捷克國寶睽違15年再度南下！《新藝境：慕夏百年經典特展》逾150組件真跡，6月底臺南國家美術館登場

由時藝多媒體與慕夏基金會共同主辦的《新藝境：慕夏百年經典特展》，將於2026年6月26日在臺南國家美術館盛大登場！這是繼2011年高雄展出後，捷克國寶「新藝術運動教父」慕夏（Alphonse Mucha）的作品睽違15年再度南下台灣，現場將帶來超過150組件家族珍藏真跡，精彩呈現跨越百年的浪漫密碼。

藝術家慕夏，臺南國家美術館。組圖／維基百科、臺南國家美術館官網

關於藝術大師慕夏

捷克國寶藝術家阿爾豐斯·慕夏（Alfons Mucha，1860-1939年）是「新藝術運動」最具代表性的藝術巨擘，以端莊優雅的女性形象、唯美人物流線條與和諧色彩風靡全球。他的創作觸角極廣，從當年震驚巴黎全城的劇場海報，到晚年傾盡心血、融入深厚民族情懷的郵票與鈔票，每一件皆是刻劃時代的靈魂之作。

值得一提的是，慕夏也是「視覺藝術溝通」的頂尖先驅。他為法國香水與酒類設計的經典海報，成功為現代平面廣告激發出無數靈感。直至今日，他的大師美學依然發揮著強大影響力，持續引領著當代藝術與時尚設計的潮流。

本次展出核心作品來自「慕夏基金會」珍藏的家族私人收藏，由其孫輩親自引領策劃，完整傳遞大師的藝術精神。展出地點「臺南國家美術館」甫於今年1月正式升格轉型，其對藝術創新的追求，與慕夏不斷突破傳統的奮鬥歷程完美契合，共同為今夏的古都臺南擦出國際文化碰撞的全新火花。

《自畫像》與磅礡的《荒野中的女子》首次登臺

本次展覽不僅展出156件珍稀原作，包含《吉絲夢妲》、《茶花女》等風靡巴黎的經典海報與四聯幅（四季、花卉），更生動再現了享譽全球的「慕夏風格」（le style Mucha）。慕夏精妙地將華麗的巴洛克與洛可可風格完美結合，並大膽融入日式版畫中強調外框線條的東方技法，用細膩流暢的蜿蜒曲線勾勒出女性靈魂深處的純粹美感，畫作中更能隨處看見鮮花與藤蔓等自然植物的繁複簇擁之美。

慕夏1894年成名代表作海報《吉絲夢妲》，以及1896年創作經典舞台劇海報《茶花女》。組圖／慕夏基金會官網

經典海報與四聯幅，四季（系列），1896 年，彩色石版畫。圖／慕夏基金會官網

除了大眾耳熟能詳的經典劇場海報與裝飾面板，本次展覽更突破平面限制，全面展出精緻的珠寶設計、生活美學物件與珍貴攝影作品，立體呈現新藝術運動對生活美學的深遠影響。而最令藝術迷期待的亮點，當屬首度登臺的兩件油畫真跡《自畫像》與磅礡巨作《荒野中的女子》。

《自畫像》將與慕夏為妻兒創作的家族肖像相互交織，揭開大師私底下作為深情丈夫與父親的罕見面貌；而《荒野中的女子》則深刻記錄了戰爭與救贖的悲歌，跳脫極致唯美的裝飾畫風，深刻感受大師藏於畫筆下的民族大愛。

首度來台的慕夏油畫《自畫像》 。圖／慕夏基金會官網

慕夏《荒野中的女子》傳達對祖國的深厚情感和人類團結與和平的理念 。圖／慕夏基金會官網

展覽必逛的6大主題區

展覽目前搶先揭曉六大主題展區，引領觀眾循序漸進探索大師的一生與作品：

「波希米亞人」在巴黎：主要呈現慕夏早期生涯與捷克民族復興運動的背景，顯現慕夏他扎實的學院訓練與初期風格。

人民畫師與華麗風格展區：看見慕夏轉化藝術的過程，透過親和力十足的廣告海報，建立起他標誌性的風格。

（左起）《1896年喬柏牌捲煙紙一粉紅色背景》，1896，彩色石版印刷，79×70×3.5cm、《 綺思 》，1897，彩色石版印刷，87.8x70.2x2cm。圖／慕夏基金會官網

世界公民與巴黎萬國博覽會展區：回顧慕夏創作登上國際舞台的高光時刻，於1900年為巴黎萬國博覽會的創作與設計，展現他踏上國際舞台的歷程。

慕夏的雕塑作品也不容錯過！（左起）《 自然》，1900，銅綠青銅、孔雀石，70 x 27 x 28 cm；《岩石上的裸女》，1899，青銅，28 x 17 x 15 cm。圖／慕夏基金會官網

神秘主義者與精神追求：揭密畫面中隱藏的信仰、理想與象徵符碼，靈性與「美、真、愛」，從慕夏的作品看見他的精神與哲學追求。

愛國者與《斯拉夫史詩》：展現慕夏晚年對祖國的深厚情感，聚焦以斯拉夫民族為主題的創作，彰顯民族文化理想。

（左起）《斯拉夫史詩》展覽海報，1928-1930，彩色石版印刷-2張，194.6×93.5×8.3cm；芭蕾啞劇《風信子公主》海報，1911，彩色石版印刷，130×90.5×3cm。圖／慕夏基金會官網

哲學家與人道關懷：以藝術傳達人類團結與和平的理念，從慕夏的創作中感受理性、智慧與愛的普世精神。

《法國擁抱波希米亞》，1918，油彩、畫布，127.8x110.5×6cm。圖／慕夏基金會官網

早鳥票350元，5/29起預售票400元登場

「新藝境：慕夏百年經典特展」早鳥票全票350元，搶先開售至5月28日，5月29日起將推出400元預售票及100元青春票，邀請13至22歲青年透過文化幣購票參觀，後續開展民眾可至時藝多媒體官網、udn售票網等通路線上購票，開展期間購買全票則是500元，歡迎民眾把握優惠，搶先預約這趟穿越百年的藝術之旅！更多資訊詳見「新藝境：慕夏百年經典特展」的臉書粉絲專頁。

票價一覽表。圖／時藝多媒體官網

《新藝境：慕夏百年經典特展》主視覺。圖／時藝多媒體官網