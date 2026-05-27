賭博基因源於宋朝？從豪賭運彩的皇帝宋徽宗到寫贏錢攻略的才女李清照 人人好賭

文_鄺介文/旅讀

圖_旅讀、Cheerimages、視覺中國

繪_ChatGPT、Gamma、Gemini生成

電影《瘋狂亞洲富豪》高潮一幕，準婆婆（楊紫瓊）與準媳婦（吳恬敏）相約麻將館攤牌，牌桌上頭沒有多餘對白，牌桌底下倒是暗潮洶湧。只見準媳婦該胡不胡，刻意放槍一隻象徵富貴的八筒，提醒準婆婆放手才是最美好的成全。此情此景，老外看了興許一頭霧水，華人觀眾自然能夠心領神會，國粹國粹，真是當之無愧。或有言麻將源自明代馬弔，馬弔又源自唐代打馬，而打馬──正是李清照朝思暮想的健身運動。

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賭博的世界，豐儉由人

說好聽是乾泳、桌遊，講難聽是賭博、耍錢，自古並不罕見。下至清代的《紅樓夢》，上至宋代的《水滸傳》，幾乎沒有一個不好賭的。賭什麼呢？有道具的時候可以賭骰子、圍棋、鬥花、鬥雞；沒道具的時候甚至錢幣本身都可以成為賭具。施耐庵曾經描述一種名為「錢」的遊戲：同時擲出三枚錢幣，檢視正面或背面朝上的數量，類似擲筊。小說當中，底層小民李逵是「從來賭直」，只耍最直觀俐落的玩法；現實當中，開國皇帝匡胤則「從來賭大」──直接輸掉整座華山。

開國以前，趙匡胤途經華山，遭遇「便作陳摶也睡不著」的道士陳摶。二人深知彼此棋逢敵手，相約對弈，並以華山為注。日後匡胤成了太祖，果然依約核准華山不必上繳稅賦。如此「賭大」的基因，也隔代遺傳給了宋徽宗。徽宗素來以繪畫書法音律茶道聞名，但你知道他也是位健美男子嗎？包括捶丸蹴鞠射箭馬術無一不擅，也無一不可拿來下注，根本體育彩票的一代宗師。野史記載，徽宗與汴梁名妓李師師過從甚密，時常私會對戰雙陸（源自天竺的二人遊戲），累積賭金高達二千兩銀子──也就是她後來捐財抗敵（注）的資本。

注_根據傳奇小說，當時金兵來犯，李師師將曾經獲得的錢財珠寶悉數捐助河北軍餉，最終吞金而亡。

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這是文藝復興的時代，也是全民爛賭的時代

如此「上行下效」，兩宋自然容易淪為全民爛賭的時代，就是《清明上河圖》也有不少博弈相關場景。在此前提，國民女神不單不怕醉名在外，同樣不怕賭性遠播，自稱「予性喜博，凡所謂博者皆耽之晝夜，每忘寢食」，撰文細數各種遊戲巧妙之餘，甚至理直氣盛地給出「博者無他，爭先術耳，故專者能之」的結論，認為賭博就像庖丁解牛，只要勤於練習，終有一天能夠匆匆容容、游刃有餘。聽在那些流連賭場祈求翻身的賭鬼耳裡，簡直挑釁啊！

賭的宇宙偌大，包括打揭、豬窩、族鬼、胡畫、數倉、摴蒲、雙蹙融、插關火等等玩意洋洋灑灑，有的失傳、有的鄙俚、有的不經大腦、有的只容二人對決（潛臺詞是：這些我全都玩過），率性賭后清照偏愛打馬，據她所言，因為清楚扼要又能閨蜜同樂──每人手上一枚將棋、十枚馬棋，輪流擲骰前進，先將所有棋子依棋盤方位步至終點者勝。當然，骰子擲出不同點數而有不同賞罰，棋子走到不同關卡也有不同使命。簡而言之，可以看作細節更多的現代飛行棋。

