19世紀的霧霾如何進入藝術史？從浪漫到現代：透納、工業革命與迷霧中的藝術

文／東西縱橫記藝Junie Wang（作家、廣播節目主持人，「東西縱橫記藝」主理人）

威廉･透納1801年的畫作《荷蘭船隻在暴風雨中》（Dutch Boats in a Gale），描繪荷蘭船隻在暴風雨天氣中即將發生碰撞，烏雲增添了危險的感覺。圖片來源：英國國家藝廊（National Gallery, London）。

◆ 看見工業污染

19世紀初，倫敦因燃煤產生的大量二氧化硫（SO₂）與懸浮微粒結合，導致「霧霾效應」，逐漸染上一層若有若無鉛灰色，湛藍天空越來越難得，空氣中瀰漫著令人窒息卻奇異迷人的嶄新感覺。

市民因此咳個不停，卻悄悄重塑藝術家之眼。其中有位畫家用畫筆拾起了這團混沌。而這項創性之見，即將改寫藝術史。他，就是威廉･透納（Joseph Mallord William Turner，1775-1851）。

從此，透納跳脫清晰田園景致理想美，轉而追逐一場更加曖昧顫動、帶著煤煙味的光影幻夢。因為工業革命改變自然環境，造就藝術風格轉變，同時引發一場由工業煙霧、速度與感官震盪共同構成的美學地震。

◆ 畫出工業汙染

回顧透納早期作品，如《荷蘭船隻在暴風雨中》（Dutch Boats in a Gale，1801），洶湧浪濤波紋起伏，雖有大片烏雲進逼暗示危險到來，卻是乾淨分明。很明顯，仍保存傳統風景畫對於細節與敘事的執著。

隨著倫敦工廠林立，煙囪拔地而起，空氣汙染越來越加嚴重之後，就不可同日而語了。此時一種新型的呈現方式：暗淡流動，似乎聞得到嗆鼻氣息的天空，開始滲透他的畫布。

學者Anna Lea Albright與Peter Huybers於《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表研究指出：透納晚期畫作（1830年代以後）光影對比顯著下降，色彩愈加泛白、渲染感愈加強烈。將此現象與城市中二氧化硫排放的飆升兩者比對之後，發現彼此趨勢驚人吻合。

若以科學角度分析，空氣中微小的固體粒子或液滴，例如煤煙、塵埃、硫酸鹽微粒等都會形成「氣膠」（aerosols）。當氣膠濃度上升時，主要會發生兩種效應：

1. 散射陽光（scattering）：直射光減弱，散射光增強。意即，雖然感覺不到強烈刺眼陽光，但整個天空被散射光充滿，看起來更加明亮，像一層柔光罩籠罩四周。

2. 吸收部分陽光（absorption）：氣膠粒子散射與吸收遠方物體反射過來的光線，削弱清晰度與對比，能見度隨之降低。輪廓被氣膠散射後的背景光覆蓋，導致對比度下降。

即使天空整體變亮，但變得均勻、柔和、朦朧。能見度反而較差，遠方景物輪廓模糊不清。換言之，倫敦城的空氣汙染已經瀰漫到畫家筆尖，在畫布上沾惹了煤灰。

◆ 浪漫主義的終點，現代藝術的起點

藝術本為時代的產物。浪漫主義強調個人感受、靈性、崇高的情緒體驗。透納生活在工業發展如火如荼的年代，成為少數面對現代化與工業革命的衝擊時，仍保有浪漫精神的人。

當他畫出《雨水、蒸氣和速度-大西部鐵路》（Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway，1844）時，其他歐洲畫家還在猶豫是否該把鐵路放入畫中。但是人家透納已經用如火速度與如詩煙霧，為工業時代寫下一首充滿驚嘆的頌歌。

透納承先啟後，是浪漫主義的終點，也是現代藝術的起點。並非反工業，也不是完全擁抱現代機械。他不描寫田園牧歌光影，反倒著眼於穿越煤煙與蒸汽之中，那道雖不再自然純淨，卻更加撼動人心的光。

威廉･透納1839年的畫作《戰鬥號特梅雷爾》（The Fighting Temeraire）。圖片來源：英國國家藝廊（National Gallery, London）。

◆ 英雄戰艦壯烈退場

1839年，透納創作《戰鬥號特梅雷爾》（The Fighting Temeraire，1839），流露世代變遷的傳承意義。

「特梅雷爾號」（Temeraire）戰艦功績卓著，至關重要，1798年首航時，是當時設備最先進的船艦，曾於1805年參與「特拉法加海戰」（Battle of Trafalgar）。這場戰役為英軍瓦解拿破崙海上勢力，並阻止他西進野心。然而英雄難抵遲暮，1812年，「特梅雷爾號」退役轉為監獄船，3年後又成為新兵訓練船。1837年，發射禮炮慶祝維多利亞女王登基成為它最終任務。

