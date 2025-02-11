2025台北國際書展／ 1100+場出版講座、57萬人次共創閱讀藝世界 回顧6天精彩亮點！

2025年第33屆台北國際書展於2月9日圓滿閉幕，參觀總人次達57萬人次！今年總計國內外有29國、504家出版社參與，國際人士896位，版權桌次會議更多達2031場，證明台灣已受國際高度關注。今年持續有文化幣加碼，以及門票全額抵用金加持，平日進場人數的買氣一天比一天好，甚至有出版社每天都刷新前一天的銷售紀錄，於第四天就業績飆升4倍，展期天天也都有許多貴賓以行動力進場為出版業打氣，紛紛推著購物車逛展，以表達對出版業的支持。尤其今年國際媒體及參展單位、專業人士對今年台北國際書展及台灣讀者的熱情參與及迴響，也都留下深刻的印象，大家都對今年台北書展的閱讀異世界蓬勃活力豎起大姆指。

2月9日書展閉幕記者會由主辦單位文化部長李遠、台北書展基金會董事長吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文 (Marco Lombardi)到場分享。記者會先播放1分鐘精彩短片做為開場，為了感謝義大利主題國，文化部及台北國際書展以2025年書展特製海報致贈予義大利代表，由義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文與貿易組主任孔德明 Enrico Condemi受贈。同時在致贈儀式後，正式宣布2026主題國由泰國接棒，泰國出版與書商協會副會長杜安芃.蘇斯和泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉代表出席，陳智偉亦帶來３分鐘詩文朗誦演出。

贈禮儀式

台北書展基金會董事長 吳韻儀 書展人潮猶如跨年

台北書展基金會董事長吳韻儀表示，在為期六天的書展，大家一起創造了很多精彩，許多出版社業績也十分亮眼，尤其電子閱讀器熱賣程度就像Apple的換機潮，吳韻儀觀察，今年的特色是參展民眾在書展中的停留時間很長，因為舉辦的活動非常多，讓大家可以一場接著一場聽。除此之外，吳韻儀也提及今年書展源源不絕的人潮，彷彿是跨年活動，其中有許多年輕人共襄盛舉，感謝文化部的支持，也印證了文化幣和門票抵用券，都對於推動年輕人接近閱讀有所幫助。

吳韻儀也發表了2025年第33屆台北國際書展的成果：參觀總人次高達57萬人次，比去年數量更多；國際書區、版權桌次會議2031場，閱讀活動和沙龍總場次達1126場，29個參展國家、119位國際版權人士、16位國際論壇講者、111位國際講者、來自12個國家的國際媒體、高達1268位國內外講者，其中國內講者有1147位，專業出版論壇場次達11場；吳韻儀表示，這也顯示出台北國際書展已經成為國際交流的平台，越來越強大。

熱門展攤人潮洶湧，一路蔓延到書展外排隊。

義大利經貿文化處代表龍博文：加強台義文化交流並預告歌手安德烈.波伽利來台

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）表示。對於書展創造57萬人次覺得與有榮焉，去年夏天決定擔任台北國際書展主題國時，完全沒想到是一個盛況，義大利舉辦的多場講座更吸引了大量讀者參與。這次獲邀來訪的都是義大利重量級作家，其中多位更是首次造訪台灣，他們都表示此行收穫豐碩，而義大利出版社也給予高度肯定。除了特別感謝台北書展基金會及歐洲合作夥伴，強調活動的圓滿完成有賴各方通力合作。本屆書展圓滿落幕，但義大利經貿處將持續推廣義大利文化活動，並預告義大利重量級歌手安德烈・波伽利（Andrea Bocelli）即將在台北大巨蛋演出，請大眾拭目以待！

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）

文化部部長李遠：六日書展親訪七次推12篇宣傳書展文

李遠部長表示，六日書展間他就到訪七次，並在個人 Facebook（臉書）發表十二篇文章推廣書展，包括分享總統書單、行政院院長書單等，也期帶動各方對書展的支持熱烈，帶動了熱門話題，使活動能夠精彩呈現！今年文化幣政策成效顯著，分別在台北國際書展及台北國際動漫節發揮最大效益，充分展現年輕族群對文化幣政策的熱烈響應。

