海外首站登陸台灣！《Animage雜誌和吉卜力展》從手稿畫到立體模型，回顧日本動畫史與宮﨑駿代表作

海外首站台灣站即將於2025年1月8日在華山1914文創園區東2C、D棟盛大開展，邀請台灣觀眾一同揭開吉卜力工作室誕生的秘密！展覽由《Animage》雜誌創刊開始，回顧1970年代起日本動漫發展的黃金年代、探索《Animage》雜誌與吉卜力工作室之間密不可分的連結。更重溫了時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程。透過豐富的雜誌篇幅、珍貴的手稿畫與立體模型，深入了解《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等經典作品躍上大銀幕的幕後故事。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫今（7日）邀請吉卜力工作室董事依田謙一、本展監修高橋望跨海出席開展記者會，台灣三金主持人Lulu黃路梓茵也應邀擔綱嘉賓搶先觀展，作為吉卜力頭號粉絲，《龍貓》與《魔女宅急便》都看超過10次的她大方分享：「身為吉卜力迷，你一定要知道吉卜力是怎麼誕生的！」，推薦粉絲一定要走入展場認識吉卜力成立與Animage的故事！董事長李彥甫回顧本次策展經歷，提及：「這次有二十幾位來自日本的工作夥伴參與展內施作，在台灣工作了非常長的時間，也讓我們再次見證了日本的『職人精神』」，非常感謝日本職人團隊對於每個細節的認真要求，把最好的一面呈現給台灣觀眾！《Animage雜誌和吉卜力展》票券全通路熱賣中，喜愛吉卜力和日本動畫的粉絲，絕對不能錯過！

《Animage雜誌和吉卜力展》1月8日在台北華山盛大開展，邀請台灣粉絲一起揭開吉卜力誕生的秘密（由左至右：本展監修高橋望、吉卜力工作室董事依田謙一、聯合數位文創董事長李彥甫、Lulu黃路梓茵、Neutral Corporation董事長嘉屋ゆかり）。圖／聯合數位文創提供

開箱全新展區 宮﨑駿經典動畫雜誌封面 等身比例拍照場景初登場

吉卜力工作室董事依田謙一在記者會上帶台灣的媒體朋友從《Animage》雜誌開始回顧了吉卜力工作室成立的歷史，他表示非常開心能將展覽帶來台灣，曾經是Animage雜誌總編輯的鈴木敏夫也特別錄製了賀詞影片在記者會上播放，分享Animage雜誌作為吉卜力歷史開端的重要意義，更親簽了簽名版委由吉卜力工作室董事依田謙一帶到台灣。依田謙一董事也與本展監修高橋望一起走入展場，揭露驚喜滿滿的展出內容：包含首次在台亮相的《風之谷》主角「娜烏西卡」的腐海經典裝束、擬真重現的「腐朽巨神兵」、傳說中的《天空之城》「拉普達」，以及由宮﨑駿親自設計、做工精細長達2公尺的飛行船「Wonder Ship號」等立體模型。本展監修高橋望強力推薦粉絲把握機會近距離欣賞展品從豐富的細節中更能深刻地體會經典動畫中的世界觀。

展覽完整紀錄《風之谷》從漫畫連載到登上大銀幕的製作歷程，特別展出人氣角色「娜烏西卡」在腐海中的經典裝束。圖／聯合數位文創提供

《天空之城》拉普達與豐富動畫模型在台灣首次亮相。圖／聯合數位文創提供

由宮﨑駿親自設計、做工精細《天空之城》長達2公尺的飛行船「Wonder Ship號」。圖／琅琅編輯室

展覽一口氣展出上百件珍貴手稿原畫、角色場景設定資料、立體模型。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》這次特別為台灣站規劃全新展區，打造全球首次展出的大型拍照場景，完美呈現Animage雜誌封面中的吉卜力經典動畫。三金主持人黃路梓茵Lulu也親身走入在《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》等雜誌封面重溫經典動畫，她一直覺得吉卜力的作品不只是給小朋友看的，也是給大人的，特別分享到：「我在展場內彷彿見到5歲跟33歲的自己……可以從吉卜力的誕生開始再次認識這些作品，可以看到更深度、更全方位的內容」。

