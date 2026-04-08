《孤獨的美食家 第11季》「吃貨」五郎又餓了！63歲松重豐：會繼續吃下去

「這就是人生啊...」松重豐放棄抵抗了！睽違3年半《孤獨的美食家 第11季》開播

廣大日劇迷注意，那個男人回來了！睽違3年半，由松重豐主演的《孤獨的美食家 第11季》4月4日在 LINE TV 上開播。此次將延續過往的風格，主角五郎將走訪各個城市尋覓神級美食，深受粉絲喜愛的原作者單元「QUSUMI隨意晃」也將同步回歸。常放話要辭演的主演本人松重豐，坦言完成電影版後本是最佳退場時機，但因為種種原因，決定繼續「吃下去」，他還忍不住感嘆：「這就是人生啊......」《孤獨的美食家 第11季》LINE TV 每週六上架更新。

《孤獨的美食家》自2012年開播至今已邁入第14年。劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐 飾），在拜訪客戶的途中走遍大街小巷，憑藉直覺尋找心儀餐廳，自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾。該系列不僅在日本大受歡迎，更在韓國造成社會現象，將「獨食」重新定義爲一種自在的用餐文化。去年由松重豐親自執導、編劇並主演《電影版 孤獨的美食家》在全球上映後更創下驚人票房紀錄，成功將「吃貨大叔」五郎的魅力推向最高峰。

松重豐認完成電影版本後 認為「是最佳退場時機」 決定繼續吃下去的關鍵因素是？

談到睽違3年半將播出全新一季，身為該作最大黑粉的松重豐先是自爆原本打算「退場」，坦言：「這系列已經拍了10季，加上特別篇《各自的孤獨的美食家》，以及去年的劇場版，就退場時機來說，是最理想的時候！」不過因為各種因素，他決定繼續演出，忍不住感嘆說：「與其抗拒命運，不如選擇接受，把眼前端上來的料理好好吃完！這也是人生。不，這就是人生啊……」許多老粉看完笑道：「嘴上說想退休，但肚子還是很誠實嘛！」、「看到五郎說『這就是人生』，我就放心了，這才是我們熟悉的五郎。」

製作人小松幸敏透露，常有粉絲詢問何時會有新系列，現在終於能大聲宣布「讓大家久等了！」他表示第 11 季將維持一貫「不刻意、不改變」的風格，整整12集的內容，將走訪各個城市尋覓神級美食。此外，廣受影迷喜愛的原作者單元「QUSUMI隨意晃」也將同步回歸，觀眾能再看到作者久住昌之老師本人有趣的一面。👉《孤獨的美食家 第11季》LINE TV 每週六上架更新。

《孤獨的美食家 第11季》。圖/LINE TV提供

《孤獨的美食家 第11季》。圖/LINE TV提供

《孤獨的美食家 第11季》。圖/LINE TV提供

《孤獨的美食家 第11季》。圖／轉自X：孤独のグルメ【テレビ東京】@tx_kodokugurume