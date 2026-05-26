解密李清照超狂社交圈！大宋文化盛世與女性偏見世風 如何滋養成千古才女

文_鄺介文、張祐菁/旅讀

圖_Cheerimages、視覺中國、圖蟲創意

繪_ChatGPT、Gamma、Gemini生成

你是否同我一樣，因為「莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦」、「知否，知否，應是綠肥紅瘦」、「新來瘦，非干病酒，不是悲秋」實在幽微曲折，以為李清照是一位纖細嫋娜的愁情女子呢？其實，清照不僅好文學，同時好八卦、好酒精、好賭博、好開趴，轟轟烈烈敢愛敢恨，甚至小S都要讓她三分。濟南好山好水如何養成千古奇文奇人，讓我們一通電話打到大宋：喂喂喂，請找李清照！

我的大宋朋友圈！請找大人脈家清照

如果在宋代，一個女人，詩詞歌賦、吃喝買賭無一不能，甚至結婚次數都比別人多，那她不是高人指點，就是後臺強硬。翻開清照的臉書朋友圈，簡直一幅「清明上朝圖」！

主角 李清照 華文女作家第一人

爸爸 李格非 蘇門後四學士

生母 王氏No.1 宰相王珪之女

繼母 王氏No.2 節度使王拱辰孫女

表妹 王氏No.3 秦檜妻子

表妹夫 秦檜 賣國奸臣

表姊夫 蔡京 六賊宰相 先夫 趙明誠 宰相趙挺之第三子

趙明誠表弟 張擇端 《清明上河圖》作者

前夫 張汝舟 愛情騙子

爸爸的老師 蘇軾 唐宋八大家

姊夫的弟媳的爸爸 王安石 唐宋八大家

遠得要命的遠親 曾鞏 唐宋八大家

這是最好的時代，這是最壞的時代， 這是文藝復興時代

請找大突破家清照

試著想像：早晨醒來，坐在榻上，一千年前的日光淡淡打了進來，窗外湧現陣陣攤販的吆喝聲。走在寬闊的大街上，行人交頭接耳關於戰事的最新消息，然而前線尚遠，煙硝沒能深入你所居住的這座城市，於是生活依舊──學堂傳來朗朗書聲，士子談論政治、富人燒香點茶、雅士掛畫插花，就是菜場的肉販子也能認得幾個字……至少在這城市裡邊，生活安泰，好像一切夢想皆能實現。

這是宋代江南日常。安史亂後的長期紊亂，「表面上」隨著趙匡胤黃袍加身逐漸穩定下來，卻也進入一個前所未見的矛盾時期。論內政、論外交，宋廷須得面對有史以來最多元、最複雜且最強大的外來敵人（強大到了能將中國皇帝擄走，迫使政府南遷重建）；但與此同時，論經濟、論藝術，發展速度堪比網路誕生後的二三十年，甚至就在這南北兩宋，奠定了後來中華文化的自我認同，有人如此稱呼：這是東方的文藝復興。

宋代的風雅生活，奠定如今中華文化認同。© 李智凱/旅讀

© 陳育陞/旅讀

文藝復興三要素：科技、知識、懷古

如此極致而高端的文化環境，並不是一蹴可就的，而是如同蝴蝶效應一般煽動連鎖反應，而此連鎖的核心正在於：活字版印刷術。活字版是利用一個個已經刻好了的字塊，於不同大小、尺寸、版型的框架上排列組合，接著上墨轉印的技術。過往出版，總得大費周章、量身訂製地逐頁逐頁印刻，自從畢昇發明了活字版印刷術，書籍製作效率大幅提升，成本大幅縮減，即使販夫走卒也多少能夠負擔，知識自然日漸普及。

下是印刷術的出現，上是政府與士大夫共治天下的重文政策，造就宋代成為「萬般皆下品，惟有讀書高」的時代。科舉是唯一正道、功名是唯一目標，甚至連當今國高中生聞之色變的參考書都蜂湧出現在書市上──書商摘抄中舉的文章當作範文賣給考生，甚至因為需求量過大，大到「洛陽紙缺」，一時只能用冥紙來印，因此也被稱作「黃冊子」。

