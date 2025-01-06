她是40年前控訴戰火的阿富汗少女！從松菸《國家地理女性經典影像展》回顧雜誌143期封面故事

2024年年底，集結一百幅以女性為主角的攝影展《國家地理女性經典影像展》登場在松山文創園區一號倉庫登場！《國家地理》雜誌每年藉由舉辦大型攝影展，帶領群眾關注社會與環境相關的重大議題。今年「WOMEN BORN TO SHINE 女性天生閃耀！」為主題標語號召，涵蓋136年間，6大主題展區「喜悅、美、愛、智慧、力量、希望」，呼應時下女性樣態與處境，不只透過影像記錄世界各地女性故事，看見她們所展現的韌性與力量，展覽自即日起展至4月6日，帶領大家感受她們跨越百年，在不同角色身分轉換間，依然能閃閃發光的每一個瞬間。

跨越136年經典Ｘ6大主題Ｘ100張動人瞬間

國家地理攝影師們從1888年開始用鏡頭記錄女性的身影，主辦單位翡冷翠文創表示，本次展覽從國家地理上百萬幀影像資料庫中精選出136年來的代表作品，分別訴說不同時空的女性故事，她們迷人的微笑、憂慮的眼神、溫䁔的親吻、富足的自信、自由的欣慰，讓觀眾看到一個世紀以來地球上不同角落女性的歡樂、美麗、智慧、力量和希望，揭示了社會對女性認知的逐步轉變與深化，這是全球女性力量的一次集中展現。

《國家地理女性經典影像展》展區內必看場景之一，上百期封面集結牆一字排開，氣勢超強。圖／取自翡冷翠文創臉書粉專

本展主視覺是143期封面的「阿富汗少女」

出自1984年美國攝影大師史帝夫˙麥柯里（Steve McCurry）在巴基斯坦的阿富汗難民營拍攝一位阿富汗少女，女孩美麗清澈的綠色雙眸控訴著戰火的無情，這張照片登上2013年10月號《國家地理雜誌》第143期《國家地理雜誌》封面，當時轟動全世界，歷時40年後的今天使用此圖作為展覽主視覺，同時也是主題展區「HOPE希望」的主要入口設計，不論是失去親人時的悲痛、保護他人時的英勇，還是面對逆境時的堅韌，攝影家捕捉到畫面的瞬間都讓我們看到了希望，至今這雙充滿故事性的少女眼眸仍深具吸引力。

國家地理雜誌：第143期 影像攝影專刊

出版社：大石國際文化

出刊頻率：月刊

出版時間：2013-10-01

近期刊物新焦點：盤點2024精彩影像、2025首刊探險沉船

除了《國家地理女性經典影像展》很值得走訪外，2024年《國家地理雜誌》主題以「2024年度精選影像」為主，跟著國家地理攝影師回顧全年精彩作品，從小企鵝奮身從冰棚上一躍而下，火山頻頻噴發吸引遊客慕名前往，難得一見的日全食讓下午變黑夜，還是耗時近五年修復完工的巴黎聖母院，透過閱讀雜誌感受19張令人讚嘆的畫面、影像背後的故事，讓自己接軌國際，也體察世界各地的生命脈動。

1月份最新主題則是「尋獲堅忍號」，著名的極地探險船堅忍號在1915年被大海吞沒，從此失去蹤影達百年之久，沉船位置也眾說紛紜，如今尋獲牠，並帶領大家遠渡南極洲，探險這艘歷史上最著名的沉船，解開世紀之謎，看盡它的海底風華！

（左起）2024年12月 NO.277：2024年度精選影像；2025年1月 NO.278：尋獲堅忍號。圖／國家地理雜誌

哪裡可以買？

目前該《國家地理雜誌》系列雜誌在全台各大實體書店通路均有販售，電子書歡迎至琅琅悅讀「琅琅書店」，驚歎收藏！

👉 前往琅琅書店購買電子雜誌，立即閱讀！

雜誌簡介 《國家地理雜誌》 於1888年成立的美國國家地理學會，是以「增進並普及地理知識」為宗旨的非營利組織。學會的「研究與探索委員會」贊助過的計劃，已超過一萬件，以促進人類對大地、海洋與天空的知識。而《國家地理雜誌》自1888年創刊以來，以精采絕倫的攝影、謹慎真實的文字、精密準確的地圖與生動創意的插圖，獲得全球數千萬讀者的肯定。 《國家地理雜誌》於公元兩千年獲得美國雜誌出版最高榮譽─美國雜誌編輯學會之艾力獎，證明這份歷史悠久的刊物，仍是全球雜誌出版的標竿。