他看著那個案子，他覺得非常嚴重，乾脆就馬上給我抓出去槍斃了。所以其實有一些人本來也沒有那麼嚴重的罪，可是因為這樣而被槍決，全家就淪入了黑天暗地，永不得翻身的這樣一個苦楚的處境。

所以我們回頭去看看臺灣從一個威權的體制走向民主化，其實是一條很艱辛的道路，所以我們有今天的民主、自由、人權，甚至我們科技立國，我們的防疫有成，其實都是我們的先輩這些人都非常努力才有這個成果。

所以我想用一句這個簡單的話跟你來分享，就是freedom is not free，翻譯來講就是「自由是要有代價的」。所以我們要了解這樣的過程，也要珍惜這樣的成果，讓臺灣這一條民主、自由、法治、人權、重視多元價值的這樣一個發展繼續走下去，也可以讓世界各國看到我們的成就。