這次展覽也隆重邀請綽號「龍貓」的世界棒球12強賽冠軍隊總教練曾豪駒列席記者會嘉賓，兩人更親切地為大家示範拍攝技巧，呼籲台灣粉絲都一定要來展場留下完美紀念！

透過雜誌篇幅重返鈴木敏夫相遇兩位動畫大師高畑勲和宮﨑駿的時刻。圖／聯合數位文創提供

Lulu黃路梓茵與綽號為龍貓的世界棒球12強賽冠軍隊總教練曾豪駒同框合影。圖／聯合數位文創提供

全球首度公開的大型拍照場景《風之谷》。圖／聯合數位文創提供

吉卜力工作室誕生秘密大公開 原來是因為Animage這本雜誌

《Animage》是由｢Animation｣和｢Image｣兩個字結合，創刊於1978年日本動畫的發展熱潮中，為日本第一本商業動漫雜誌。在這本雜誌創刊之前，市面上只有給小朋友看的電視漫畫雜誌，專業動畫資訊並不普及。然而《Animage》的問世，透過大量彩色照片，詳細介紹熱門動畫作品的經典場景和製作技法，並專訪動畫導演、聲優、與幕後工作人員，讓《Animage》雜誌成為動漫迷間最受歡迎的情報雜誌。《Animage雜誌和吉卜力展》就是以《Animage》雜誌為媒介，穿越到吉卜力工作室成立之前的1978年，讓粉絲有機會從日本動漫發展的脈絡中重新認識「吉卜力」，更從雜誌所締造的動漫熱潮與影響，見證吉卜力誕生的時空背景。本展監修高橋望更進一步分享：時任編輯的鈴木敏夫認為《Animage》不只是一份刊載動漫資訊的雜誌，期許能夠更積極參與動畫製作，因而成為吉卜力工作室成立的關鍵契機。若粉絲仔細在展場的雜誌篇幅中尋找線索，就能發現「創刊號」中，關於傳奇動畫作品《太陽王子 霍爾斯的大冒險》的報導，為鈴木敏夫、導演高畑勲和當時參與製作的宮﨑駿等三人的未來合作埋下伏筆。

本展也特別介紹《Animage》雜誌曾全力支持的熱門電視動畫，從創刊號封面的《宇宙戰艦大和號》開始，延伸至影響後世甚鉅的「機器人動畫」與「魔法少女動畫」熱潮作品。《機動戰士鋼彈》就是其中典範，雜誌特輯不僅提高了作品討論熱度，更成功地帶動鋼彈模型的銷售，一波波的搶購潮成為熱議的社會現象。兩部原先定位在少女取向的作品《甜甜仙子》與《魔法小天使》，也在雜誌特輯推出後擄獲了大量男性動畫迷的支持，透過不間斷地互動和話題，成功地開創全新動漫熱潮。