1838年，它功成身退，被英國海軍售出給拆船廠。

透納畫下它最後一段航行，被動無助且悲壯淒涼。工業產物：蒸汽船拖著它在泰晤士河面破水前行，準備進行報廢拆解。蒸氣船前方激起水花，顯示速度與威力。

蒸汽拖船象徵「牽引並取代傳統」。老帆船不再揚帆或乘風航行，而是被新科技拖行，毫無主動權。落日將天空與海面渲染為燦爛金黃夾雜橘紅，猶如壯烈送別。雖將退場，老船艦卻在畫面中佔據莊嚴對角線，保持尊嚴與光榮回憶。即使船艦不具備實質生命，畫面卻充滿情感張力。

就這點來說，透納不僅走在印象派之先，更是超越了印象派。

克洛德･莫內1900–1901的畫作《倫敦國會大廈》（Houses of Parliament, London）。圖片來源：芝加哥藝術博物館（Art Institute of Chicago）。[註1]

◆ 不小心啟發莫內

透納運用詩意手法抒發新時代種種變革。

正如火紅夕照下被拖曳的戰艦，與雨霧中掠過鐵橋的火車，皆籠罩於一片朦朧且變幻不定的光影之中。這些船隻、橋梁與火車在畫布上幾乎融化於大氣裡，顛覆傳統自然景觀，也是對現代性焦慮的一種藝術性解答。他預見工業時代帶來的不確定性、不穩定性與失重感，並選擇以光影之舞回應這場無盡變動。

約莫30年後，當莫內（Claude Monet，1840-1926）來到倫敦，見識到被煤煙籠罩的城市景觀與透納傑作，立刻明白自己找到全新方向：無須描繪世界，而是記錄視覺與感知的流動。

接下來，他也會以光影重構雨霧倫敦與帝國輪廓。尤其1899-1901年間，他筆下的滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）、查令十字橋（Charing Cross Bridge）與國會大廈（Houses of Parliament）不再堅實可辨，而成為漂浮於蒸汽與煙霧中的幻象。

延續透納詩意視角，莫內捕捉現代都市失重感，用色彩與筆觸描繪正在消散的世界。

◆ 千金難買戴口罩

原來，空氣污染不僅影響身體健康，也改變人類對光、對空間、對自然秩序的根本理解。

霧霾與蒸氣，為藝術史鋪展出一條從浪漫主義走向現代感知主義（Modern Perceptionism）的道路。而透納，以他獨特悲壯與豪情，在煤煙瀰漫時代之中，點燃屬於藝術與靈魂的熠熠光芒。

結論：透納和莫內在倫敦畫畫時都很需要口罩。樂捐專線：1234567

◆ 在臺灣遇見透納

2025年適逢透納250周年誕辰，泰德美術館特地發起「Turner 250」一系列紀念活動，臺灣有幸躬逢其盛。將於6月迎來史上最大規模透納全球巡迴展覽「威廉･透納特展-崇高的迴響」。成為繼摩納哥、上海之後，全球第三站。

展覽內容包含他老人家油畫、水彩、素描等高達80件真跡畫作。

足見臺灣國土雖小，國際聲望與藝術市場卻具有重要指標意義。這類國際型大展票房越是熱烈，臺灣就越有籌碼邀來更多重量級大咖展覽。

能夠在臺灣一次見到這麼多透納作品，肯定是空前盛況。錯過這回，下次不知再等到何時？何況親臨現場，才會知道人家莫內爺爺當初如何被透納給電到啊~

[註1]：莫內於1899–1904年間數次前往倫敦，創作著名的《國會大廈》系列，描繪霧氣、日落與建築輪廓在泰晤士河面上交融的瞬間。畫作多於聖湯瑪斯醫院的陽臺觀察完成，恰好與透納1834年所描繪倫敦大火災的位置幾近相同，形成兩位藝術家跨時代的視線交集。 然而，從風格與精神取向來看，莫內的「霧景」並非完全追隨透納激烈而戲劇性的浪漫主義視角，而是更接近惠斯勒的抒情形式主義。 惠斯勒的《夜曲》（Nocturnes）系列以灰調與極簡筆法，刻畫泰晤士河夜景與霧中橋影，追求一種近乎音樂性的視覺安排。莫內的倫敦系列同樣消解具體輪廓，以霧氣、光影、時間與色溫變化為主體，將國會大廈轉化為視覺詩句而非建築紀實。

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