部長也對國際出版人之間的友好情誼所感動，不僅在版權交易上相互合作，更共同開拓更多出版可能。台北國際書展的核心價值在於提供一個平台，讓全球出版商得以相聚交流。談到義大利主題國展，部長也為書展中一個畫面感到動容。有一位小朋友想把自己的作品貼上義大利主題國牆上，義大利也馬上同意，將一位小朋友的畫作貼在插畫展示牆上，與知名插畫家作品共同展出，並將該區域命名為「Kids Area」。此舉引發連鎖效應，吸引更多小朋友前來展示自己的創作。這正體現了義大利作為一個歷史悠久的浪漫國度，不限制孩子的想像力，反而擴展視野，以孩子的視角豐富了世界。

義大利主題國

記者會中也宣布明年書展主題國是泰國，泰國出版與書商協會副會長杜安芃·蘇斯姆汶表示，能夠擔任明年書展主題國，覺得非常榮幸，這不僅僅是對泰國文學以及文化的肯定，同時也代表兩國之間文化的交流。在主題國明年的規畫當中，很期待會帶來非常多泰國的書籍跟作品，因為這是連結泰國世世代代，也是將泰國連結到國際非常重要的資產。所以明年主題國的呈現會帶來非常多豐富的文學作品、插畫作品，甚至是數位說故事的方式來跟台灣的讀者見面。

泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉今日創作一首泰文詩，讚頌台灣與泰國透過文字彼此連結的友誼，中文詞意如下：「因對文字的熱愛，友誼因此而降臨，共同創造送祝福。願颱泰永享和樂，書香榮耀照四方，尊貴快樂皆共享。永恆不滅的友誼，如同無盡的星空，願台泰永遠相伴。」

最佳展位設計獎公布 大寬文化獲綠色永續獎

閉幕記者會的重頭戲，是宣布由全民以APP票選及專家評審雙軌進行一起選出本年度「最佳展位設計獎」。今年專家評審名單，以集合展場設計、展覽策畫、環境永續等專業領域為主，包括：藝科智庫執行長石隆盛、茂識管理顧問有限公永續顧問黃梓柔

、安益國際展覽股份有限公司業務部總經理繆澂德、山城製作設計總監袁浩程、教父級設計師AKIBO李明道，共計五位重量級專家。

獲得綠色永續獎的大寬文化工作室的展位

評選結果，「大型展位組」金獎為讀字公民，由獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會展現出讀字Fashion、「閱讀聚光燈」聯合展位；銀獎為文訊雜誌社、洪範書店有限公司、爾雅出版社有限公司；銅獎為博客來數位科技股份有限公司；「中小型展位組」金獎為啟明出版事業股份有限公司、銀獎為九歌出版社有限公司、銅獎為國立臺灣大學出版中心。至於今年「綠色永續獎」則由大寬文化工作室獲得。

評審團指出得獎的大型展區聯展單位眾多但卻利用動線配置展櫃，各有所長，讀字公民書區以色調風格一致的桌燈展架，統一視覺讓整體風格協調，充分利用空間將多種功能恰當分配，銀獎得主文訊聯展所策劃的設計建築線條簡潔，大量減少木作並使用布幕裝飾，整體充分展現文學風雅氣質，銅獎博客來以30周年意象裝置，由空中反吊的大書中落下各式書本，凸顯品牌識別，視覺清爽分類明確。而中小型展位金獎啟明出版以素布為牆，打上燈光，猶如燈籠，具有吸引讀者一探究竟的效果，銀獎九歌連續圖樣、紅及白色牆面斜斜貫穿展場，既阻隔又貫通，好像在書頁裡穿梭。銅獎則立體層次牆板搭配燈光營照出書頁的意象，原木搭配光線運用，呼應契合展示主題

本屆獲得綠色永續獎的大寬文化工作室的展位設計以道具搬移方式陳列攤位，呼應環保及綠色會展應用面向，繪本作者的裝置物也是重複使用的道具。在綠色永續的原則下保有在地美學與原創風格。

