【展演的回聲】李豪／當魯夫的解放之鼓在科教館響起：25年來，我們也航行在自己偉大的航道上

文／李豪（作家、詩人）

有些作品是這樣的，眼睛看著漢字寫著《航海王》，但脫口而出總是唸作《海賊王》，從童年時就刻在腦海裡的記憶很難扭轉，我仍記得那個時代，仍然會窩在漫畫店裡，謹慎地緊握幾枚硬幣，內閱一本五元，我們幾個孩子輪流看。而魯夫剛從那個酒桶裡鑽出來，大聲宣告他要成為大海上最自由的人。那時我們還小，以為只要大聲喊出夢想，偉大的航道就會在眼前展開。

展場牆面不容錯過的動畫名場面影像集結。

一轉眼，距電視動畫開播已然25年過去了。

當初的小孩早已走散，不知長大後他們是否依然如我一般堅持著未曾棄番？但我相信，只要一走進科教館，還沒踏進展場，光是見到在大廳上空那個巨型魯夫，肯定會讓我們一輩人拾回最初對《航海王》的悸動，儘管現在的五檔魯夫和我們比起過去都有所不同了。

從回憶之路出發，走入職人的偏執

進入展間，第一站「回憶之路」，是草帽海賊團十人成員齊聚的雕像，那種震撼感不純然來自於還原真實比例，更像是一種久別重逢，從前只能握在手上看著你們的圖像，終於親眼所見才驚覺：原來你們都長這麼高。

沿著展間動線，牆上流轉著各個名場面影像，從「打造動畫世界的設定資料」到「傳遞熱量的畫作」，近距離觀看和之國篇章裡的那些手繪原畫以及動畫，能夠感受到一種近乎偏執，動畫師沒有選擇簡化，在索隆與King的對戰，揮刀的每一幅切片都精準地捕捉了霸氣的流動與肌肉的震顫，在AI數位化足以抹平一切勞動痕跡的今日，這25年的累積竟彷彿一種自虐的誠實。

展場牆面不容錯過的動畫名場面影像集結。

。圖／李豪提供

尼卡的解放之鼓，是面對荒謬的歡笑

來到「五檔」展區，播放著長達2分30秒的魯夫和海道激戰影像。五檔尼卡的出現，對於部分老粉如我來說，其實是極其不合理的敘事，但在長達二十多年的強度膨脹之後，我想作者尾田老師也意識到「最強」這個詞已經走到了死胡同。

於是，當五檔魯夫像美式卡通一樣眼珠飛出，敵人頭上出現旋轉星星時，過往比拳頭大小的戰鬥邏輯也連帶崩壞，隨之而來的，正是一種解放。魯夫笑得那麼狂妄，是因為他終於從「王道漫畫的主角」這個刻板身分之中自由了，回歸成一個符號純粹的快樂男孩。

觀展至此，著實開始羨慕起魯夫。曾經在人生這條偉大的航道上，我也想成為最自由的人，但經歷了一連串的挫折、挑戰與過錯之後，誤認為只有最傑出、最有力量的人才能夠獲得心心念念的大秘寶，於是固執地修剪自己，殊不知強大本身亦是一種沉重枷鎖。真正的自由無關成就，而是能夠對著荒謬現實，也能隨時隨地、隨心所欲的歡笑。

五檔魯夫等身雕塑。

這個歡笑故事 To Be Continued

展覽末段是「蛋頭篇」與「新四皇篇」，展現了與前半部完全不同的未來感。

當大海賊時代逐漸進入了重頭戲，世界觀變得越來越龐大複雜，也隱約透露出即將收尾的跡象。走在展區裡，有著像我一樣試圖在影像中搜尋青春殘骸的大叔，也有洋溢著青春氣息、眼裡若有光的高中生。

回顧。

彷彿這裡就是偉大的航道，25 年的時光，也足以讓一場世代交替進行中，雖然我也從一個小學生成長為一個對生活感到疲憊的大人，或許沒能像魯夫一樣，成為海上的傳奇，但是或許能夠見證下一個超新星的誕生也不錯。

走出展間，天色微暗，看著懸掛在科教館內的巨型魯夫依然放肆大笑著，彷彿我耳裡還能聽見解放之鼓的聲音，像在提醒自己，要當最自由的人，就是別忘了要快樂。

李豪

1989年生，「豪友邀請」Podcast 製作人。畢業於國立臺灣師範大學特殊教育學系和表演藝術學士學位學程，退伍後多從事於流行媒體與藝文雜誌之間。好讀書，不求甚解；性嗜酒，家貧不能常得。著有詩集：《自討苦吃的人》、《瘦骨嶙峋的愛》、《傾國傾城的夢》、《滿是空無一物》；文集：《剩下的盛夏只剩下了盛夏》、《厭世者求生指南》等書。

書名：《滿是空無一物》

作者：李豪 繪者：ONE.1O Society 簡士閎

出版社：遠流出版

出版時間：2024-09-01

展覽資訊 ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室

展覽日期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

票價：全票480元/人，優待票450元/人（6歲以上持有效學生證），特惠票240元/人（65歲以上者）