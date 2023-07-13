《被討厭的勇氣》 岸見一郎：好的主管需要的是「不」被討厭的勇氣

青野 其實學了岸見老師的領導論，我個人覺得最有趣的地方，是大家對「被討厭的勇氣」的誤解。很多人真的濫用了這個概念。

──就是所謂領導人必須有「被討厭的勇氣」的說法吧。

青野 沒錯。有些上司用「就算被討厭，我還是會狠狠地批評！」的脈胳，來使用「被討厭的勇氣」，身為老師的讀者，我真的覺得很遺憾。學習岸見老師的領導論，我感受到的反而是「不被討厭的勇氣」。──「不被討厭的勇氣」，這種說法還真有一股不可思議的魔力呢。說到底，「不被討厭」真的需要勇氣嗎？

岸見 青野先生，你覺得呢？

青野 「討厭」是對方的情感，如果要「不被討厭」，就要訴諸對方的情感。

而且對方會如何解讀自己說的話呢？對方的解讀可能和自己預想的不同，就像岸見老師剛才說的一樣。就算我沒有一丁點把對方當笨蛋的想法，對方也可能覺得「你把我當笨蛋」，或者是我沒有傷害對方的想法，但對方卻受傷了。這都是實際上常發生的事。

不過領導人既然決定要「不被討厭」，就必須去確認對方到底是如何解讀自己的話。可是我想到目前為止，會這麼做的領導人應該很少。上司往往在斥責部下後，單方面認定「他一定可以理解，我罵他是因為愛他」。

既然決定要「不被討厭」，上司就必須確認部下是否真的認為這是上司的愛。上司確認後如果發現自己的認知和現實之間有落差，也必須修正軌道才行。

所以當領導人真的需要勇氣。自己主動去找出錯誤，發現錯誤後就要認錯並修正。我認為這是很需要勇氣的事。

岸見 「被討厭的勇氣」真意就像我前面說的一樣。站在優勢立場的上司即使充滿「我要抱著被討厭的勇氣！」的熱情，通常也不會發生什麼好事。

我認為自以為「被討厭也無妨」的上司，在討論勇氣問題之前，他們可能省略了必要的步驟吧。

青野 步驟的問題嗎？就是要花時間對話，是吧。可是站在領導人的立場，即使知道對話很重要，有時就是抽不出時間。這也想做，那也要做，想做的事一大堆，結果時間就不夠用了。這麼一來，和部下有些意見不合時，很容易就浮現「真的很煩！」、「你快點給我整理好！」的情緒。

岸見 是啊。就算那時你沒有大聲怒吼，當你有「想讓對方照自己的想法行動」的想法時，領導人和部下之間的權力鬥爭就已經開始了。所謂權力鬥爭，說白了就是「吵架」，上司如果強迫推行，部下或許會聽話，但絕對不會欣然接受。所以總有一天部下會爆發吧。

這真的很難。即使如此，上司還是不希望被部下討厭。親子關係也有類似的場景，父母也不希望被小孩討厭。身為上司想給部下意見，身為父母想給小孩意見，這都是理所當然的想法。此時因為擔心「我這麼說會不會被討厭啊」，該說的話反而不說，這種人就是只關心自己的上司、父母。因為這種人只注意到「別人會如何想我」，就等於只關心自己的事。

這種領導人如果能變成不只關心自己的事，還能關心組織甚至是社會、世界的領導人，我想許多事自然就會因此改變。領導人必須傾聽部下的意見。但另一方面，有些時候也必須對部下說出該說的話。這並不是職權騷擾。就算部下還沒做好準備接受這樣的指摘，或者是這樣的指摘會讓部下感情用事，上司還是必須說出來。所以上司真的不能極度在意甚至害怕部下的臉色。

從這個角度來看，我想上司的確也會面臨必須抱著「被討厭的勇氣」的場景。話雖如此，但上司也不是硬拉著部下前進就好。

青野 道理我懂，但真要去做卻很難。不過岸見老師在書中和演講時，都有具體說明在那樣的場景下怎麼說才好，十分有助於實踐。

書名：《不斥責、不讚美、不命令，工作竟然變順利》 作者：岸見一郎(著)、小野田鶴(編撰) 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年7月5日

舉例來說，對於不想上學的小孩，老師建議與其命令小孩「去上學！」不如建議他「你要不要去學校看看呢？」套用在公司上，是不是就像是「你可不可以開始準備下週的簡報呢？」

岸見 不要用命令句，而用問句，或者是用假設句，如：「如果你肯這麼做，我會很高興（幫了我大忙）」，留下讓對方拒絕的餘地。雖然要拒絕上司說的話很難，但部下聽了感受可是大為不同。沒有拒絕的餘地就容易產生反彈的情緒。當然每個人解讀的方式不同，所以還是必須要確認對方的想法。

現實生活中一定也有一些場合，必須說出對方聽了覺得很刺耳的話，例如對於老是無法提升業績、失敗連連的部下說「再這樣下去，你覺得會怎樣呢？」等。此時，我認為上司應該對部下使用敬語，因為你們只是立場不同，但卻是關係對等的人。

不過即使用了敬語，當上司說出「再這樣下去，您覺得會怎樣呢？」等話時，部下還是有可能把這句話當成是上司對自己的諷刺、威嚇甚至是質疑。所以上司和部下之間平常就必須建立不會讓部下這麼想的關係。這很費工夫，雙方必須一再地對話。

●本文摘自天下雜誌出版之《不斥責、不讚美、不命令，工作竟然變順利》。