最佳展位設計獎_中小型展位_金獎_啟明 最佳展位設計獎_大型展位_金獎_讀字公民

最佳展位設計獎(大合影)

來自國際同業的好評 盛讚書展具開放且國際視野

本次參展的國際出版同業對台北國際書展給予高度評價，認為其具備極為開放且國際化的視野。除了展覽期間透過專業會議與國際交流活動深化與台灣出版業的連結，亦能觸及來自日本、韓國、泰國等亞洲國家的出版專業人士。德國出版社更盛讚台北國際書展充滿活力（vibrant），展現亞洲出版市場的蓬勃發展與無限可能。

許多來訪的國際出版專業人士對書展期間舉辦的出版專業論壇與豐富的創作者活動表現出高度興趣。其中，與法蘭克福書展合作的出版專業論壇，因探討 AI 對出版產業的影響 等前瞻性議題，成功吸引國內外出版同業的廣泛關注，促進業界對未來趨勢的交流與討論。

此外，法國館攜手阿布拉教育文化，特別邀請重量級圖像創作者 碧翠絲・阿雷馬娜（Beatrice Alemagna） 參與書展活動。其獨具風格的創作理念與國際影響力，使展期活動吸引來自世界各地的出版專業人士與台灣創作者，共同探索圖像敘事的魅力與可能性。

義大利主題國回饋熱烈 台義雙方文化交流緊密

年產值34億歐元、排名歐洲第四的義大利出版業，今年帶來「想像無邊」的創意和展覽，與台灣出版業和讀者們一起深度交流。2/4-2/9書展期間，集結40位專業人士的參訪團，包括11位義大利當代作家和8家義大利出版社，共進行了一百多場版權商務會議和32場精彩的文化活動。

本次義大利主題國由義大利外交暨國際合作部、義大利經濟貿易文化推廣辦事處與貿易組、義大利文化部、義大利貿易署、義大利圖書與閱讀中心等共同支持，並與義大利出版社協會及義大利書籍傳訊公司緊密合作，為義大利和台灣的雙向文化交流，展開了嶄新的一頁。

在專業活動部分，2/5上午舉行的國際出版論壇，特別將焦點關注於義大利出版市場，三位出版專家義大利出版協會研究員Bruno Giancarli、國際關係部主任Paola Seghi 以及副會長Lorenzo Armando個別分享新冠疫情之後，出版產業如何成為整體義大利文創產業的第一名、義大利作家如何以讀者取向創作、翻譯補助計畫如何有效推展海外版權達到每年八千本的驚人成果，以及義大利政府針對年輕消費者設計的18APP應用程式的效益。

義大利主題國展內的講座區

作家活動的部分，義大利國寶漫畫大師、曾多次為義大利威尼斯影展（La Biennale di Venezia）繪製主視覺，近期為2024巴黎帕運暖身舉辦畫展的羅倫佐．馬托蒂首度來台，暢談真摯描繪經典與情愛的創作之路。明星作家大衛‧卡利也是第一次來台，展期簽書將近500冊；他在主題廣場的講座中分享他失智症的母親原本非常喜歡閱讀，可是晚年卻忘了怎麼泡咖啡跟做披薩。最後的時光裡，每次見面他都會帶繪本陪母親閱讀，此時媽媽就會笑，這也是繪本創作一個重要的意義。第二次來到台北國際書展的碧翠絲‧阿雷馬那，回想起當年還沒有很多人知道她的作品，這次卻有長長的人龍等待簽名，也覺得很不可思議。

誠如義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）所言：「義大利製造 （Made in Italy）的精品意象，透過今年書展達到全面的軟實力實踐，無論是舉世聞名的披薩和聖誕麵包、米蘭前衛的設計、波隆那推薦的插畫與漫畫新秀還有迷人的義大利旅遊和語言等，當然更重要的是來訪的作家們令人難忘的講座，都跟台灣民眾建立的深刻的連結。我們由衷希望這樣的成果可以延續，希望未來的台北書展，義大利都不會缺席。」

