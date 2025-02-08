2025台北國際書展／《全面管控》影劇見面會 四大男神零距離寵粉

台北國際書展進入第四天，今(7)於主題廣場舉行「三立VBL影劇《全面管控》演員及主創團隊見面會」，四位演員張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩及該劇總監製蔡妃喬一同與粉絲們見面。現場約200位粉絲場面熱絡，抽出10名幸運觀眾上台與偶像合影，大多有備而來，周邊商品及應援小物是基本配備，還有一位粉絲獻上張哲偉的肌肉畫像，引起全場歡呼的尖叫聲。

《全面管控》目前播到第8集，於網路播出後，隨著該劇人氣爆棚，後來也改編成小說。劇中有兩對CP(情侶)，皆是男男戀的人物設定，一對是擬真機器人「恆4」(張哲偉飾演)和他服事的人類少爺羅布仕(陳峻廷飾演)，大談人機戀。另一隊則是林賈騫(羅章恩飾演)和周禎群(洪言翔飾演)，以「賈」亂「禎」的配對組合，也受到粉絲喜愛。

張哲偉表示，劇裡角色情感的堆疊，可以看到小少爺羅布仕平常看不到的，有脆弱的一面，也有魅力的一面，在劇裡面漸漸成長的感覺。四人被問及過年期間是否跟家人一同觀賞本劇，陳峻廷指出，跟媽媽和哥哥一起看完一遍，媽媽追劇過程很愉快，而看完之後更能感受到她為自己開心的情緒，畢竟終於在期盼很久的戲劇領域跨出那一步了。

羅章恩則笑稱自己太害羞不敢給家人看，劇中與他是一對的洪言翔主動表示可以去他家裡拜訪「見父母」，有趣互動也逗樂粉絲。洪言翔則是感謝粉絲，很開心可以被大家喜歡「以賈亂禎」，從劇裡走出來見到大家，很高興被大家喜歡。

現場大多是女性粉絲，偶像登場驚呼連連，四人也常有親密互動或可愛動作表情，讓劇迷大飽眼福，接著舉辦簽書會也是大排長龍，看到該劇的魅力與人氣。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網