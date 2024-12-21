南美館「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」從自由象徵深入外籍勞動文化
臺灣自1990年代起開始大量引入海外移工，截至2024年9月底勞動部統計數據，在臺移工人口數已突破80萬人次，成為臺灣當前產業運轉不可或缺的基礎引擎。近年來，社會對移工議題的關注日益增加；然而，移工作為勞動者以外的多重面向與需求仍時常不被看見。「移工」議題正逐漸成為博物館與美術館的重要關注點，因此，臺南市美術館（以下簡稱：南美館）推出全新展覽——「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」。
策展以「星期天」為主軸 象徵自由生命力
每逢週末，在台灣各地的移工從勞動者狀態轉換，紛紛搭上列車離開居住處，活躍於臺灣的各個角落，展開個人休閒活動和多樣的社群聚會，彼此凝聚交流，留下充盈的生活記憶，多元文化也隨之碰撞與交融，漸漸成為臺灣文化與社會現象的一部分。因此，本次展覽以「SUNDAY」一詞為題，用「星期天」這個例假日象徵自由的片刻，代表移工在暫時脫離勞動束縛時，重新掌握時間主導權的珍貴時光。這不僅是生命出口的喘息，也承載著對未來的希冀與願景。南美館推出本次展覽，即希望以當代藝術的創造力，帶領觀眾重新認識移工的多元文化樣貌，並為這些動人的生命故事賦予新的藝術詮釋。
5國藝術家x31組創作 探索隱世的心靈風景
展覽邀請來自31組移工與藝術家的作品，涵蓋來自印尼、越南、菲律賓、泰國和臺灣的創作。南美館館長林秋芳表示，在年終歲末隆重推出跨年度的移工議題的展覽，以不同的角度探看其他國家文化，希望彰顯南美館致力於落實藝術友善平權的理念，並呼應臺灣社會中日漸重要的議題。
「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」展突破以往移工展覽聚焦社會政治經濟制度衝擊的框架，將目光投向移工作為勞動者以外的多元生命軌跡，以移工的生活與藝術為核心視角，將這些既相似又異質、多元的文化景觀，透過當代藝術語彙表現與傳遞。展覽邀請來自不同背景的移工及國內外藝術家，經由生命經驗的觀察、獨白與轉譯、交流與合作等創造過程，揭示移工不為人知的面貌。展覽也引發我們思考，在以移工為主體的多重情境中，始終隱藏著許多不被看見的心靈風景，應尊重彼此作為生命共同體，並發掘當代世界中，差異與相似皆真實存在。
必看展覽主題與亮點
展覽第一子題「漂移之味」作品包含漂洋而來的現成物件、家鄉文化與飲食、母國的境況等元素，透過藝術作品的呈現，引領觀眾在熟悉或嶄新的味道中喚起多重的感知經驗與共鳴。「逃逸之方」主題的作品展現了移工在臺灣的多彩生活樣貌。這些作品包括用淨灘撿拾的海洋廢棄物創作的藝術品、參與倡議遊行的版畫，以及探索移工在異鄉建立愛情、友情和親情的情感故事，呈現出移工在工作之外的社群參與和創造力。「艷陽下南風吹」則以曖昧和荒謬的戲劇性作品，同時用幽默、詩意的方式讓觀眾得以思考與想像。
南美館也將於明年1月和2月舉辦與展覽主題延伸之相關講座及工作坊，有興趣的民眾還請持續關注南美館官網或社群消息。南美館誠摯邀請社會各界朋友，共同感受這場別具意義的「SUNDAY」，透過精彩且多元的藝術盛宴，體驗文化交融的迷人魅力，並探索當代藝術的無限創造力。詳情請至南美館官網和臉書社群查詢。
展覽資訊
「SUNDAY：臺灣當代移工藝術」
展出時間：2024.12.19 - 2025.04.13
展出地點：臺南市美術館 2館3樓展覽室O、P、J及藝術走廊
展覽介紹：詳見官網
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言