總計今年國際區有255家出版社、278位參展人士，另有國際專業人士302位，國際媒體30位，國際版權人士多達119位，國際講者121位；約有896位國際人士參與，文化內容策進院則為促成台灣作品版權的國際銷售，邀請各國編輯、版權代理、譯者、書探等，於書展期間安排了417場商務媒合會議，更甚以往。

書展開啟閱讀異世界 出版社讀者參與熱度飆升

今年台北國際書展規劃精彩，有目共睹。全新推出「閱讀異世界」名人推薦主題展，成功連結如：棒球名人周思齊、旅行家謝哲青、1976樂團主唱阿凱、身兼主持人、歌手、演員、製片多重身分的曾寶儀，以及創下獲得13座電視金鐘獎榮耀、最高紀錄保持人沈春華等跨界名人的力量，共同推廣閱讀，５位名人甚至親臨書展，場場人潮擠爆，更帶來一波波話題。

2025台北國際書展10大追星路線完全攻略

今年書展匯聚不少親子最愛的童書作家，像首次來台的《100層樓的家》系列作者岩井俊雄、最受小朋友歡迎的《怪傑佐羅力》作者原裕與同是童書創作者的太太原京子，以及《知識大迷宮》作者香川志織等。孩子喜歡動手做的工作坊，今年有波蘭插畫家歌夏.海爾巴、比利時插畫家默德.侯桀等，也有印度木偶書籤DIY，樣樣都讓孩子們玩得好開心。

不只如此，今年書展的閱讀活動，每一場幾乎火熱到爆，坐無虛席！而眾所矚目的對談如：吉本芭娜娜和蔡康永、好久不見的馮翊綱有新劇本分享，年輕人最夯的《神明便利商店》謝東霖現身開講。傳統戲曲也有陳亞蘭、朱陸豪出書，從凌晨三點就開排的熱情粉絲，就為了Toro(郭葦昀)新書出爐；還有三立《全面管控》美型男神張哲偉、陳峻廷、洪言翔全員出動，現場吸引一票女粉絲緊緊跟隨，而「優客李林」李驥一曲高歌，也讓歌迷好生懷念。

重量級作家現身，也是吸引讀者的主要原因之一。例如偶像級文學巨擘白先勇展期共舉辦四場活動，作家朱天文和朱天衣、張大春、李昂、張國立、吳明益、舒國治、劉克襄、詹偉雄等等。另外，久未露面的圖像大咖朱德庸，以及超高人氣的網紅微疼、超級歪SuperY、歐馬克、「不正常人類研究所」張修修、「郝哥」郝旭烈、「棒球YouTuber」台南Josh、「最不務正業的計程車司機」王國春，這些網路世界的super star的現身，吸引球迷、樂迷齊聚書展，也是人氣爆棚。

2025台北國際書展主題廣場舉辦「重新《連結》—AI時代的困境與突破」講座，邀請到知名作家與主持人謝哲青，以及專業廣播主持人歐馬克，與民眾透過《連結》一書，探討應如何應對AI時代。

數位主題館 2000位讀者發現「不存在的小說」

2025國際書展數位主題館，總共有超過2000位讀者共同發現「不存在的小說」體驗AI與作家共同協作。

今年書展「命運交織的旅店」數位主題館在短短六天的展期內就有超過2000位讀者共同發現「不存在的小說」。且合作作家李昂、敷米漿、蕭詒徽、林新惠、寺尾哲也來親自體驗，更有高翊峰、曲辰以及榮獲芥川賞的日本作家九段理江到現場，於短短的三分鐘內發現屬於自己的「不存在的小說」，完成與AI、作家共同協作的小說。

策展人王聰威提到，現場讀者體驗後都覺得十分有趣，即便是選擇完全相同的選項，但AI所產出的內容也會有所不同。AI創作如何能夠更文學，而文學如何讓AI更具人性，是這次參與者與我們共同發現的最大收獲。也期待透過此次展覽，探問AI與創作的無限可能。