宋朝社會對於女性要求嚴格，李清照的出現可以說是奇蹟中的奇蹟。© 視覺中國

就像現在推甄申請要模擬面試、考前猜題，想在科舉金榜題名，多多少少也要摸熟主試者的脾性與愛好。北宋當時的文藝大叔圈圈當中，有一股風潮默默地吹起：古文運動，鼓勵大家反璞歸真，抵制南北朝以降流行的華麗今文，向先秦兩漢那些筆力平實、傳道至上的文章看齊。所謂「古文」最早是由韓愈、柳宗元開始提倡，直至北宋歐陽修等人推波助瀾，駢文這才真正被踢落了神主牌位，由文以貫道、文以明道、文以載道的散文取而代之。

仿古、尋古、復古，這是宋代文化的關鍵詞。不僅在於文體／文風的改變，也在於宋人心理對於「堯舜時代的強盛國力和中原主體」的高度嚮往。這種仿古、尋古、復古體現到了現實層面，使得宋徽宗下詔整理時存青銅編成《宣和博古圖》，根據圖錄內容製作宋代版本的青銅器，自然，李清照與趙明誠的收藏癖也與此時社會風氣相關。如此科技進展、知識普及，與對古代的欣羨與再現，大宋風貌正如文藝復興，只不過比歐洲早了四個世紀！

東方文藝復興歸根究柢，在於活字版印刷術的發明。© 陳育陞/旅讀

胡風，退燒！

既然大宋正在文藝復興，究竟復興了些什麼呢？相較「唐朝紐約」長安是著名的國際大都會，北宋開封、南宋臨安卻是極盡中國風之能事。讀者諸君或許覺得：「南北兩宋本來就是中國，哪有什麼極盡中國風的說法？」其實，此風非彼風，且聽我娓娓道來。

端看唐詩唐史紀錄，長安不只每年「正月朝賀」聚集亞洲各國使臣，就是尋常日子，胡人、胡姬、胡餅、胡服、胡笳、胡歌不能說是大行其道，根本見怪不怪。走在長安阡陌巷弄，見到寬耳方鼻、身長六尺，甚至金髮碧眼，與自己頗為殊類的異域面孔，長安人的反應大概也和你我今日無異：「噢，就是一個人類。」反觀宋代社會迥然不同：現在稱作「中國風」的各種文化，比如品茗、比如賞花、比如聞香、比如書畫，很大一部份是在宋代正式確立的。究其原因，是種「失之東隅、收之桑榆」的阿Q精神。北方是打不過的遼，西方是打不死的西夏，長期由漢族政權佔領的中原已不再是「中國的原」，於是，宋便試圖在文化上塑造正統地位──至少我的字、我的文、我的音樂、我的舞蹈、我的吃穿用度、我的鍋碗瓢盆還是「中國的源」。由此，所謂「中國」從地域的控制轉成文化的繼承，唐代胡風正式退燒，取而代之的正是風行至今的「國風」了。

美學很開放，思想很古板

然而，前文所述「前所未見的矛盾」，除了發生在政局壓力與文明昌盛的內外反比上，也發生在生活雅韻與實用主義的美學衝突上──一面產出如「無印良品」般的小確幸、小清新美學，卻也一面追求以「改變世界」為主要目的、鼎鼎大名的理學。以朱熹、程顥、程頤兄弟（以及明代的王陽明）為代表，理學是儒學在宋代發展的里程碑，核心理論「三綱八目」，指的是成為王者道路上的三個目標（明明德、親民、止於至善）與八種實踐（格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下）。

有別於古希臘、古羅馬、古埃及的「哲學屬性」思想家，古中國思想家則多「政治屬性」。從孔孟、墨子、商鞅、韓非、董仲舒以至程朱，無一不主張實際的治國手段，試圖透過為官改變世界。在此統治導向的前提下，程朱提出一種身分更牢固、性別更僵化的「理想」社會，此一理想，必須藉著「存天理，滅人欲」來達成。比如影集《後宮甄嬛傳》發生的對食事件（槿汐與蘇培盛結為對食，遭皇后發配慎刑司），當時端妃即引用朱熹說的「存天理，滅人欲」六字說服皇上，成功解救二人。──在理學家而言，理與欲相對，若是追求人欲，便必然違背世界運行法則。包括女性改嫁、女性創作、女性讀書、展現才華，都算一種「違背世界運行法則」，必須被唾棄的。