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賭博界誰不認識我李清照

由此可見，打馬不是錢那類「賭直」的遊戲，至少要有棋盤、棋子和骰子。其中，棋子正反還有刻字，不是心血來潮、立地就能開賭的類型。國破家亡以來，率性賭后心心念念的竟是「自南渡來流離遷徙，盡散博具，故罕為之。然實未嘗忘於胸中也」──痛失自己珍藏多年的賭具，與痛失老公珍藏多年的金石，幾乎一樣的痛！畢竟，流言徽宗、欽宗二帝被俘之際，包袱款款倉促北上，可沒忘了打包寶貝的賭具，而我竟然忘了！

忘了打包賭具，但是打馬的愉快記憶，以及打馬的規則條例「未嘗忘於胸中」。率性賭后在佚失賭具的情況之下，還能改良玩法、著成一書，文末復又大聲嚷嚷「使千萬世後，知命辭打馬，始自易安居士是也」，千萬記得是我李清照發明的呀。果然多年以後，詞壇後輩陸游寫下「冷落鞦韆伴侶，闌珊打馬心情」二句，雖然沒有確切明證，由於該詞意境頗似李清照的〈醉花陰〉詞，何妨看作一次隔空致意，也使清照的打馬心情能在文學史上反覆回魂。

史上最高素質賭博

當然，並非所有賭博都俗，也有某些賭博風雅；並非所有賭博都傷感情，也有某些賭博增進感情。

趙李夫妻屏居青州其間，精神悉數投入金石古玩的收藏、盤點、校勘與編目，閒暇時間，二人發明了一個專屬他倆的飯後娛樂──指堆積書史，言某事在某書某卷第幾頁第幾行，以中否角勝負，為飲茶先後──手指滿坑滿谷的典籍，互考對方某書某卷某頁某行究竟寫了某某。此時明誠失業清照無業，雙薪家庭成了「雙辛家庭」，沒有資本可以賭博，又當如何下注呢？原來賭的是飲茶先後順序，贏家得以痛飲一杯。可是贏家過於興奮，往往笑得前仰後合，手中茶湯幾乎淋了滿身。清代詞人納蘭性德將此典故化入作品，我們這才有了「賭書潑茶」的成語，形容琴瑟和鳴。

賭具是文學賭本是茶，你看看你看看，再也沒有比這修身養性的賭博了。

to do or not to「賭」

回過頭來重理清照的離婚官司，眼見後世鐵粉紛紛出面掩耳盜鈴、欲蓋彌彰，卻怎知一個愛喝唯恐天下不知、愛賭唯恐天下不聞的酒國／賭國英雌，可能壓根兒沒把狀告親夫這事當作污點。畢竟，如果將之視為一場豪賭，與其長痛（承擔家暴）不如短痛（坐牢兩年），兩相權衡之下，作為一個連拉斯維加斯都怕她造訪的賭神賭聖，to be or not to be，顯然心中有數。

其實，人生何嘗不是大大小小賭局？嫁趙明誠是賭、嫁張汝舟是賭、痛斥偏安是賭、遠離奸佞是賭、典衣買畫是賭、飲酒賦詩是賭，所謂下注下注，說穿了不過是種選擇──倘若清照自認十賭九贏，那係因為，她為自己所做的諸多選擇，從來不曾後悔。

【同場加映】李清照的贏錢祕笈 慧則通，通則無所不達；專則精，精則無所不妙。故庖丁之解牛，郢人之運斤，師曠之聽，離婁之視。大至於堯舜之仁，桀紂之惡；小至於擲豆起蠅，巾角拂棋，皆臻至理者何？妙而已。後世之人，不惟學聖人之道，不到聖處。雖嬉戲之事，亦得依稀彷彿而遂止者多矣。夫博者無他，爭先術耳。故專者能之。予性喜博，凡所謂博者皆耽之，晝夜每忘寢食，但平生隨多寡未嘗不進者何？精而已。──〈打馬圖經序〉

© 吳歆宜/旅讀

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第171期：請找李清照，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第171期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-05-01