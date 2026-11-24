韓劇 迷期待已久的新作終於確定播出日期！改編 自NAVER人氣網漫的Disney+ 原創韓劇《魅惑》，將於2027年1月6日全球上線！

本劇由秀智、金宣虎主演，並同步釋出全新角色海報與動態預告。秀智這次突破以往清新形象，首度挑戰神祕吸血鬼 角色，以蒼白肌膚、湛藍雙眼及尖銳獠牙展現冷豔又魅惑的氣息，截然不同的造型也為新劇增添不少話題。

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1935年京城的南門賓館，畫家 接下一份神祕的肖像委託

《魅惑》以1935年的京城為故事背景，講述一名畫家尹以浩（金宣虎 飾）受託替神祕女子宋貞華（秀智 飾）繪製肖像畫。這名女子已經超過半個世紀不曾公開露面，身上流傳著各種傳聞。隨著尹以浩逐漸接近她，不僅被她的美貌與魅力吸引，也一步步揭開隱藏在她身上的驚人秘密。

圖：Disney+

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秀智首度挑戰吸血鬼角色，冷豔造型令人驚艷

秀智長年被稱為「國民初戀」，這次飾演霸氣又冷豔的吸血鬼，被視為戲路的新嘗試。11月24日官方公開的女主角海報，以藍眼、白皙膚色、血紅雙唇與獠牙的造型亮相，網友形容「這是吸血鬼女王本尊」。秀智與金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》中曾搭檔，這次睽違約5年再度合作，也是話題焦點。

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原作中的女主角。圖：NAVER

金宣虎飾演落魄畫家，意外捲入吸血鬼謎團

金宣虎則飾演畫家尹以浩，因為接下替宋貞華繪製肖像畫的委託，意外走進這名神祕女子的世界。原本只是一次普通的繪畫工作，卻隨著兩人接觸越來越深，逐漸演變成充滿未知與危險的旅程。尹以浩不僅對宋貞華產生強烈好奇，也在她身上發現許多無法解釋的異常，逐步陷入她所隱藏的秘密之中。

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原作中的男主角。圖：NAVER

從電影改成電視劇，主演歷經換人

《魅惑》最初計畫拍成電影，由韓韶禧與柳俊烈主演，但兩人因戀愛緋聞先後辭演。其後專案改拍為電視劇，並由秀智與金宣虎接手。製作歷程不算平順，也讓這部作品在開播前就多了一層話題。

圖：Disney+

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雙時空敘事，揭開永生是否為祝福的命題

報導指出，本劇採雙時空敘事：主線在1935年京城，副線回溯1800年代的上海租界，後來據說改為虛構的「K市」。劇情透過神祕紙條、前一位畫家失蹤等懸疑事件推進，探討「永生是否為祝福」的主題。這部分資訊來自預告時期的媒體整理，實際劇情仍以正式播出為準。

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導演韓在林跨足電視劇，吸血鬼題材進入韓國近代史

導演韓在林過去以《觀相》與《緊急迫降》聞名，這次轉戰影集。把吸血鬼傳說放在1935年的京城，預期會讓本劇的視覺風格偏向復古、陰暗與華麗，與一般現代奇幻劇有所區隔，不過實際風格仍需等正式播出才能確認。

圖：Disney+

精華 FAQ Q1：《魅惑》何時在Disney+全球上線，主要由誰主演？ 《魅惑》將於2027年1月6日全球上線，由秀智與金宣虎主演。這是Disney+原創韓劇，並同步公開角色海報與動態預告，開播前就已引發高度話題。

Q2：秀智在《魅惑》中飾演什麼角色，造型有何亮點？ 秀智飾演神祕吸血鬼宋貞華，首次挑戰冷豔霸氣的形象。官方海報中她以蒼白膚色、藍眼、血紅雙唇與獠牙亮相，被網友形容為「吸血鬼女王本尊」。

Q3：《魅惑》的劇情背景與製作過程有哪些看點？ 本劇以1935年京城為主背景，講述畫家尹以浩受託替宋貞華繪製肖像，進而捲入她的秘密世界。作品原本計畫拍成電影，後改為電視劇，製作歷程也成為話題。