在地位低到塵埃的社會開出花來

如此對於女性的偏見與惡意，可從宋代思想家的著述中找到大量線索。理學泰斗程頤一次回答學生問題，學生問道：「如果寡婦貧窮，又沒有託付之人，可以再嫁嗎？」，程頤回答了今日看來恐怕令人瞠目結舌的十個字：餓死事極小，失節事極大。顯然，相距百年的後世小粉絲朱熹並不覺得瞠目結舌，甚至隔空支援：「自世俗觀之誠以為迂闊，然自經識理之君子觀之，嘗有以知其不可易。」由此可以清楚了解宋代士大夫的價值觀：生命誠可貴，天理價更高。──只是這份天理，是屬於男性的天理。

大大小小的「天理」也遍布日常生活。司馬光《司馬氏書儀》載：「婦人無故不窺中門，有故出中門，必擁蔽其面。……女僕無故不出中門，有故出中門，亦必擁蔽其面。」不單良家婦女連窺也不能窺，就是必須出門買菜的僕婦，執行公務還要遮頭蓋臉，頗有伊斯蘭教條的既視感。司馬光又道：「今人或教女子以作歌詩，執俗樂，殊非所宜也。」宋人普遍觀念以為，女子不妨識字，但是讀書目的僅僅在於「夫死子幼，而能教養其子」，萬一丈夫早逝，至少還有媽媽能夠擔任啟蒙老師，一如歐陽修的母親畫荻教子，不是為了自己，而是為了母憑子貴。

凡此種種，在在顯出宋朝的矛盾與衝突、傲慢與偏見、理性與感性。偏偏，在這（對文藝來說）最好的時代也是（對女性來說）最壞的時代，橫空出世一位文藝女性。

娘家與夫家的雙重支持，讓李清照得以順性發展、乘風破浪。© 視覺中國

大宋養人，養出一位名女人

所謂樹大必有枯枝，人多──除了必有白痴之外，也會出現天才。在這「男不言內、女不言外」的時代，仍有這麼一個女子，從黔首黎民中脫穎而出，天才到了甚至朱熹本人也不得不敬她三分的程度，她就是李清照。當時，李清照寫了一首五言絕句「兩漢本繼紹，新室如贅疣。所以嵇中散，至死薄殷周。」引稽康對商湯、周武的論點，用以批判王莽的存在，獨到的鑑史眼光引起朱熹高度讚賞，擊掌大嘆：「如此等語，豈女子所能！」言下之意是，女子是二等公民，而李清照達到了身為二等公民的極限。

獨到的又何止鑑史眼光？清照鑑文章也靈光，既擅創作也寫評論；清照鑑酒精也靈光，從十三四歲一路喝到六七十歲；清照鑑賭盤也靈光，自豪麻將搭子沒有一個能從她手上討得好處；清照鑑古董也靈光，甚至因為坐擁百萬收藏引來愛情詐騙；清照鑑男人也靈光，首任丈夫對她千依百順無微不至，在女子是二等公民的時代，老公還要反過來對她舉案齊眉、婦唱夫隨──已經到了韓劇《淚之女王》的金智媛等級，何況還是學富五車的金智媛，自稱「余性偶強記，每飯罷，坐歸來堂烹茶，指堆積書史，言某事在某書某卷第幾頁第幾行」？

© 李智凱/旅讀

我要成名成到外太空

這位生得滋滋潤潤、長得自自在在、活得轟轟烈烈、死得冷冷清清的才女，後世自然會以各種方式紀念她。著書、研究、吟詠、雕塑、演繹、紀念館舍、紀念郵票等等那是當然，偉人大抵如此。然而，李清照比起偉人還威的，是她的名諱不只流芳百世，甚至流芳百「光年」──她的名字，直接被雋刻在太空中。水星一處直徑約61公里的撞擊坑，以及金星一座直徑22.8公里的環形山，它們都叫「李清照」，由國際天文聯合會命名。

如此一來，李清照何止無故不窺中門、無故不出中門，簡直一口氣跨出了大氣層之外，到達甚至阿姆斯壯也到達不了的彼岸，這恐怕是那些大程小程們、大朱小朱們無法想像的女性成就新高度。活了七十餘年的李清照，就這麼通過無與倫比的創作、通過無傷大雅的嗜好、通過無所忌憚的膽識，以及無計消除的情思，活成一顆七百餘年、七萬餘年、七億餘年後仍舊照耀的彗星。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第171期：請找李清照，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第171期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-05-01