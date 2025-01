台灣唯一站「史前巨獸泰坦巨龍」來了！搭配擬真多媒體神還原大英自然史博物館的恐龍骨骼

陸地最大生物 泰坦巨龍全身復原骨骼首度登台!

全世界都難得一見、地球誕生以來最大級,長37公尺的泰坦巨龍全身復原骨骼,首度登台展出!由大英自然史博物館最新策劃,在英國、日本巡迴展出時都開創空前絕後觀展熱潮的《史前巨獸 泰坦恐龍展》整場最大亮點-長37公尺的泰坦巨龍,即日起至4月6日,將在國立臺灣科學教育館(士林 科教館)重磅登場,帶給全台觀眾無法想像的震撼!

世界最大級史前巨獸 37公尺長泰坦巨龍即日起至4月6日,震撼登台!© The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

全台只有一站!感受陸地王者震撼威勢的唯一機會

本次展覽最大的亮點莫過於全長37公尺的泰坦巨龍全身復原骨骼,這也是世界最大的 恐龍骨骼之一,為了完整展示這隻巨大的泰坦巨龍,主辦單位破天荒拆掉部分展覽天花板,才能展示泰坦巨龍超驚人的巨大體型。除了正面仰望,觀眾還能走近巨龍腳下,以不同視角來感受這隻史前巨獸所帶來的無比震撼,同時展覽也透過生動有趣的 多媒體互動體驗,帶領觀眾探索泰坦巨龍巨大化的進化奧秘,是不容錯過、全台唯一一站科學教育與視覺盛宴兼具的展覽。

《史前巨獸 泰坦恐龍展》12月19日盛大開展,將帶給全台觀眾無法想像的震撼! © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)也特地來到現場,共同慶祝展覽的開幕,現場特別安排主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫與幼稚園小朋友和鄧元翰代表 在泰坦巨龍下合影,捕捉難得的瞬間。聯合數位文創董事長李彥甫表示,泰坦巨龍是近十多年間才被挖掘出來並進行研究的物種,也是世界最大的恐龍,我們很榮幸能夠 將大英自然史博物館最新、最大的重點展品引進台灣,不僅能夠近距離觀察等比復原的恐龍骨骼,更帶領大家走入泰坦巨龍生活的史前時代。透過這次展覽,觀眾能更加了解科學家們研究泰坦巨龍的重要成果,除了來自大英自然史博物館的泰坦巨龍,我 們還從日本引進超擬真的電動霸王龍與巴洛龍,細膩還原每一處細節,將帶給全台觀眾前所未有的互動體驗,我們誠摯的邀請大家到國立臺灣科學教育館,盡情徜徉在這 場豐富多元、寓教於樂的年度必看特展。

英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)表示,從今年夏天的《怪獸與大自然的奇幻世界》到今年冬天的《史前巨獸泰坦恐龍展》,我很高興英國倫敦自然史博物館 今年有兩個大展在台北展出。我相信這些曾在地球上行走的最大型生物不僅會吸引孩子們學習科學、激發他們對自然世界的認識,也會幫助孩子們從小就能成為保育地球 的擁護者。俗話說「眼見為憑」,從大象、犀牛、長頸鹿到藍鯨,當今的大型動物持 續在地球生態系中發揮至關重要的角色,但由於棲息地喪失以及其他毀滅性的人為影 響,這些大型動物面臨越來越嚴重的滅絕風險。我希望大家能夠利用這個展覽,把我 們的未來與自然世界聯繫起來,一起保護當今的大型動物,以免為時太晚!

