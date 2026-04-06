琅讀金句／整理不是冷冰冰的斷捨離，而是一場愛的流動。有人學會放下，有人被看見，有人被接住
【琅讀金句】那一刻我才明白，原來我早就被愛著了，不需要再努力去換取肯定。愛能穿越代際，把上一代的缺口，用下一代的溫柔修補回來。
整理也是這樣，不是冷冰冰的斷捨離，而是一場愛的流動。有人學會放下，有人被看見，有人被接住。
逛書店
整理，是一種讓自己重新出發的練習
我們以為整理只是把東西放好，
卻在收與放之間，看見生命的重量與痕跡
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收納整理師 × 榮格分析師，十個真實故事，
陪伴你從雜亂到秩序，從傷痛到修復，
在安放回憶的同時，也學會安放自己。
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▍暖心推薦
郭憲鴻（小冬瓜）│單程旅行社社長
劉軒│作家
吳若權│作家
夏嘉璐│知名主播
黃瑽寧│醫師
▍是我太歇斯底里，還是你不夠在意？
本書由台灣知名收納整理師廖心筠與精神科醫師鄧惠文聯手打造，透過大量真實案例展示物質整理如何深刻影響心靈的變化。這些案例涵蓋了來自不同背景的家庭和個人，從繁忙母親的空間失控到喪親者無法處理遺物的心理重擔，透過具體的整理過程和心理分析，探討人們如何透過物質上的「斷捨離」來處理內心的情感包袱。
▍收納不能只靠「用力」，更要「用心」！
每個案例由廖心筠整理師從收納和整理的實務角度出發，帶領讀者瞭解如何藉由系統化的整理技巧來改變生活空間，從而創造出有序與舒適的環境。同時，鄧惠文醫師從心理學角度深度剖析這些環境混亂背後的情感與心理狀況，指出整理物品的過程不僅是表面上的秩序重建，還是心靈的療癒過程。
這是一部引導讀者透過整理物品來整理生活、整理人生，並釋放心理重擔的溫暖療癒之作。
【編輯推薦】
本書由收納整理師廖心筠與精神科醫師鄧惠文聯手合作，透過十個真實案例，探討整理與心靈之間的深刻連結。從空間雜亂到秩序重建，不只是物品的斷捨離，更是情緒與記憶的安放與修復。結合實務整理技巧與心理分析，引導讀者在整理生活的同時，也重新整理自己，找回內在的平衡與重新出發的力量。
●本文摘選自商周出版／城邦文化之《內在整理：從整理物品到心靈歸位的療癒啟示》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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