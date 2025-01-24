連假衝了！2025年10個推薦必看國際級展覽：吉卜力展、微型藝術展、草間彌生、故宮南院《大美不言》

文／花編

逛展覽就像是閱讀一份厚實的百科全書，藝術家精心設計與策展人的劃重點，讓你在極短時間內打開眼界，吸收大量新知的同時，也能細細感受不同面相或文化意涵。近期國際級展覽不斷開展，包括國立故宮博物院從北移師到嘉義南院的《大美不言》典藏展、北師美術館與日本青森縣立美術館「從W Collection看草間彌生的軌跡與奇跡」共同合作的草間彌生、第三度引進台灣，也是海外巡展第一站重磅動漫特展《Animage雜誌與吉卜力展》等等。

以下由琅琅悅讀編輯彙整10個2025年春季值得參訪的國際級的展覽資訊，歡迎大家把握連假時間，好好充電，點亮質感生活！

1. 畫師們｜2024/10/26-2025/8/31

16-17世紀時所謂的「尼德蘭」並非「荷蘭」單一國家，而是涵蓋今日的荷蘭、比利時、盧森堡與法國北部等地，也正好是迎接大航海時代迎繁盛之際，帶動中產階級興起，藝術不再是皇室貴族的專利，藝術需求暴增，是個藝術爆炸的驚人年代！甫剛結束年中重磅英國國家藝廊典藏特展的奇美博物館，以此規劃策展將帶領民眾探索尼德蘭的繪畫世界與秘密！

展覽總共展出58件館藏作品，並分成四大展區，分別是「那是個什麼樣的年代？」、「如何成為一名專業畫師？」、「有哪些作品主題？」、「會遇到哪些研究難題？」，同時為了使民眾更輕鬆吸收知識，特別規劃六大互動專區穿插其間，包含創作工法「繪畫材料與繪畫步驟」、解構畫框「木卡榫體驗區」、畫作塗層「光學體驗區」所展現的光學檢測方法與原圖對比其痕跡等等，以好拍、好玩又好有趣的方式揭開尼德蘭時代的藝術秘辛！

2. 「大美不言—國立故宮博物院、 巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」特展｜ 2024/12/19-2025/4/6

在國立故宮博物院北部院區3個月內締造近49萬參觀人次重磅國際級特展，「大美不言」典藏精粹特展全展遷至南院隆重展出！國立故宮博物院首次巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，展出三方典藏精品與美侖美奐的工藝美學，包含陶瓷、玉石、銅器、金飾、傢飾、服飾、雕塑、珠寶等，總件數逾260件大小不一的瑰寶，展件年代跨越數千年，上至西元前戰國時期的青銅，下承近幾十年前的新潮珠寶飾品，打破文物既定的陳列印象，運用光與色彩的力量，打造出遊離於現實和夢幻之間的迷人氛圍。

展場設定五大主題展區，包含「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」，邀請觀眾穿越時空一同沉浸在文物與精品的極致之美，同時也目睹和感受中西方文化間交相輝映的美學陳展方式，農曆新春假期不妨蒞臨嘉義，親身體驗這場跨越時空的藝術饗宴。

時間： 2025/1/23-2025/4/30

售票：全票150元，全館皆可參觀

地點：國立故宮博物院南部院區S101展廳 （嘉義縣太保市故宮大道888號）

延伸閱讀：東西方工藝品對決！故宮特展「大美不言」5大展區與20+件必看的亮點展件



3. 草間彌生的「軌跡」與「奇跡」｜ 2024/12/21-2025/5/4

年中透過張立人《戰鬥之城》展覽打響知名度，並湧進大量人潮北師美術館，經過一陣子時間沉澱終於也即將有新展覽要跟大家見面啦！2024年底隆重推出的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」，現年96歲的草間彌生是當代藝術史上最具代表性的創作者之一，她最具特色也是大眾最熟悉的作品風格就是「圓點」與「網狀圖案」。

本次展覽由日本青森縣立美術館「從W Collection看草間彌生的軌跡與奇跡」成果為基礎，並與草間彌生工作室合作，重製1998年台北雙年展《圓點的強迫妄想》，並展示10餘組鮮少曝光的偶發展演紀錄及服裝展件，作品將聚焦在草間彌生1951年至2005年間的重要創作轉折，預計將展示近70組／件作品，包括繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像及服裝等多種形式。歡迎感興趣的民眾把握限時購票優惠！

4. 國家地理女性經典影像展 ｜2024/12/21-2025/04/06

國際知名的美國國家地理學會的官方雜誌《國家地理》內容包含地理、科普、歷史、文化、紀實、攝影等，是擅長透過紀實內容、鏡頭語言向全世界講述和還原最真實的故事，亮黃框及月桂紋圖樣是它具標誌性的象徵，且幾乎每年都會舉辦一次影像攝影展。今年以「WOMEN BORN TO SHINE 女性天生閃耀！」為主題標語號召，聚焦在「女性」為主角的影像展。

