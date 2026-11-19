The Game Awards（TGA）正式公布2026年各大獎項入圍名單 ！備受矚目的「年度最佳遊戲 」（Game of the Year，GOTY）今年共有6款作品獲得提名，包括《007：初露鋒芒》（007 First Light）、《控制：共鳴》（CONTROL Resonant）、《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI）、《薩爾達傳說：時之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）、《影之刃零》（Phantom Blade Zero）及《惡靈古堡9：安魂曲》（Resident Evil Requiem），涵蓋諜報動作、超自然冒險、開放世界、生存恐怖與武俠動作等不同類型，將共同角逐年度最高榮譽。

其中，最受矚目的莫過於《GTA 6》，遊戲尚未正式上市便取得年度最佳遊戲 提名，也讓本屆入圍名單增添不少話題。此外，《薩爾達傳說：時之笛》以重製版本入圍，讓經典作品再次受到關注；《007：初露鋒芒》則重新詮釋詹姆士龐德成為特務之前的故事，6款作品各有特色，也讓今年的年度遊戲之爭格外受到玩家期待。

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6款年度最佳遊戲入圍作品劇情與特色

文章目錄 1.《007：初露鋒芒》：詹姆士龐德成為007特務前的起源故事

2.《控制：共鳴》：深入失控的曼哈頓，揭開法登家族的新危機

3.《俠盜獵車手6》：雙主角犯罪故事，再度拓展開放世界規模

4.《薩爾達傳說：時之笛》：經典名作全面重製，重返海拉魯王國

5.《影之刃零》：66天倒數追查陰謀，以武俠動作呈現龐克美學

6.《惡靈古堡9：安魂曲》：葛蕾絲與里昂交織，延續系列生存恐怖體驗

1.《007：初露鋒芒》：詹姆士龐德成為007特務前的起源故事

《007：初露鋒芒》以年輕時期的詹姆士龐德為主角，描寫他從英國皇家海軍航空兵成員，逐步進入軍情六處（MI6）訓練體系的過程。不同於電影系列改編，本作採用獨立原創設定，重新詮釋龐德成為007特務之前的經歷。

圖：@007GameIOI

圖：@007GameIOI

故事中，龐德在一次阻止叛逃特務的任務中遭遇意外，之後必須與導師Greenway合作，追查背後陰謀並阻止政變。遊戲以第三人稱動作冒險為核心，融合潛行、近身戰鬥、槍械交戰及各式裝備運用，也延續開發團隊IO Interactive擅長的潛行與任務設計，帶來不同於電影的特務行動體驗。

2.《控制：共鳴》：深入失控的曼哈頓，揭開法登家族的新危機

《控制：共鳴》延續《控制》的超自然世界觀，這次將故事焦點轉向傑西．法登的弟弟迪倫．法登（Dylan Faden）。迪倫在聯邦控制局遭到長期拘禁後，終於走出最古老之屋，卻正好遇上超自然危機席捲曼哈頓。面對扭曲現實的神祕宇宙實體，以及蔓延城市的異常威脅，迪倫必須運用新獲得的能力展開戰鬥，同時尋找身為聯邦控制局局長的姊姊傑西。

圖：翻攝《控制：共振》Steam 頁面

圖：翻攝《控制：共振》Steam 頁面

玩法方面，本作除了延續系列招牌的超自然題材，也進一步拓展戰鬥系統。迪倫能使用名為Aberrant的變形近戰武器，依照不同戰況切換攻擊形式，搭配環境互動與特殊能力，讓戰鬥呈現更多變化。

3.《俠盜獵車手6》：雙主角犯罪故事，再度拓展開放世界規模

《GTA 6》以虛構的雷奧奈達州（Leonida）為舞台，並將玩家帶回系列經典地點罪惡城（Vice City）。故事圍繞傑森．杜瓦爾（Jason Duval）與露西亞．卡米諾斯（Lucia Caminos）兩名主角展開，兩人原本希望藉由犯罪行動改變生活，卻因一次失控的行動捲入橫跨整個州的犯罪陰謀。露西亞曾因替家人出頭而入獄，出獄後希望重新掌握自己的人生；傑森則有軍旅背景，後來在佛羅里達群島一帶替毒品走私者工作。兩人相遇後，必須在充滿利益糾葛的犯罪世界中互相依靠。

圖：Ｘ@GTA6Intel

圖：Ｘ@GTA6Intel

本作延續系列招牌的開放世界設計，透過雙主角視角呈現不同人物背景與犯罪網絡，並以城市、海岸及周邊環境打造更豐富的探索舞台。遊戲尚未正式上市便獲得年度最佳遊戲提名，也成為本屆TGA最受矚目的話題作品之一。(官方確認於 2026年11月19日 在 PlayStation 5 與 Xbox Series X|S 平台推出。)

