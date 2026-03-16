聽力突然變差只是累了嗎？小心耳中風！五招教你守護聽力

文／葉宗勲

突然出現聽力障礙，可能是耳朵「中風」了！？

某日，我正在門診忙得昏天暗地，突然收到一則專科護理師傳來的緊急訊息：「葉醫師，7樓的王先生說他不住了，要出院！」

「什麼？」我一聽還得了，「才住院3天就要落跑？有沒有搞錯？」

這位70多歲的落跑王大哥，因為左耳突然出現嗡嗡雜音，大大影響了聽力，讓他十分困擾，為此他求醫超過1個月，耳鼻喉科看過、神經科也看過，但問題依然存在，最後才來到我的門診。

經過詳細檢查，我高度懷疑是他是鼓室血管（tympanic artery）阻塞，也就是俗稱的「耳中風」！這條動脈比髮絲還細，連磁振造影都看不到，更別說要怎麼打通了。

書名：《大腦神經兮兮：一位神經內科專家的行醫筆記》 作者：葉宗勲 出版社：晨星出版 出版時間：2026年1月23日

然而他的病已經拖了1個多月，預後如何實在難說。我只好跟患者和家屬商量：「暫且死馬當活馬醫，整個療程可能需要兩週，甚至考慮做rTMS。」家屬和患者都點頭如搗蒜，立刻辦理住院！

沒想到住院第三天，這位大哥就興奮的說：「醫生！我耳朵的噪音完全不見了，聽力障礙也消失了，完全恢復正常！」當下他很開心的說要回家。

但為了鞏固療效，我還是建議他多住幾天，把療程做完。結果，過了週末，這位大哥再也待不住，迫不及待要辦理自動出院，完全把我們原本規劃的完整療程拋諸腦後。

好說歹說都留不住他，我們也只能尊重患者的選擇，並祈禱這個小血管的阻塞不要再復發。雖然無奈，但看到他恢復健康的笑容，還是替他感到高興。而這個3天就被神奇逆轉，讓患者等不及要落跑的「耳中風」，究竟是個什麼病呢？

什麼是耳中風？

耳中風又稱「突發性耳聾」，正式醫學名稱為「突發性感音神經性聽力損失」，指的是在72小時內，突然發生部分或全部聽力喪失的疾病，通常發生在單側耳朵，雙側耳朵同時發生的情況則較罕見。症狀多半在24小時內快速發展並且達到高峰，若未能及時就醫，很可能導致永久性聽力損傷。

根據統計，每10萬人中，就有5～30人可能耳中風，以40～60歲左右者最常見，男女比率差不多。耳中風雖好發於中老年人，但近年來有年輕化的趨勢，可能跟壓力過大、熬夜有關，所以不要覺得自己是年輕人，就掉以輕心哦！

耳中風的病因是什麼？

耳中風的原因很多，常見的包括以下幾種：

1. 病毒感染：內耳遭到病毒感染，例如水痘帶狀疱疹病毒，它會侵襲內耳神經，引起發炎，聽覺神經細胞因而受損。其他包括流感病毒、單純疱疹病毒、巨細胞病毒和愛潑斯坦–巴爾病毒（EBV）等，也可能攻擊內耳神經，導致聽力受損。

2. 內耳血管阻塞：這是耳中風最常見的病因。內耳依賴細小的微血管供應血流，一旦微血管阻塞，血液循環不良，造成血栓阻塞，就會使聽覺神經缺氧，或因無法獲得充足養分而受損。

3. 內耳淋巴水腫：因內耳淋巴囊水腫破裂，影響內耳功能。

4. 壓力過大：身體若長期處於壓力下，會分泌壓力荷爾蒙，使交感神經長期處於亢奮狀態，導致微血管收縮，造成血管阻塞，或使內耳血流減少，聽覺細胞無法獲取充足的氧氣和養分，聽覺細胞因而受損。壓力也會使內分泌系統誘發發炎反應，導致內耳發炎，造成耳中風。

5. 作息不良：長期熬夜、生活作息不規律等，免疫力因而降低，耳中風的風險就會增加。

6. 患有自體免疫疾病：身體免疫系統若有異常，便可能攻擊自身細胞，包括內耳組織。

7. 受到外傷或創傷：頭部受到外傷、突然聽到劇烈聲響、長期身處噪音環境、氣壓改變（例如搭飛機或跳水時）等，都可能導致內耳外淋巴液溢出或形成瘻管，從而影響聽力。

8. 罹患腫瘤：例如聽神經瘤，腫瘤壓迫到內耳或聽覺神經，導致內耳功能受損。

9. 罹患代謝性疾病：甲狀腺疾病、糖尿病、高血脂等代謝性疾病，會損害內耳的微血管，影響血液供應，導致內耳缺血而增加血管阻塞的風險。而甲狀腺功能異常可能影響心臟功能和血脂代謝。副甲狀腺功能亢進則可能使鈣質沉積在耳朵組織裡，使耳朵逐漸失去彈性，進而影響聽力。

10. 其他疾病：如梅尼爾氏症、耳毒性藥物中毒等，都可能造成聽力受損。

11. 抽菸：香菸中的尼古丁會使血管收縮變窄，加速動脈硬化，使血液變黏稠不順暢，內耳毛細胞血液及氧氣的供應因而減少。內耳的耳蝸對氧氣非常敏感，一旦缺氧就可能導致聽覺細胞受損，進而引發耳中風。