展覽佈置規劃總共有六大展區分別是「愉悅」、「美」、「愛」、「智慧」、「力量」和「希望」等，展示全球女性在不同文化背景和歷史時刻中的展現多樣性和魅力，且看她們如何生活、如何面對挑戰，同時也能看見她們如何於逆境中為自己贏得一席之地、如何自信閃耀，並透過國家地理的鏡頭（雜誌）全新視角看見女性影像特展。

時間：2024/12/21-2025/04/06

售票：全票450元

地點：松山文創園區1號倉庫(台北市信義區光復南路133號)

購票連結：udn售票網

她是40年前控訴戰火的阿富汗少女！從松菸《國家地理女性經典影像展》回顧雜誌143期封面故事

5. Animage雜誌和吉卜力展 ｜2025/1/8-2025/04/06

由《Animage》雜誌、吉卜力工作室攜手打造的《Animage雜誌與吉卜力展》，首次海外巡迴台北站即日起在台北華山文創園區東2C、D棟盛大展出。本次展覽以德間書店出版的雜誌《Animage》為主軸，爬梳龐大歷史資料、雜誌文獻以及文物周邊，重溫《Animage》時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程，一口氣展出上百件珍貴的手稿畫、立體模型與豐富的雜誌篇幅，深入了解經典動畫作品躍上大銀幕的幕後祕辛，帶領觀眾回顧1970年代日本動畫的黃金時代。

將展覽分成三大主題展區，《Animage》的誕生歷史；經典作品包括《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等等身巨型雜誌封面、珍貴手稿、模型；為打造的全新展區：吉卜力展覽「大型拍照場景」，讓愛拍照的妳也可以一秒躍上雜誌封面，另外還有上百件日本直送吉卜力周邊商品！無論是吉卜力迷或動漫愛好者，絕對能在這場展覽中重溫童年回憶，收穫滿滿！

時間：2025/1/8-2025/04/06

售票全票490元

地點：台北華山文創園區東2C、D棟(台北市中正區八德路一段1號)

購票連結：udn售票網

延伸閱讀：

海外首站登陸台灣！《Animage雜誌和吉卜力展》從手稿畫到立體模型，回顧日本動畫史與宮﨑駿代表作

6. 托瑪斯．德曼 30年回顧展｜2025/1/17-2025/05/11

德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）世界巡迴展，受疫情延後開展，籌備三年，繼上海、巴黎、以色列、休士頓後，第五站終於順利在北美館開展！《托瑪斯．德曼：歷史的結舌》是他首次個展，同時也是30年創作生涯的大型回顧展，他擅長運用紙雕與攝影，取材歷史事件與網路熱議話題進行創作，如，川普2017年就任美國總統前，在記者會上堆積如山的經營權文件夾、311 大地震後福島核電廠廢棄的控制室等名場面。

展覽分成三大區域，70件攝影創作從包含歷史系列、日常系列、自然系列，篩選略過太血腥、非人道、個資機密等內容，帶領觀者透過這些複製品，重新審視所謂的「真相」並連結自身與其歷史和記憶，展間中震撼壁紙布置也是逛展時不可錯過的一大視覺享受，幫助你看見更多元的作品面向與創作手法的可能性。

7. 史前巨獸：泰坦恐龍展｜ 2024/12/19-2025/4/6

行走的波音737來了！聯合數位文創繼《怪獸與大自然的奇幻世界》之再次引進大英自然史博物館獨特的展覽來到臺灣！這次可是將帶了與幾乎與波音737等身大小與史前巨獸，號稱是世界最大的「巴塔哥泰坦恐龍」等身復原骨骼，號大規模與工程絕對是史無前例！

為了迎接史前巨獸的到來，科教館還不惜拆掉部分天花板來提供更大的擺放空間，展覽除了會展出全長37公尺、重達2.67噸的泰坦巨龍等身大復原骨骼之外，現場除了有大英自然史博物館及其領先世界的科學家在2023年推出耗費數年策劃的展覽與科學家研究化石與珍貴科學知識外，還有打造全新的互動裝置，就是要帶領大小朋友一起探索恐龍的成長歷程！