重量級貴賓雲集 帶動閱讀支持出版

2025年台北國際書展閱讀異世界貴賓雲集，期盼透過實際行動鼓勵民眾支持本土出版，促進閱讀風氣，第一天2/4由總統賴清德及總統府秘書長潘孟安開幕，賴總統展現出對文化的支持與熟悉，現場購買48本書籍，還展現台語文朗誦深厚功力，讓人看到總統推動文化也從自身做起的行動力。行政院院長卓榮泰2/6強調入寶山不能空手而回，參觀「聯經出版」、「城邦文化」、「時報文化」、「讀書共和國」等展位買書大豐收。

熱愛文化的副院長鄭麗君2/7手筆歷時三個半小時，狂掃了97本書，外交部長林佳龍也龍選35本書。台北市長蔣萬安來到書展採購20本好書並體驗童書主題館的魅力，立法委員蘇巧慧、陳培瑜、吳思瑤、張雅琳、郭昱晴、葛如鈞都紛紛以行動支持出版，監察委員范巽綠、葉大華以及前行政院長蘇貞昌等人，分別到書展參觀主題館、出版社，以看書買書表達支持之外。台北市文化局長蔡詩萍、立委邱議瑩及台北市議員苗博雅、也以講者或作者身分到書展舉辦座談與民眾面對面近距離分享，立委陳培瑜也多天到訪書展參觀選購，以行動帶動閱讀異世界。

總統賴清德參訪書展，53本書單，內容從BL漫畫到國際情勢皆關注 台北市長蔣萬安在書展親自選購了20本書，主題涵蓋國際趨勢脈動、城市治理、人物傳記、文學歷史等種類。身為一座城市的治理者，城市治理及發展議題是市長的首要關注。

文化幣門票抵用金加持 出版社業績普遍提升

今年文化幣和門票全額抵用金仍為出版社創下不少業績。尤其今年主辦單位文化部除了持續16-22歲青年朋友持文化幣免費入場優惠，亦下修文化幣使用年齡，擴及13-15歲也能領有600點利多，並享有２點送１點，點數放大優惠，出版社普遍認為對業績十分有助益，因為不少業績來自13-15歲消費族群，中學生讀者使用非常多，即使南港同時舉辦動漫展，因沒有點數放大之故，讓書展使用文化幣的人明顯變多。

另外，「門票全額抵用金」當日全額折抵消費，也為出版社帶動銷售，締造出好成績。不少出版社認為，門票全額抵用金對消費者來說有實質鼓勵。蓋亞總編輯李亞倫說，蓋亞業績約有兩成是來自文化幣和門票抵用金的使用。

熱門展攤人潮洶湧，一路蔓延到書展外排隊。

樂天成長五倍居冠 HyRead成長三倍 博客來首度參展大賣

今年電子書買氣搶搶滾！其中又以樂天業績成長五倍居冠。樂天Kobo電子書公關經理黃瑋瑜指出，樂天Kobo現場閱讀器銷售業績較去年同期成長五倍，其中又以白色的Kobo Libra Colour (7吋)彩色閱讀器，最為熱賣，價格親民，功能也齊全，加上在書展提供很好的優惠，買氣最旺，加上現場人潮也很多。樂天也祭出打卡送小禮、舉辦17場活動（含樂天女孩見面會、樂天吉祥物等，成功吸引民眾目光，也帶動買氣。

2025台北國際書展4日起至9日在世貿一館持續展出中，現場展出各式電子書，8日吸引不少民眾到場試用。中央社記者翁睿坤攝 114年2月8日 中央通訊社

HyRead凌網業績也比去年成長三倍。凌網科技服務整合事業處企劃分析師周芷綺說，今年賣得最好的機型Gaze Pro Note C(7.8吋）是最新的pro系列，她指出，7.8 尺寸一直都是暢銷款，加上這是凌網第一次出“實體按鍵”，加上現場優惠，不少消費者以門票全額抵用金，覺得很有幫助。