以龍貓公車衝出雜誌代表著吉卜力工作室誕生與《Animage雜誌》密不可分的關連。圖／聯合數位文創提供

由《Animage》帶動的「機器人」主題動畫熱潮，將《鋼彈》推上人氣動畫作品的行列。圖／聯合數位文創提供

由《Animage》帶動的「魔法少女」主題動畫熱潮，開創了全新的動畫時代。圖／聯合數位文創提供

重現金獎幕後推手鈴木敏夫 與動畫大師高畑勲和宮﨑駿相遇的故事

吉卜力工作室經典作品的關鍵幕後推手、奧斯卡金像獎最佳動畫片製作人鈴木敏夫，他在創立吉卜力工作室之前，即擔任《Animage》雜誌總編輯。本展大量收錄他在擔任總編輯時期的雜誌篇幅、手稿畫、角色場景設定資料、立體模型等上百件收藏，其中更有鮮少展出的珍貴作品史料：宮﨑駿第一部執導作品《魯邦三世 卡里奧斯特羅城》、和高畑勲擔綱導演的《小麻煩千惠》、《大提琴手高修》等作品的豐富內容，更可從中了解鈴木敏夫如何通過Animage雜誌讓大家再次認識高畑勲和宮﨑駿，進一步揭開三人邁向創立吉卜力工作室的起心動念。

吉卜力工作室經典作品的幕後推手鈴木敏夫，在創立吉卜力工作室前即擔任《Animage》雜誌總編輯。圖／聯合數位文創提供

《風之谷》登上大銀幕的幕後全記錄 重溫宮﨑駿經典大作

1981年8月號《宮﨑駿 冒險與浪漫的世界》這份極具意義的特輯問世，讓「宮﨑駿」這個名字再次出現在大眾視野，動漫迷也可從宮﨑駿早期的作品，走入他精彩的製作生涯。緊接在特輯的介紹後，展覽更進一步聚焦在《風之谷》從原創漫畫、電影企劃、試播短片，發展到最終長達117分鐘動畫長片的完整歷程，細數監製高畑勲、導演宮﨑駿、時任《Animage》總編輯的鈴木敏夫攜手合作的幕後故事，並將知名動畫師金田伊功、年輕的庵野秀明、當時尚默默無名的久石讓參與製作的紀錄大量公開。展出內容也包含《風之谷》珍貴的賽璐珞片、背景圖和文宣看板，處處充滿亮點，依時序也將經典作品《天空之城》、《龍貓》與《魔女宅急便》的幕後故事帶給台灣觀眾！

展覽一口氣展出上百件珍貴手稿原畫、角色場景設定資料、立體模型。圖／琅琅編輯室

展覽一口氣展出上百件珍貴手稿原畫、角色場景設定資料、立體模型。圖／琅琅編輯室

展覽一口氣展出上百件珍貴手稿原畫、角色場景設定資料、立體模型。圖／琅琅編輯室

展覽一口氣展出上百件珍貴手稿原畫、角色場景設定資料、立體模型。圖／琅琅編輯室

絕不讓你空手而回！必買獨家商品限量啟售 還有雙重好禮帶回家

《Animage雜誌和吉卜力展》商店一口氣推出超過500款紀念商品，包含台灣自製開發商品、展覽限定商品200款以上，除了日本原裝進口的王蟲絨毛玩偶、天空之城眼鏡收納盒，還有台灣展場限定的木質杯墊、啤酒杯和多款生活小物，以及市面上極少見的賽璐珞複製畫，讓粉絲可以將展覽中獲得的感動與美好回憶一起帶回家！主辦單位更加碼準備了由鈴木敏夫繪製的「無臉男」展覽限定貼紙，凡憑票入場的觀眾皆可獲贈一張！同步推出打卡活動，邀請台灣觀眾在展覽現場拍照、上傳社群平台，即可在展覽出口處兌換「展覽限定小卡」一張，雙重好禮數量有限，送完為止，期盼喜愛吉卜力動畫的粉絲們都能滿載而歸！

展覽商店網推出超過500款限定紀念商品，讓觀眾把美好回憶一起帶回家。圖／聯合數位文創提供

《Animage雜誌和吉卜力展》紀念品區。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》紀念品區。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》入口。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》展覽空間及展件。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》展覽空間及展件。圖／琅琅編輯室

「Animage雜誌和吉卜力展」展覽空間及展件。圖／琅琅編輯室

「Animage雜誌和吉卜力展」展覽空間及展件。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》展覽空間及展件。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》展區。圖／琅琅編輯室

《Animage雜誌和吉卜力展》展覽空間及展件。圖／琅琅編輯室