時間： 2024/12/19-2025/4/6

售票：全票490元

地點：國立臺灣科學教育館（科教館） 七樓西側特展區（臺北市士林區士商路189號）

延伸閱讀：台灣唯一站「史前巨獸泰坦巨龍」來了！搭配擬真多媒體神還原大英自然史博物館的恐龍骨骼

購票連結：udn售票網

8. 看啥小一微型藝術博物館｜2025/1/10-2025/4/6

當西瓜變球場、鉛筆筆芯成磁浮列車會是什麼模樣呢？風靡巴黎、紐約、布魯塞爾與米蘭的《看啥小 — 微型藝術博物館》（Small Is Beautiful: The Miniature Art Museum）2025年首度登陸亞洲，首站在台北華山1914文創園區登場，集合全球 21 位藝術家共襄盛舉，超過200件微型作品，多元媒材、細膩工藝，神還原你我日常生活中的事件，蔡英文、川普、豬哥亮、蝙蝠俠、披頭四樂團驚喜現身助陣，帶領觀眾走進「超尺度」的奇幻世界。

展覽規劃「迷你就是美」、「奇幻烏托邦」、「小藝術大思維」、「重塑真實」與「超越極限」五大主題，有甜甜圈高爾夫球場、巨型蘑菇森林、義大利麵海怪、居家版蝙蝠俠等奇趣怪誕場景，比利時魔法師 Vincent Bal 獨樹一格的影子藝術，結合生活中常見的物品，如剪刀、刨刀、玻璃杯等物搭配幽默創作，變身意想不到的場景！除了國外藝術家外，展場還有台灣毫芒雕刻大師陳逢顯的創作，以蘊含東方文化色彩的「米雕」細膩刻劃接地氣的政商名流臉孔，如，川普、蔡英文、豬哥亮等，現在還準備微距放大鏡聚焦創作軌跡，驚豔無比！

時間： 2025/1/10-2025/4/6

售票：全票490元

地點：華山文創園區 紅磚六合院西1館（台北市中正區八德路一段1號）

延伸閱讀：蔡英文、梵谷現身華山《微型藝術博物館》！21位國際藝術家、200+件創作、5個隱藏彩蛋等你來挑戰

9. SUNDAY：臺灣移工當代藝術｜2024/12/19-2025/04/13

你是否曾在生活中感到壓力，像是被既有的框架所綑綁？近年來社會對於「移工議題」的關注日益攀升，海外移工已是臺灣當前的產業運作不可或缺的一環，臺南市美術館（以下簡稱：南美館）推出深度藝術特展——「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」。展覽以「SUNDAY」星期天一詞為題，象徵移工自由片刻的時刻，同時也是生命喘息的出口，透過當代藝術規劃「漂移之味」、「逃逸之方」、「艷陽下南風吹」三個子題，邀請31組移工與藝術家詮釋移工議題，創作包含來自印尼、越南、菲律賓、泰國和臺灣五國，生命經驗的觀察、獨白與轉譯、交流與合作等創造過程，呼應臺灣社會中日漸重要的議題，同時引發大眾反思移工主題下的多重情境，始終隱藏著許多不被看見的心靈風景，應尊重彼此作為生命共同體，並發掘當代世界中，差異與相似皆真實存在。

時間： 2025/1/10-2025/4/6

售票：全票200元

地點：臺南市美術館 2館3樓展覽室O、P、J及藝術走廊（臺南市中西區忠義路二段 1 號）

延伸閱讀：南美館「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」從自由象徵深入外籍勞動文化

10. 橫山書法藝術館戶外燈光藝術展：書寫風景｜2025/1/31-2025/2/24

響應「2025 臺灣燈會在桃園」，橫山書法藝術館（以下簡稱書藝館）規劃戶外展區的「書寫風景— 橫山書法藝術館戶外燈光藝術展」，跳脫書法藝術展覽限縮在室內空間的既定印象，活用書法藝術與燈光設計、投影，與書藝館戶外地景、建築與光影設計相互呼應，營造書藝館夜間專屬的「書寫風景」，即日起至 2 月 24 日於橫山書法藝術館戶外展出。

善用書藝館實體空間，展區分為兩大子題「經典書法：曲水流觴」與「現代書藝：詩詞小語」，形成古今對話，邀請觀眾夜間走遊 4 組件藝術品當中，進一步探索與感受書藝館夜間場域、書法藝術作品與我們自身的多樣關係，例如：拔地而起的字句、黑夜中的光影角落燈光設計裝置，讓書寫藝術與環境共結合，提供觀眾難忘的夜間體驗，讓大家在夜色與燈光交織下留下難忘的視覺記憶。

時間：燈光裝置：2024年12月23日至2025年2月24日

投影：2025年1月31日至2025年2月24日

點燈時間：每日17:30-22:00(2025年1月28日至1月30日除夕至初二休館、1月31日初三開館，休館期間戶外展照常展出)售票：免票

地點：橫山書法藝術館戶外展區 (桃園市大園區大仁路100號)

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