4.《薩爾達傳說：時之笛》：經典名作全面重製，重返海拉魯王國

《薩爾達傳說：時之笛》原作於1998年在Nintendo 64推出，是系列發展歷程中的重要作品。本次重製版本登上Nintendo Switch 2，重新製作遊戲畫面、過場動畫與操作方式，並加入語音演出及擴充對話，讓經典冒險以全新面貌回歸。故事描述林克為了阻止加儂多夫奪取聖地與三角神力，踏上拯救海拉魯王國的旅程。在妖精娜薇的陪伴下，玩家將探索各式地城、解開謎題並取得重要道具，還能透過時空旅行在不同年代之間切換，運用成年與幼年林克各自的能力推進冒險。

圖：Ｘ@NintendoAmerica

圖：@NintendoAmerica

圖：@NintendoAmerica

這次重製除了提升視覺與操作體驗，也保留原作探索、解謎及時空變化的核心玩法，讓新舊玩家都能重新體驗這段經典旅程。

5.《影之刃零》：66天倒數追查陰謀，以武俠動作呈現龐克美學

《影之刃零》以融合中國武俠與機械奇幻元素的世界為背景，玩家將扮演精英刺客「魂」（Soul）。他遭人陷害，被指控殺害組織首領，在追捕過程中身受重傷，雖然獲得神祕治療師救助，卻只剩下66天生命。為了找出幕後策劃者，魂必須在有限時間內穿梭武林，面對各方勢力與強敵，逐步揭開事件背後的真相。

圖：翻攝《影之刃零》Steam 頁面

圖：翻攝《影之刃零》Steam 頁面

圖：翻攝《影之刃零》Steam 頁面

作品以「龐克功夫」（Kungfupunk）作為主要美學概念，將傳統武術、蒸汽機械、奇異裝置與黑暗奇幻場景結合，打造出有別於傳統武俠作品的視覺風格。除了動作戰鬥的爽快感，倒數生命時間與追查陰謀的劇情設定，也為遊戲增添緊張感。

6.《惡靈古堡9：安魂曲》：葛蕾絲與里昂交織，延續系列生存恐怖體驗

《惡靈古堡9：安魂曲》是《惡靈古堡》系列第九款正傳作品，故事以FBI分析師葛蕾絲．艾許克羅夫特（Grace Ashcroft）與系列代表角色里昂．S．甘迺迪（Leon S. Kennedy）為核心，透過兩名角色截然不同的經歷，交織出新的恐怖事件。

圖：翻攝《惡靈古堡9：安魂曲》Steam 頁面

葛蕾絲的故事著重生存恐怖體驗，玩家需要透過調查、解謎、資源管理與戰鬥，在危險環境中尋找生路；里昂則帶來更偏向動作的遊玩方式，呈現資深特務面對威脅時的戰鬥能力。兩條故事線與不同玩法相互交錯，讓作品同時保留系列早期的恐怖氛圍與後期的動作元素。

圖：翻攝《惡靈古堡9：安魂曲》Steam 頁面

此外，遊戲也提供第一人稱與第三人稱視角切換，讓玩家依照喜好調整遊玩方式。

TGA 2026頒獎典禮12月10日登場

The Game Awards 2026頒獎典禮預計於12月10日在美國洛杉磯舉行，屆時除了各大獎項得主將正式揭曉，也預期帶來多款未公開遊戲的新作消息與首發預告。今年6款入圍作品各自擁有鮮明特色，從《GTA 6》的開放世界犯罪冒險、《007：初露鋒芒》的諜報行動，到《影之刃零》的武俠動作，以及《惡靈古堡9：安魂曲》的生存恐怖，競爭相當精彩。究竟哪款作品能夠脫穎而出，抱回年度最佳遊戲大獎，也將成為年底全球玩家關注的焦點。

精華 FAQ Q1：TGA 2026年度最佳遊戲入圍名單共有哪6款作品？ 本屆GOTY入圍作品為《007：初露鋒芒》、《控制：共鳴》、《俠盜獵車手6》、《薩爾達傳說：時之笛》、《影之刃零》與《惡靈古堡9：安魂曲》，類型橫跨諜報、冒險、開放世界與恐怖。

Q2：為什麼《GTA 6》尚未上市就入圍會引發討論？ 因為《GTA 6》在入圍名單公布時尚未正式發售，讓外界關注評審是否有足夠時間完整體驗作品。不過官方規定它仍符合截止上市時間，因此爭議主要在評估時程而非資格。

Q3：這次入圍名單各作品大致有哪些特色與玩法？ 《007：初露鋒芒》主打特務潛行動作，《控制：共鳴》延續超自然戰鬥，《GTA 6》強調雙主角開放世界，《時之笛》重製經典解謎，《影之刃零》結合武俠龐克美學，《惡靈古堡9》則融合恐怖與動作。