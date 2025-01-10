蔡英文、梵谷現身華山《微型藝術博物館》！21位國際藝術家、200+件創作、5個隱藏彩蛋等你來挑戰

寒假就來看一場，用哆啦A夢的縮小燈的展覽吧！全台最有可看見性的「迷你」展覽《看啥小一微型藝術博物館》開展！亞洲首展集合全球 21 位藝術家共襄盛舉，超過200件微型作品，多元媒材、細膩工藝，神還原你我日常生活中的事件，蔡英文、川普、豬哥亮、蝙蝠俠、披頭四樂團驚喜現身助陣，帶領觀眾走進「超尺度」的奇幻世界。1月10日至4月6日在華山1914文創園區，以下盤點展覽五大亮點！

圖／琅琅悅讀編輯室 花編

亮點1：21位藝術家 X 5大展區 X 21種創作奇想

「微型藝術」不僅僅是一門「縮小」的技藝，更透過這種詮釋方式，傳達創作者的思維與觀察。《看啥小 —微型藝術博物館》規劃「迷你就是美」、「奇幻烏托邦」、「小藝術大思維」、「重塑真實」與「超越極限」五大主題，21位藝術家，21種創作奇想，有甜甜圈高爾夫球場、巨型蘑菇森林、義大利麵海怪等奇趣怪誕場景（Minimiam/ 法國），《瘋狂麥斯》般荒蕪的末世預言（Simon Laveuve/ 法國），也有發人深省的社會觀察（Slinkachu /英國）、保育議題（The Paper Ark / 印度）與綿密的鄉愁（Kiu Mini Art / 香港），集結世界各地的藝術家腦洞大開的創造力，提供觀眾另一種看待世界的可能性。

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亮點2：多元媒材 打造不可思議的觀賞體驗

《看啥小-微型藝術博物館》另一個令人驚奇的亮點，是藝術家們創作的多元媒材，除一般熟悉的模型雕塑外，比利時魔法師 Vincent Bal 獨樹一格的影子藝術，結合生活中常見的物品，如剪刀、刨刀、玻璃杯等物搭配幽默創作，把剪影變得超有趣！瘋狂樂高鬼才Samsofy 帶著樂高人偶上山下海打造最奇特的故事場景，David Mansot 則用森林撿拾的樹枝與回收資源搭建出的魔幻小屋，波士尼亞藝術家 Jasenko Dordevic 將蛛人、雷神之鎚等漫威題材濃縮進筆尖。

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日常生活中最稀鬆平常的「紙」，在這次展覽中也以最令人意想不到的方式現身。Tank& Popek 以回收瓦楞在《看啥小一微型藝術博物館》，帶來犯規的超巨大作品與一則史詩故事；芬蘭藝術家 Juho Konkkola 將日本摺紙藝術發揮得淋漓盡致，以一張紙反覆折疊，沒有任何裁剪、黏合，創作出令人瞠目結舌的複雜作品；來自伊朗的 Negar Faal，繽紛可愛的獨特人偶設計，從人偶服裝、配件到絨毛娃娃呈現出的截然不同質地，難以想像僅以紙為單一媒材製作，展現不可思議的觀賞體驗！

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趣味作品當然也少不了向「藝術」前輩致敬，展覽現場竟然讓梵谷、達利、莫內等大師在此齊聚，而正在台北舉行至今台灣最大個展的「點點女王」草間彌生，也以意想不到的姿態，同時帶來最迷你的特展！另外，台灣毫芒雕刻大師陳逢顯，則以蘊含東方文化色彩的「米雕」，以驚人的極致細膩工藝做為時代的註腳，接地氣與國際名人紛紛驚喜現身創作，如台灣第一位女總統蔡英文、台灣抗疫英雄陳時中、美國狂人總統唐諾川普等。

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亮點4：尋找隱藏版微型藝術！5個彩蛋等你來

你以為只能隔著玻璃看展嗎？《看啥小一微型藝術博物館》打破你想像，英國街頭藝術家 Slinkachu，也驚喜帶來 5 件潛藏在展場中的隱藏作品，看見奇怪的蟲子或物品，記得睜大雙眼觀察，，千萬不要錯過任何展場角落的小驚喜！

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亮點5：放下手機 一起發揮你的創造力

除了充滿驚奇的200多件創作奇想外，即將於三月訪台的 Vincent Bal，也特別設立「影子工作坊」，讓觀眾發揮想像力，創作自己的影子畫作！現場準備超多道具，歡迎大家一起化身微型藝術家，創造獨一無二的專屬作品。

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此外現場也有一些與「縮小」有關的周邊，例如：超犯規的色鉛筆組、展場限定明信片、杯墊、資料夾、書籤、衣服與帆布袋等，另外也包含一樣有創意的樂高、動漫角色的紙媒創作等，都在現場都有販售，絕對要必收！更多展覽或購票資訊，請追蹤官方社群Instagram、Facebook查詢。

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展覽資訊 看啥小一微型藝術博物館

Small Is Beautiful: The Miniature Art Museum

•展覽日期：2025/1/10（五）-2025/4/6（日）【僅除夕休館】10:00- 18:00

•展覽地點：華山文創園區 紅磚六合院西1館［台北市中正區八德路一段1號］



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