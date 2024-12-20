睽違26年經典再現！北師美術館「草間彌生大型個展」69件作品首次在台灣亮相

國立臺北教育大學北師美術館 2024 年 12 月 21 日隆重推出眾所矚目的年度展覽「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」，由林曼麗名譽教授擔任總策畫，本次展覽重現草間彌生與臺灣接觸的原點——特別重製 1998 年台北雙年展現地裝置作品《圓點的強迫妄想》，並聚焦 1951 年至 2005 年間其百轉千迴的藝術創作生涯。除了公眾熟知的圓點、無限的網等標誌元素，本次亦展出較少曝光之1960年代行為錄像作品及草間彌生設計繪製的服飾、1970年代的拼貼創作，以及1980至90年代的巨型裝置作品，除了重製的《圓點的強迫妄想》，其餘作品皆為首次在台展出！透過四個子題——「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」、「Love Foever」，展出70 組/件精選作品，涵蓋繪畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等多種創作形式。

展覽總策畫林曼麗林曼麗致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

日本收藏家和倉誠治的W Collection典藏致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

第一展區：「草間的綻放」邀你穿梭在螢光粉大氣球間 感受奇幻之境

此次展覽從草間彌生1998年創作的《圓點的強迫妄想》大型氣球裝置開啟序幕。草間彌生受昔時臺北市立美術館館長林曼麗及策展人南條史生之邀，於台北雙年展創作巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》，以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭，是為草間彌生以巨大雕塑與公共空間對話的重要節點；該次展覽亦開啟這位風靡全球的藝術家與臺灣的頻繁交往，展後該作即獲臺北市立美術館（後簡稱北美館）典藏。此次北師美術館與草間彌生工作室緊密合作，透過北美館典藏的作品草圖、裁片設計稿、皮料樣本及模型等檔案文件，由台新銀行獨家贊助，草間彌生工作室跨海監製，結合日本工法和台灣在地技術，26年後重製原尺寸的七顆螢光粉紅黑點氣球，經典重現於北師美術館的挑高展廳中。6公尺高的玻璃帷幕如同渾然天成的鏡屋，觀眾可穿行於氣球之間，鏡射的氣球與空間中的實體氣球相互映射，創造出迷離失重的身體感受。

在校園草皮上的《圓點的強迫妄想》。圖／琅琅悅讀編輯室

從戶外看向館內的《圓點的強迫妄想》。圖／琅琅悅讀編輯室

從戶外看向館內的《圓點的強迫妄想》。圖／琅琅悅讀編輯室

第二展區：「圓點・原點」發現創作之源

《圓點的強迫妄想》創作的1990年代，是草間彌生1973年自美國返日後，重回國際觀眾視野，而後大放異彩的關鍵時期，是謂「草間的綻放」：度過沈潛時期、透露著神秘靜謐氛圍卻又生機盎然的《夜晚的花瓣》，是圓點又像細胞增生的《夕照》，如同其藝術宣言般的《幻影的彼方》裝置及《草間的房間》錄像，以及從附著物發展為觸手造型的軟雕塑裝置《永劫回歸》，展現出其強大的生命力及創作泉源。

第二展區「圓點・原點」。圖／北師美術館

第二展區「圓點・原點」。圖／琅琅悅讀編輯室

草間彌生，《夜晚的花瓣》，1995，115 × 72 cm，拼貼、水彩、粉彩、紙©草間彌生

《幻影的彼方》，1999，尺寸依空間而定，複合媒材©草間彌生

第三展區：「草間的蟄伏」如何看待失去與自處

展覽從「綻放」始，再倒敘回到草間彌生創作的萌發時期「圓點・原點」——從二十來歲的作品《點》和《自畫像》一探她早期的圓點樣貌、對自我形象的探討和塑造，《東方鄉愁（日本漆樹）》等作則展現其精湛的日本畫功，以及初至美國藝壇闖蕩時所繪的《海底》，已然可見「無限的網」系列作品雛型。隨後草間彌生經歷了至親離世、返回日本卻不受原生社會接納肯定的生命歷程，是為「草間的蟄伏」：包括1970年代陰鬱幽闇的拼貼畫作《夢往海底沉去》等四件作品，80年代的《森》和《海底》。

草間彌生，《永劫回歸》，1988-91，尺寸依空間而定，複合媒材 ©草間彌生

草間彌生，《夢往海底沉去》，1975，54.4 × 39.5 cm，拼貼、水彩、粉彩、紙 ©草間彌生

第三展區「草間的蟄伏」內的作品《航空郵件的積累》。圖／琅琅悅讀編輯室

第四展區：「Love Foever」嬉皮女王不只大膽，更奪目耀眼

最後來到地下室的「Love Foever」，回看1960年代草間彌生於紐約時期的「乍現」行為錄像、伴隨演出而設計繪製的服飾，以及早期的環境裝置《驅迫意象》：「網」鋪天蓋地延伸至各種現成物之上，人台、家具、動物、食物等，是《幻影的彼方》的最原初版本。從工作室游擊到廣場、公園、證券交易所、美術館甚至教堂等公眾場合，在一片反戰聲浪中，草間彌生以身體行動高喊「愛與和平」，在參與者身上繪製令彼此消融的圓點，奠定草間彌生「嬉皮女王」的地位。

在地下的「Love Foever」展區，包含草間彌生的影像記錄、服裝等創作。圖／北師美術館

在地下的「Love Foever」展區，包含草間彌生的影像記錄、服裝等創作。圖／北師美術館

展覽總策畫林曼麗：讓大家看到不一樣的草間彌生

展覽總策畫林曼麗期許「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』—W Collection 1951-2005」展覽能讓觀眾看到不一樣的草間彌生，見證其創作中複雜且多元、深具原創性與突破性的豐沛能量，透過這些難得一見的作品親炙其內裡的精神性。草間彌生傳奇的藝術生涯起始於日本，在美國汲取前衛藝術浪潮的養分、實踐其對藝術的大膽想望，同時也是一位勇於挑戰社會體制、忠於自我的藝術先鋒，以其鮮明獨特的藝術魅力橫掃全球。

展覽總策畫林曼麗名譽教授。圖／北師美術館

展覽自2024年12月21日起至 2025 年 5 月 4 日止，於北師美術館展出。為維護參觀品質，展覽採預約時段制售票，每日五個時段場次供彈性選擇，每場次人數有限，進場後不限停留時間。可於線上或現場購票，全票380元，刷台新信用卡享獨家全票九折優惠。「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」關照草間彌生生命經驗與藝術語彙的錯綜交織，深入其創作實踐的發展「軌跡」，在探問藝術家何以持續開創嶄新可能的同時，也期待與觀眾一起擁抱藝術與生命的「奇跡」。更多活動詳情見北師美術館官網，或臉書社群。

北師年度展覽：草間彌生的「軌跡」與「奇跡」，自2024年12月21日起至 2025 年 5 月 4 日止展出。圖／北師美術館

展覽資訊： ​草間彌生的「軌跡」與「奇跡」——W Collection & More 1951-2005

展期｜2024.12.21 - 2025.05.04

地點｜北師美術館（台北市大安區和平東路二段134號）

開放時間｜週二至週日10:00-18:00，每週一、除夕、初一休館

售票資訊｜單人票380元，優待票330元（6歲以上持學生證者），特惠票190元（65歲以上者、持身心障礙手冊之陪同者）