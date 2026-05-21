【萬物皆有靈】Lesile／不藏私宇宙吸引力法則：不是從天而降的幸運，而是生活中的連鎖伏筆

文／Lesile

什麼是宇宙吸引力法則？

雖然吸引力法則談的是「宇宙」，但我一直覺得，所謂的宇宙，比較像是一種高維度的存有。有人把它理解成守護神，也有人認為那是菩薩、佛祖、媽祖，或者其他靈性存在。每個人都會依循自己的信仰與語言，去理解那股冥冥之中的力量。

而我自己在接觸吸引力法則這幾年裡，慢慢有一種很深的感覺。我覺得這整件事情，非常講究靈感與直覺。有時候，那種直覺來得毫無預警。

你會突然心血來潮，想做某件事；也可能福至心靈，突然想問一句話；甚至是一通平常根本不會接的電話，你卻鬼使神差地接了起來。那種感覺，很像有人在前面默默鋪路。

我常常把它想像成《糖果屋》裡的小餅乾屑。

一點一滴、若有似無，最後卻循線而行，把人帶往某個方向。而且很多事情，當下其實看不出任何關聯。要等到事過境遷、回頭再看，才會恍然大悟：「原來那時候，伏筆早就埋好了。」

簡單的許願方式

我最近就發生了一件讓自己都大感意外的事。我有一個只有自己在裡面的 LINE 群組，名字叫做「哩哩摳摳」。裡面基本上就是我的生活雜物區。大大小小、零零碎碎的事情，我都會丟進去。像是好吃的咖啡廳、待辦事項，另外，我也會用裡面的記事本許願。

我的許願方式其實很簡單，就是把願望直接寫下來。句子會盡量維持在一種乾淨俐落、心無旁騖的狀態。比較像是一個描述清晰明確的畫面，並且都是祈使句。

2025 年 6 月 2 日，我在記事本裡寫下：

「2025 年 6789四個月內，我有蘋果（此爲為了隱私的隱藏單位）的天降喜財給我。跟我的工作無關，純粹天降意外之喜財。」

左：當初的蘋果記事本許願。

右：我會把想要的工作室請ai畫出來，放在記事本裡許願。組圖／Lesile提供，AI生成

寫完之後，我就放著了。結果到了十月，你猜怎麼著？毫無動靜哈哈哈哈哈。不過我內心其實沒有太大的波動，我沒有開始疑神疑鬼，也沒有懷疑是不是宇宙沒聽見。我就是很自然地把它放在那裡。那時候我反而有種感覺：有些東西，也許只是時機未到。

突如其來的靈光乍現！

後來一路到了年底快跨年時。有一天，一位朋友突然打電話給我。就是那種一季一約喝咖啡的朋友，她是一個很聰明的女生，對投資理財頗有研究。但因為我本人對股票長年都是一知半解、興趣缺缺，所以我們平常聊天內容，大多還是圍繞在女生話題。像是感情、婚姻、小孩、美妝、瘦身、醫美之類的。

而且現在大家幾乎都用訊息聯絡，再加上詐騙電話層出不窮，其實平常電話響了，我也未必會接。只是剛好那天，我人在滑手機。手機就在我手上。所以她一打來，我幾乎想也沒想，就順手接了起來。

接起電話後，我們果然開始閒話家常，因為太久沒聊天了，那通電話其實聊得很開心。一直到最後準備掛電話時，我們開始進入女生之間熟悉的收尾流程。

「有空出來吃飯啊。」

「真的太久沒見了。」

就在那個瞬間，我突然靈光乍現。我忽然想到，她其實一直都有在研究台股跟美股，而且她並不是那種短進短出的操作派。她比較偏向長線思維。會觀察產業趨勢、國際局勢，還有未來發展方向，然後我也不知道為什麼，突然很想問她一句話。那個感覺很奇妙。明明都快掛電話了，我卻有種「現在一定要問」的強烈直覺。

於是我突然開口：「欸，你最近有沒有什麼投資理財的心得可以分享給我？」

她聽到其實有點驚訝。

她說：「喔，我一直都有在研究啊，我不知道你對這種東西有興趣，不然我超多可以跟你分享的。」

接著，她開始跟我聊她最近觀察的方向。而我那一天，也不知道為什麼，聽得聚精會神。這件事連我自己都覺得不可思議。因為以前只要有人開始聊股票，我通常三分鐘後就神遊天外。

但那一天，我的注意力異常集中。

我甚至有種感覺，好像自己非聽不可，短短十五分鐘內，我上了一段一對一全球金融小學堂。掛掉電話後，我自己稍微挑燈夜讀，做了一點研究。最後挑了一些我認得的大型ETF，台股美股都有，做一些比例配置。後面的故事，大概也猜得到。市場一路上漲，勢如破竹。而我當初寫下的那個「蘋果的喜財」，大概到了隔年五月時，我真的拿到了，蘋果真的來了，只是延遲到貨而已。

所以我後來覺得，很多靈感真的很重要。那些吉光片羽，不管你把它理解成宇宙、神靈、守護神，或者高維度訊號，它都很仰賴一件事情。就是你有沒有傾聽直覺的靈光一閃。還有更重要的。你有沒有跟著他做出行動。即使再荒謬、再不符合你的行事常理與邏輯。

後記

我常常覺得，這很像在玩 RPG 電動遊戲。主角進到村莊後，第一件事通常不是直接打魔王，而是解大小任務。開始先跟村民對話、跟老闆聊天、到處蒐集情報。某一句看似不起眼的對話，某一個不經意的提醒，後面都可能成為關鍵伏筆。現實生活有時候也是如此。願望的完成，通常不會從天而降，我覺得它更像是一連串細水長流的引導。

一通平常不會接的電話。

一個平常不會聊的話題。

一個突如其來的念頭。

那些東西，就像《糖果屋》裡一路灑下的小餅乾屑。一步一步，把人帶往原本不會走上的路。而那條路，最後卻可能正好通往你一直想去的地方。

書名：《宇宙訂單速速前，請你跟我這樣做》

作者：Leslie

出版社：重版文化

出版時間：2025-11-27