12. 喝酒：酒精可能導致內耳血管痙攣或栓塞，導致內耳血液循環不良，還會使耗氧量高的內耳毛細胞發生水腫，進而影響聽力。

耳中風有哪些症狀？

耳中風通常可見以下幾種症狀：

1. 單側突發性聽力喪失：這是最典型常見的症狀，單側耳朵突然聽不見，或聽力會在短時間內下降，很多患者在睡醒時才發現。

2. 耳鳴：患者可能同時聽到鈴聲、嗡嗡聲或其他異常聲音。

3. 頭暈或暈眩：可能伴隨走路不穩，或感覺天旋地轉。

4. 耳悶塞感：感覺耳朵裡好像有東西堵住，或有脹滿感。

5. 聲音失真：感覺外界的聲音聽起來變調、奇怪或失真。

耳中風如何診斷？

耳中風的診斷通常包括以下步驟：

1. 耳鏡檢查：由醫師檢查外耳和耳膜，排除耳垢阻塞或發炎等問題，確認外耳道是否阻塞，耳膜是否完整，中耳是否有積水及結構是否正常。

2. 聽力檢查：進行純音聽力檢查，這也是診斷的基礎。透過耳機播放不同頻率和音量的聲音，讓受檢者按下按鈕，回報是否聽到，以診斷聽力喪失的程度與頻率範圍。

聽力檢查一般會採用「333定律」來做初步判斷，也就是3天內（72小時）聽力突然下降、聽力檢查時，出現連續3個頻率大於30分貝的感音神經性聽力損失。一般的聽力檢查雖可測量出聽力的好壞，但還是先了解病史，才能判定是否為突發性耳聾。

3. 腦幹聽性反應檢查（ABR）：在患者頭皮貼上電極，利用聲音刺激，記錄腦幹神經對聲音產生的電生理反應的檢查，用來評估患者的神經傳導路徑是否異常。在懷疑患者有聽神經病變時，這項聽力損失診斷尤為重要。檢查過程不需要受檢者合作，即使在麻醉下也能進行。

4. 影像學檢查：若突發性耳聾未完全康復，或有其他神經學症狀，醫師可能會安排磁振造影檢查，以排除聽神經瘤或其他腦部病變的可能性。

5. 血液檢查：用來評估患者是否有自體免疫疾病，或其他可能影響聽力的全身性疾病。

耳中風如何治療？

耳中風的治療方式有以下幾種：

1. 類固醇治療：這是耳中風的首選治療方法，也是標準的急救方式，可降低發炎以穩定免疫反應，減少神經水腫。不過，類固醇藥物治療的黃金期為發病兩週內，大約有7成患者聽力可獲得改善，甚至能恢復正常。

2. 口服或靜脈注射：適合沒有糖尿病等禁忌症的患者。

3. 耳內注射：直接注射類固醇到中耳腔，藥物可滲透到內耳，作用於患部。此法適用於不適合口服或靜脈注射類固醇的患者，如糖尿病患，也是藥物治療效果不佳時的二線選擇。

4. 高壓氧治療：讓患者進入高壓氧艙內，使其吸入純氧，增加患者血液含氧量，以改善患者內耳組織缺氧狀況，並減輕水腫，促進修復。此法在患者發病後3個月內皆可考慮使用，若能合併類固醇治療，可提高聽力恢復率。

5. 抗病毒藥物：適用於病毒感染引起者。

6. 其他輔助治療：可用血管擴張劑、血漿擴張劑、末梢血管舒張劑等，來增加局部血流，促進內耳血液循環，但效果不如類固醇與高壓氧。

7. 臥床休息：這亦是治療的一部分，因為臥床可減輕身體的壓力，並修復受損的聽覺神經，以促進聽力的恢復。

耳中風治療的黃金期為發病後72小時內，患者聽力的恢復機率最高，只要超過1個月，治療困難度就會大增；發病6個月後聽力仍未改善的話，通常預後不佳。所以，早期診斷、早期治療才是關鍵。

如何預防耳中風？

一般來說，40歲以上的中壯年族群，都算是耳中風的危險群，其中以40～60歲最為常見，而高血壓、高血脂、高血糖、糖尿病、膽固醇過高等心血管疾病患者，以及長期壓力大者、曾有病毒感染者、免疫系統異常者、服用耳毒性藥物者、長期抽菸或飲酒者、長期處於高壓環境者、作息不規律者、長期暴露在噪音環境下者，例如營建工人、音樂表演者等，都是在高危險群之列。

遵循以下做法，可讓你我遠離耳中風的風險：

1. 調整生活習慣：像是維持正常作息、避免熬夜、充足的睡眠、攝取均衡的營養、適度規律的運動等，都可以促進血液循環，增強身體機能。此外，適時抒發壓力，避免精神緊繃，減少長時間處於高噪音環境，或是適度使用耳機，都有助於降低罹患耳中風的機率。

2. 控制好慢性病：高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病等患者，應遵循醫囑服藥，並定期追蹤檢查。

3. 戒菸戒酒：尼古丁和酒精都會影響內耳毛細胞血液循環，可能造成聽覺細胞受損，進而引發耳中風。因此，若有吸菸或飲酒習慣的人，應及早戒菸、戒酒。

4. 定期聽力檢查：定期做聽力檢查，注意耳壓，以及早發現問題。

5. 注意警訊症狀：若出現以下警訊，應立即就醫――

① 突然出現單側耳朵聽力下降，例如一覺醒來後或講電話時，覺得聲音變小。

② 持續性耳鳴。

③ 耳內有被塞住或脹滿感。

④ 伴隨眩暈或失去平衡。

尤其有代謝症候群或近期曾感冒的人，若發覺有上述的警訊症狀，更要盡速至耳鼻喉科或神經內科求診；醫院的檢查設備齊全，有助於判定病情，才能把握治療時機。拖延治療很可能導致聽力永久損害，畢竟世上像案例中王老先生的奇蹟，並不多見啊！

●本文摘選自晨星出版之《大腦神經兮兮：一位神經內科專家的行醫筆記》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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