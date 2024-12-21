南美館「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」從自由象徵深入外籍勞動文化

臺灣自1990年代起開始大量引入海外移工，截至2024年9月底勞動部統計數據，在臺移工人口數已突破80萬人次，成為臺灣當前產業運轉不可或缺的基礎引擎。近年來，社會對移工議題的關注日益增加；然而，移工作為勞動者以外的多重面向與需求仍時常不被看見。「移工」議題正逐漸成為博物館與美術館的重要關注點，因此，臺南市美術館（以下簡稱：南美館）推出全新展覽——「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」。

臺南市美術館推出全新展覽「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」展，集結來自印尼、越南、菲律賓、泰國和臺灣等31組移工與藝術家的作品，內容豐富精彩。（南美館提供）

策展以「星期天」為主軸 象徵自由生命力

每逢週末，在台灣各地的移工從勞動者狀態轉換，紛紛搭上列車離開居住處，活躍於臺灣的各個角落，展開個人休閒活動和多樣的社群聚會，彼此凝聚交流，留下充盈的生活記憶，多元文化也隨之碰撞與交融，漸漸成為臺灣文化與社會現象的一部分。因此，本次展覽以「SUNDAY」一詞為題，用「星期天」這個例假日象徵自由的片刻，代表移工在暫時脫離勞動束縛時，重新掌握時間主導權的珍貴時光。這不僅是生命出口的喘息，也承載著對未來的希冀與願景。南美館推出本次展覽，即希望以當代藝術的創造力，帶領觀眾重新認識移工的多元文化樣貌，並為這些動人的生命故事賦予新的藝術詮釋。

南美館新展「SUNDAY：臺灣當代移工藝術 」主視覺海報即日起至2025年4月13日止。圖／南美館提供

5國藝術家x31組創作 探索隱世的心靈風景

展覽邀請來自31組移工與藝術家的作品，涵蓋來自印尼、越南、菲律賓、泰國和臺灣的創作。南美館館長林秋芳表示，在年終歲末隆重推出跨年度的移工議題的展覽，以不同的角度探看其他國家文化，希望彰顯南美館致力於落實藝術友善平權的理念，並呼應臺灣社會中日漸重要的議題。

展覽第一件作品看到的是菲律賓藝術家Alfredo and Isabel Aquilizan艾佛雷多與伊莎貝爾．阿奎禮贊《地址：另一個國家計畫》。（南美館提供）

展覽第一件作品看到的是菲律賓藝術家Alfredo and Isabel Aquilizan艾佛雷多與伊莎貝爾．阿奎禮贊《地址：另一個國家計畫》。（南美館提供）

「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」展突破以往移工展覽聚焦社會政治經濟制度衝擊的框架，將目光投向移工作為勞動者以外的多元生命軌跡，以移工的生活與藝術為核心視角，將這些既相似又異質、多元的文化景觀，透過當代藝術語彙表現與傳遞。展覽邀請來自不同背景的移工及國內外藝術家，經由生命經驗的觀察、獨白與轉譯、交流與合作等創造過程，揭示移工不為人知的面貌。展覽也引發我們思考，在以移工為主體的多重情境中，始終隱藏著許多不被看見的心靈風景，應尊重彼此作為生命共同體，並發掘當代世界中，差異與相似皆真實存在。

移工藝術家Fidati(Pindy Windy)當初來台擔任看護時偶然認識捏麵師而習得技藝，現為專職藝術家。（南美館提供）

移工藝術家Fidati(Pindy Windy)介紹自己創作，當初來台擔任看護的她偶然認識捏麵師而習得技藝後開始創作。（南美館提供）

必看展覽主題與亮點

展覽第一子題「漂移之味」作品包含漂洋而來的現成物件、家鄉文化與飲食、母國的境況等元素，透過藝術作品的呈現，引領觀眾在熟悉或嶄新的味道中喚起多重的感知經驗與共鳴。「逃逸之方」主題的作品展現了移工在臺灣的多彩生活樣貌。這些作品包括用淨灘撿拾的海洋廢棄物創作的藝術品、參與倡議遊行的版畫，以及探索移工在異鄉建立愛情、友情和親情的情感故事，呈現出移工在工作之外的社群參與和創造力。「艷陽下南風吹」則以曖昧和荒謬的戲劇性作品，同時用幽默、詩意的方式讓觀眾得以思考與想像。

南美館也將於明年1月和2月舉辦與展覽主題延伸之相關講座及工作坊，有興趣的民眾還請持續關注南美館官網或社群消息。南美館誠摯邀請社會各界朋友，共同感受這場別具意義的「SUNDAY」，透過精彩且多元的藝術盛宴，體驗文化交融的迷人魅力，並探索當代藝術的無限創造力。詳情請至南美館官網和臉書社群查詢。

「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」展今（19日）開展，邀請藝術家及策展人進行專場導覽。（南美館提供） 「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」展今（19日）邀請藝術家及策展人進行專場導覽之活動合影。（南美館提供）

臺灣藝術家陳含瑜《刺刺的河：印尼Sungai Duri卡拉OK記憶計畫》，發想自移工在休閒時刻喜愛唱卡拉OK的意象進行創作，民眾可在展間裡與作品影片一同進行歡唱。（南美館提供）

藝術家羅懿君運用與移工組織一同淨灘所撿拾的海廢物創作出了《大花瓶與移動風景》。（南美館提供）

藝術團體SILATURAHMI （盧昱瑞+吳庭寬+藍雨楨）在展間內重現漁船內部與外觀的風景《SILATURAHMI：東港鹽埔2023-2024》。（南美館提供）

藝術團體SILATURAHMI （盧昱瑞+吳庭寬+藍雨楨）在展間內重現漁船內部與外觀的風景《SILATURAHMI：東港鹽埔2023-2024》。（南美館提供）