Pubu電子書業績也比去年有超過五成以上的好成績。Pubu版權行銷部資深內容暨版權經理張瑞妏指出，今年以Pubook2 7.8彩色閱讀器賣得最好，由於閱讀器本身規格很好，加上現場消費者體驗很好，社群網路迴響也不錯，現場購買閱讀器有書籍看到飽的終身活動（飽讀電子書Lifetime)，消費者覺得非常划算。不過電子產品只能使用門票抵用金，因此民眾使用門票全額抵用金比較很高，感覺有感。另外，想不同電子書也有一到兩成的成長，行銷經理羅引君說，今年以Go color 7, Go 10.3 機型賣得最好，今年贈品送比較多，現場也會幫忙驗機，讓民眾回家就可直接開始閱讀使用。羅引君認為，使用門票抵用金有比去年成長，加上在此消費可以累計，因此民眾消費滿有感，因此展期最後一天沒有發放抵用金，對業績有影響。

首度參展的博客來，首款閱讀器BooksPad推出話題不斷，業績果然一路長紅。博客來數位商機部部長柯志強指出，這次參展遠超出他們預期，每天都刷新前一天的銷售紀錄，電子書、紙本書同步大漲開展業績飆升4倍，閱讀器、電子書、聽書市場需求大爆發，可說驚喜不斷。他認為，隨著閱讀器熱銷，電子書、有聲書同步成長，他們也觀察到，今年書展吸引大量年輕讀者，推測與文化幣政策推動有關，進一步帶動書籍銷售，也帶動閱讀相關周邊商品（如親書紙鎮、閱讀袋、書籤等）買氣，銷售表現亦十分亮眼。

2025台北國際書展8日持續展出，近期熱門的AI科技產業及相關人物都是民眾關注焦點之一，吸引不少人到場翻閱書籍了解。中央社記者翁睿坤攝 114年2月8日 中央通訊社

時報三采文訊及公民書區業績搶搶滾 平均成長二至三成

今年書展人潮買氣出乎意料之外，除了寒流來襲又遇到周六補班日，很多出版社都沒預料六天展期人潮爆滿，卻有超乎意料的買氣。包括時報、三采、公民書區都有成長二到三成的好成績，

時報出版董事長趙政岷說，今年時報有感於人潮的威力，業績整體比去年成長兩到三成。像賣最好的書有吉本芭娜娜的《廚師》、《吹上奇譚》，除了作者本身人氣高，也因為和蔡康永舉辦新書發表會而起的效應。至於文化幣和門票全額抵用金的加持，趙董認為有很幫助，尤其今年平日人潮很多，比去年書展的平日人潮成長三至四成。他也肯定書展檔期在寒假期間舉辦，正好在過年後，不過最後一天唯一休假日卻沒有發放門票抵用金，的確很可惜。

文訊雜誌總編輯封德屏表示，今年業績成長三成，由於門票抵用金的效應，許多民眾都願意在折抵時，再多買一本書，文化幣使用約占業績的三成左右。校園書房的副總翁夙卉則大讚門票抵用金對於銷售非常給力：「每3筆結帳中，就佔了2筆。」

城邦文化家庭傳媒集團、業務平台暨客服中心、書虫股份有限公司總經理林福益指出，城邦文化業績也成長三成。其中賣最好以《黃色臉孔》及《16647》、《明日明日又明日》熱銷：對文化幣與門票抵金，他也認為助益很大，今年下修文化幣使用年齡 ，也帶入非常多中學生讀者。

城邦原創戰略開發部總監劉皇佑表示，因為寒假原因，成長至少一成以上，將近二成，第一名為晨羽《載著流行的人》與小河少年《16647》暢銷原因：作者受讀者歡迎。城邦原創的讀者年齡以持有文化幣的年齡層為主，因此對於文化幣的助益十分有感。南門書局有限公司董事孫玉河總經理表示，銷售業績提升二成左右，讀書共和國業績成長一成，認為文化幣：有幫助，使用比例提升。許多家長帶小朋友來買書。

至於童書出版，親子天下有較去年成長二成的好成績，值得一提的是，今年拜文化幣擴及13-15歲，今年有許多讀者來買少年小說，對業績的成長十分有幫助。

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。