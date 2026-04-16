《葬送的芙莉蓮》台語配音版來矣！盤點15部公視台語版日本動畫

想看熱門動畫，除了以日語原聲收看，現在有更親切的新選擇了！近年來有越來越多人氣日本動畫推出台語配音版，「公視台語台」近期預告將於5月2日推出《葬送的芙莉蓮》台語配音版，讓觀眾能以熟悉的語言體驗魔法世界。《葬送的芙莉蓮》是2023年播出的高人氣動畫，2026年也播出了第二季內容，主要故事講述精靈魔法使芙莉蓮在勇者欣梅爾逝世後，決定好好理解人類情感，因而重新踏上充滿回憶的冒險，是一部療癒又催淚的作品。

透過熟悉的台語，也能重新感受動漫世界的魅力，以下為您整理15部可以搭配台語配音觀賞的日本動漫。

《葬送的芙莉蓮》

千年精靈魔法使芙莉蓮在勇者欣梅爾過世後，在昔日夥伴海塔、艾冉的鼓勵下，決定重新踏上冒險路途，學習體會人類情感，這次的冒險夥伴則有視海塔如恩人的「魔法使」費倫，以及艾冉的弟子「戰士」修爾塔克加入冒險旅程。

《葬送的芙莉蓮》。圖／取自 X「『葬送のフリーレン』公式@FRIEREN_PR

《間諜家家酒》

本作敘述一名身分為間諜的男性，和另一位實際工作是殺手的女性，以及一個能讀心的超能力者女孩，發生在這三人互相隱瞞真實身分，所組成「佛傑一家」的冒險喜劇。

《間諜家家酒》。圖/取自公視+

《派對咖孔明》

三國軍師孔明轉生到現代澀谷，將兵法運用在演藝圈，輔佐少女歌手出名，結合電音與奇招的熱血喜劇。

《派對孔明》。圖/取自公視+

《籃球少年王》

身材矮小卻擁有驚人三分球神技的車谷空，帶領一群混混學長重燃熱血，在籃球場上挑戰自我與命運，是一部既寫實又感人的青春成長劇。

《籃球少年王》。圖/取自Instagram TVアニメ「あひるの空」公式 (@ahirunosora_tv)

《百姓貴族》

《鋼之鍊金術師》、《銀之匙》作者荒川弘將自己在北海道務農的真實經歷改編成爆笑動漫，介紹農業背後的艱苦與趣味。

《百姓貴族》。圖/取自公視+

模擬東京發生大地震，小學一年級的姐姐小野澤未來和弟弟悠貴在混亂中尋找回家的路，真實呈現災難中的人性與親情，情節非常催淚。

《東京地震8.0》。圖/取自公視+

《國王排名》

又聾又啞、身材瘦小的王子波吉，雖然被人看輕，但他憑著溫柔與勇氣，在影子的陪伴下挑戰成為「最強國王」。

《國王排名》。圖/取自X 王様ランキング 公式 (@osama_ranking)

《工作細胞BLACK》

將人體比喻成「黑心企業」，細胞在惡劣環境下拼命工作，提醒觀眾：若不愛惜身體，體內的細胞會因此「過勞崩潰」。

《工作細胞BLACK》。圖/取自fod.fujitv.co.jp/

描寫一群高中女孩愛上野外露營的過程，透過悠閒的節奏與美食，帶領觀眾享受大自然治癒人心的力量。

《搖曳露營△》。圖/取自X アニメ『ゆるキャン△』シリーズ公式 (@yurucamp_anime)

《螢火之森》

少女「螢」在森林遇到被人類觸碰就會消失的少年「銀」，兩人每年夏天相會，展開一段溫柔、神祕且帶著遺憾的純愛。

《白領羽球部》

社會人士如何在工作與羽球夢想之間取得平衡？《白領羽球部》描寫上班族在職場競爭之餘，在羽球場上揮灑熱血的故事。

《白領羽球部》。圖/取自Ani-One Asia

《凡爾賽玫瑰》

以法國大革命為背景，描寫女扮男裝的將軍奧斯卡與皇室之間的恩怨情仇，是充滿浪漫與悲劇色彩的史詩巨作。

《凡爾賽玫瑰》。圖/取自公視+

《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》

烏野與音駒兩所高中的宿命對決，一場不能重來的比賽，展現出排球運動中最強大的熱血與友誼羈絆。

《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》。圖/取自Toho

《怪醫黑傑克》、《怪醫黑傑克21》

天才外科醫生黑傑克，雖然醫術高超卻沒有執照，在手術台上拯救生命的同時，也對社會冷暖提出最深的控訴。

《怪醫黑傑克》。圖/取自公視+

以上是15部「台語版」日本動漫介紹，陷入「動漫劇荒」時，不妨以台語再觀賞一次，體驗全然嶄新的「親切感」！

《葬送的芙莉蓮》台語版播出資訊 頻道：公視台語台／Youtube 同步直播 首映：5月2日起，每週六晚上10點 重播：5月3日起，每週日早上9點