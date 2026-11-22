《極限返航》團隊打造 靈感來自導演從太空墜落的一場夢

《極限返航》團隊打造全新科幻 傑作《深淵之上》（英文片名：Above The Below）將於12月4日全台戲院與全美同步上映，本片由《復仇者聯盟3：無限之戰》英國知名男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）自導自演，故事靈感來自於共同導演馬丁歐文（Martin Owen）的一場夢。在那場夢中，馬丁歐文不斷地從太空墜落，穿越天空中的雲層，最後落入水中，「接著，我真的就這樣沉了下去。」醒來後，他開始思考，如果有太空人 被困在這樣一場水下夢魘中，會是什麼樣的情況？馬丁歐文表示：「很少有電影會描寫太空人陷入水下這種失去控制、任人擺布的處境。」

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深淵之上_劇照_凱特琳菲茨傑拉德（左）、伊卓瑞斯艾巴（右）。圖：車庫娛樂

三位編劇打造三名角色 讓觀眾屏息並自問「如果是我會怎麼做」

馬丁歐文覺得這個點子很有意思，於是找來幾位編劇共同完成《深淵之上》的劇本，片中包含指揮官「傑克森」、副指揮官「布魯克斯」，以及菜鳥太空人「羅茲」三位主要角色，編劇之一麥特米契爾（Matt Mitchell）表示：「真正困難的地方，在於如何塑造這三個角色，讓他們既真實又討喜，同時又能不斷產生衝突。他們不只要面對環境帶來的考驗，彼此之間也存在衝突。這樣一來，故事就能一直有推動劇情的動力。」另一名編劇伊莉莎白莫里斯（Elizabeth Morris）表示：「我們希望觀眾看完電影走出戲院時，能終於吐出一口氣，甚至不知道自己剛才一直屏住呼吸。整部電影都充滿懸念，讓人緊張到坐立難安。」第三位編劇維琪薩金特（Vicki Sargent）則補充，這部電影也會讓觀眾有機會停下來，思考自己面對這種處境時會有什麼反應，「就是那種讓你忍不住想：『如果是我，我會怎麼做？』的電影。」

深淵之上_劇照_伊卓瑞斯艾巴（左至右）、凱特琳菲茨傑拉德、希羅范恩斯提芬。圖：車庫娛樂

深淵之上_劇照_伊卓瑞斯艾巴。圖：車庫娛樂

伊卓瑞斯艾巴讀劇本如小說欲罷不能 主動爭取共同執導

伊卓瑞斯艾巴在《深淵之上》裡飾演指揮官「傑克森」，他收到劇本之後，立刻對這部片產生濃厚的興趣，「這劇本讀起來就像一本讓人欲罷不能的小說。我馬上就能想像出這部電影會帶給觀眾什麼樣的感受。對演員來說，這絕對是個很有挑戰性的角色。」不僅如此，2018年推出首部導演作品《亞迪》（Yardie，暫譯）的他，還希望有機會共同執導這部片，「我對這部片有非常明確的想像。老實說，這個要求還挺大膽的，畢竟原本是馬丁要獨自執導，但我真的很希望能參與整個創作過程。」經過溝通之後，發現彼此在品味和風格方面相當接近，馬丁歐文很快就答應了這次合作，「畢竟讓兩個人一起執導一部電影，原本有可能演變成一場惡夢。但我們很幸運，最後合作得非常順利。」

深淵之上_劇照_伊卓瑞斯艾巴（左）、凱特琳菲茨傑拉德（右）。圖：車庫娛樂

因為《深淵之上》有大量場景都在水中拍攝，演員和劇組人員難免會因此生病。飾演副指揮官「布魯克斯」的美國女星凱特琳菲茨傑拉德（Caitlin FitzGerald）表示：「伊卓瑞斯（艾巴）和我都反覆感染中耳炎和鼻竇炎。順帶一提，我比伊卓瑞斯多撐了整整一天半才生病。我覺得這件事很重要，必須特別提出來！」其中，傑克森和布魯克斯浮在水面上的戲份最為辛苦，凱特琳菲茨傑拉德說：「現場有造浪機製造波浪，加上雨水不斷打在我們身上，還得整天反覆潛入水中再浮出水面……我的耳朵實在受不了。」

深淵之上_海報。圖：車庫娛樂

劇情簡介：返回艙沉入海底 氧氣不夠三人一起活著離開

《深淵之上》故事描述三名太空人在返航途中遭遇大氣層事故，失事的太空返回艙沉入海底，三名倖存的太空人被死死困在金屬牢籠裡。隨著外殼在巨大水壓下發出瀕臨碎裂的聲響，艙內氧氣也正迅速耗盡。沒有訊號、沒有援軍，唯一生機在遙遠的海面之上，但氧氣根本不夠三個人一起活著離開。

精華 FAQ Q1：《深淵之上》的上映時間與片名資訊是什麼？ 本片英文片名為《Above The Below》，中文片名是《深淵之上》，將於12月4日全台戲院與全美同步上映，主打科幻求生題材。

Q2：這部電影的故事靈感最初是怎麼來的？ 靈感來自共同導演馬丁歐文的一場夢，他夢見自己從太空一路墜落，穿過雲層後落入水中，醒來後便開始思考太空人困在水下夢魘中的處境。

Q3：影片在拍攝過程中遇到了哪些挑戰？ 由於大量場景在水中拍攝，伊卓瑞斯艾巴和凱特琳菲茨傑拉德等人都曾感染中耳炎與鼻竇炎，還得在造浪、雨水與反覆潛水中完成高難度演出。