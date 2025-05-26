琅讀金句／一個人對「不」字充耳不聞，意味著他有控制你的居心；在「不」的議題上，千萬不要對任何陌生人讓步
【琅讀金句】
一個人對「不」字充耳不聞，意味著他有控制你的居心，他不願意打退堂鼓。在「不」的議題上，千萬不要對任何陌生人讓步（就算他看來是出自善意），因為這會開啟對方進一步的控制企圖。
當你容許別人對你的「不」置之不理時，等於是在自己身上掛上一面寫著「我任你擺布啦」的牌子。
「相信直覺，超前部署，只有你才能救你自己！」在不安定的年代，獻給每一個曾遭遇危險威脅、擔驚受怕的你。
車廂內有個乘客一直碎碎念，還開始對旁人叫囂，我該不該先躲開？
每次提分手，他就會哭著求我原諒他，甚至威脅要死給我看……
只不過在網路上發了篇文，酸民就天天留言騷擾，刪都刪不完！
被解雇的員工心生不滿，宣稱都是主管看他不順眼，害他被搞走，還說絕不會善罷干休……
上完廁所回來桌上多了杯飲料，他說是特別為我點的，不喝就是不給他面子？
隨機殺人、約會騷擾、職場霸凌、暗巷尾行、網路恐嚇；回想每一個面對危險的關鍵時刻，你，都做對選擇了嗎？
直覺，永遠都是以自己的利益為第一優先考量。
屏除雜念干擾，學會傾聽、信任並鍛鍊自己的直覺，讓直覺越來越強大，才能在千鈞一髮的時刻掌握求生訊號，有效抵禦暴力與危險！
【編輯推薦】
在這個不安與暴力時刻可能隨時降臨的年代，《恐懼，是保護你的天賦》提供的不只是自保技巧，更是一種覺察危機、信任直覺的生存智慧。作者蓋文．德．貝克（Gavin de Becker）是一位知名安全專家，他提醒我們：恐懼不是弱點，而是大腦為保護自己而點亮的警報器。本書以大量真實案例說明如何辨識危險徵兆、如何在第一時間做出保命決策，是現代人不可或缺的心理防衛指南。讀完，你會發現，真正的安全來自「知道自己在怕什麼」，以及「知道該怎麼做」。
●本文摘選自臺灣商務印書館出版之《恐懼，是保護你的天賦：暴力年代完全自救指南（求生之書經典重現版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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