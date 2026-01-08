育兒兼集體療癒：瑜伽課的小助教

在婦女大學上瑜伽課有六、七年了，全班都是女生的環境讓全職媽媽們上起課來格外安心放鬆，班上的年齡層很廣，從新手阿嬤的姐姐們到大部分處於青少年風暴飽受折騰的媽媽，又到最近分別生下第二、第三胎的年輕媽媽。大家和樂融融的上課伴隨著抱怨老公和孩子們的氛圍相當療癒。從身體的筋膜舒展到心靈的洗滌，偶爾課後早午餐的聚會具有一定療效。

去年較晚成為二寶三寶的媽媽們，自頂著孕肚上課，陪伴著大家做些和緩的動作，進而卸貨，坐完月子後再帶著嗷嗷待哺的孩子們來上課；全班阿嬤、母親學員和老師一起育兒的畫面，令人倍感溫馨愉快。

全班阿嬤、母親學員和老師一起育兒的畫面，令人倍感溫馨愉快。(圖/凱如)

陪伴著牙牙學語的嫩嬰到蹣跚學步的模樣，班上的阿姨們都懷念自家青少年，甚至成年的孩子們幼時的模樣，老師也自然而然讓剛會學走路的幼童們成為瑜伽課的最佳助教，所經之處必受到熱烈的歡迎與疼惜，每位媽媽都好懷念那被嬰幼兒全然需要信任的時光噢⋯

孩子們成長的過程就像一列不返回的火車，駛向他嚮往的目的地，月台上的母親只能帶著不被列車需要的牽掛目送再目送。我開玩笑的問二寶媽，會不會擔心孩子太早知道阿姨們的好。年輕的媽媽聳聳肩，自然大方的回覆我：阿姨們原本就很好，都是真愛，我也是這麼覺得。