(從左至右)國立臺灣科學教育館館長劉火欽、英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)、數位文創董事長李彥甫與幼稚園小朋友在泰坦巨龍下合影。© The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

全新多媒體互動 探索泰坦巨龍生長的史前時代

為了提升觀眾的觀展體驗,大英自然史博物館全新打造一系列特別又多元的互動裝置,與泰坦巨龍全身骨骼並陳展示,當你走入展廳,不妨留意腳下忽明忽滅的巨龍腳 印,伴隨著不時在耳邊響起的泰坦腳步聲,以及與巨龍匹配的強勁心跳和呼吸聲,就 像泰坦巨龍隨時會出現在你身邊,英國空運來台的互動展牆甚至還有會小恐龍跑來跑 去,讓人宛如置身白堊紀。

超有趣的體重機,根據你們加總的體重,會出現相對應體型與年齡相仿的泰坦巨龍!© The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

深入探索史前生物的生活與生態系統 © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

同時也帶領民眾了解泰坦巨龍的史前生活,透過生動有趣的多媒體互動闖關遊戲,帶 著觀眾一步步了解泰坦巨龍的生活方式、食物鏈、捕食等生存特徵。像泰坦巨龍每天 需要吃下129公斤的食物,牠是如何捕食並轉換為生存能量快速成長?現場將讓你走入牠的體內一探究竟;你也能親自模擬泰坦巨龍與魁紂龍等肉食恐龍之間的生存競爭,幫助巨龍躲避威脅;另外,站上超有趣的體重機,根據你們加總的體重,會出現 相對應體型與年齡相仿的泰坦巨龍,快揪親朋好友一起挑戰,召喚出最大的泰坦巨龍吧!

這不僅僅是一場視覺上的震撼饗宴,藉由一系列寓教於樂的互動學習,更能夠讓觀眾深入探索史前生物的生活與生態系統、環境變遷之間相互影響與演化歷程,絕對是恐 龍迷、親子家庭、自然科學愛好者們不能錯過必看大展。

全新打造的互動裝置,探索泰坦恐龍的成長歷程 © The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

生動有趣的多媒體互動闖關遊戲,帶著觀眾一步步了解泰坦巨龍的生活方式、食物鏈、捕食等生存特徵。© The Trustees of The Natural History Museum, London 圖/聯合數位文創提供。

超擬真!超巨大電動霸王龍、巴洛龍等你來互動

與大英自然史博物館泰坦巨龍一同展出的還有來自日本、恐龍界的巨星–超擬真電動霸王龍,等比打造、超高還原度地還原霸王龍捕食的兇猛瞬間,熱愛霸王龍的大小粉絲絕對不能錯過。除了兇悍的霸王龍,也有可愛又療癒的巴洛龍,還能體驗餵食巴洛龍,看看牠如何運用牠的長脖子來進食,整場展出將帶給大家豐富的科學知識及前所 未有的娛樂體驗。

恐龍界的巨星–超擬真電動霸王龍,等比打造、超高還原度地還原霸王龍捕食的兇猛瞬間。 ©Kokoro Co Ltd. 圖/聯合數位文創提供。

充滿創意巧思的紀念商品大公開

恐龍要怎麼變的可愛又實用?來這裡就對了!展覽商店推出一系列特色紀念商品,既實用又充滿巧思,將恐龍完美打造成各式各樣實用小物,像是專屬的恐龍紀念幣鑰匙圈、恐龍造型流沙杯墊、俏皮的恐龍造型髮夾/髮束/手機掛繩,還有恐龍造型雞蛋糕以及與恐龍合拍大頭貼等。到《史前巨獸 泰坦恐龍展》不僅能沉浸在充滿科學知識的恐龍世界中,更能將這份驚喜與感動帶回家,珍藏專屬於自己的史前記憶。

《史前巨獸泰坦恐龍展》自2024年12月19日起至2025年4月6日止,在國立臺灣科學教育館展出,台灣僅此一站,無論你是恐龍的狂熱粉、想帶給家人與小孩豐富的科學知識,或是想與超擬真的電動恐龍度過一個娛樂度滿分的悠閒時刻,都絕不能錯過喔!購票請上udn售票網 。

展覽資訊: 《史前巨獸泰坦恐龍展》

展覽日期 │ 2024/12/19(四)-2025/4/6(日),除夕(1/28)休館

展覽地點 │ 國立臺灣科學教育館7樓南側展區

營業時間 │非寒假之平日 09:00-17:00 (16:30停止售票及入場);假日及寒假(1/21-2/ 10) 09:00-18:00 (17:30停止售票及入場)

主辦單位 │大英自然史博物館、聯合數位文創

協辦單位 │國立臺灣科學教育館

售票網址│https://pse.is/6u7vsp

