4/30國際珍奶日！台灣之光「手搖飲」到底是誰發明的？

台灣美食全球化代表：泡沫紅茶與珍珠茶

台灣原創美食能夠流行全球者，當推英文譯為Bubble Tea 的「泡沫紅茶」與「珍珠奶茶」，自一九八○年代在台灣發明、崛起後，從華人世界逐漸擴展到亞洲、美洲、歐洲地區。

二○一一年， 英國倫敦黃金商業區、國際名牌店集中地的牛津街（OxfordStreet）， 出現一家英國人經營的台灣Bubble Tea 專門店， 店名Bubbleology， 就是Bubble+ology。哇！ 還「 氣泡學」 呢！ Bubbleology 的店員， 穿著的T恤上寫著Bubbleologist，變成了「氣泡學家」。

Bubbleology 引進台灣的材料和作法，加以創意、時尚的包裝和行銷，至今生意興隆，已在歐洲開了幾十家分店，甚至拓展到中東地區，以及美國南方的佛羅里達州。

但在台灣，到底是誰發明了泡沫紅茶與珍珠奶茶？卻出現了爭議。我多年前當記者時，曾訪問台中「春水堂」（前身是陽羨茶館）的劉漢介先生，他說明他先在一九八三年創造泡沫紅茶，一九八八年在泡沫紅茶中加入牛奶、粉圓再創造珍珠奶茶的思考及過程：

一、台灣人為什麼不喝紅茶？台灣全年真正低溫不過兩個月，台灣人為什麼不喝清涼的茶？他想顛覆華人傳統喝熱茶的習慣，創造好喝的冷飲茶。

二、他做實驗，以現泡茶葉，過濾後倒入西方的調酒器（Shaker），加入冰塊和糖，前後搖晃，產生細微泡沫，並讓溫度降至攝氏十度。此時再倒入杯中，只見泡沫向上升起、茶味穿鼻而出，泡沫紅茶於焉誕生。喝到最後一口，咀嚼冰塊以除甜膩。

泡沫紅茶推出後大受歡迎，幾年後在泡沫紅茶裡加了鮮奶和粉圓，升級為珍珠奶茶。珍珠奶茶的粉圓，以樹薯粉、番薯粉等澱粉為材料，煮熟後呈透明、小圓球狀，可做成不同大小、顏色及口感的「珍珠」。珍珠奶茶還搭配獨特的大口徑吸管，用來吸取粉圓。結果，珍珠奶茶比泡沫紅茶掀起更大的風潮。

後來，香港形容大胸脯女人的「波霸」一詞，在台灣成為流行的台式國語後，就有業者推出號稱粉圓特大、鮮奶最多的「波霸奶茶」，變成茶飲料市場的噱頭。

書名：蚵仔煎的身世：台灣食物名小考 作者：曹銘宗 出版社：貓頭鷹出版社 出版日期：2016-11-03

日本人稱珍珠奶茶為「タピオカティー」（tapiokatī），直譯是樹薯茶。但美國人把珍珠奶茶譯為Pearl milk tea，把波霸奶茶直譯為Boba milk tea 或Boba tea。

有人認為，珍珠奶茶不算什麼發明。但我認為，食材要混搭得好，也需要創意，粉圓在剉冰裡還是粉圓，但搭上奶茶就變成珍珠了！

珍珠奶茶已成為台灣茶飲料的代名詞，台灣人簡稱「珍奶」。今天，台灣一般的珍珠奶茶攤店，提供幾十種冷熱飲料的點單，還可以選擇甜度。此外，店員的搖茶功夫，茶杯的自動封口機，吸管的大小口徑，也都可見用心和趣味。

●本文摘選自貓頭鷹出版之《蚵仔煎的身世：台灣食物名小考》。