憑藉《蓮花樓》人氣飆升的成毅再度挑戰古裝大劇，在11月20日將於愛奇藝 國際版開播的新劇《兩京十五日》中化身落難太子，必須在短短15天內狂奔兩千多里趕回北京，才能守住皇位繼承權，緊湊的逃亡節奏搭配步步驚心的權謀鬥爭，讓劇情充滿張力，該劇更找來五月天 阿信 獻唱主題曲 ，增添不少話題。

《兩京十五日》改編自作家馬伯庸的同名爆款小說，他過去曾以《長安的荔枝》等作品受到關注，這次的故事靈感則源自《明史》中短短40字的記載，他從這段歷史 留下的空白發揮想像，擴寫成近70萬字的長篇小說，把原本看似單純的返京行程，變成一場攸關生死和皇權的極限冒險，如今搬上螢幕，由《大明王朝1566》導演張黎執導，並找來古裝男神成毅跟林更新、姜珮瑤、吳幸鍵等人演出，成為備受期待的作品。

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劇情一開始便危機四伏，成毅飾演的太子「朱瞻基」奉命南下，沒想到即將抵達南京時，險些命喪河中，好不容易死裡逃生，又接獲父皇病危的消息，加上朝廷內部暗潮洶湧，若無法及時返回北京，恐怕連皇位都將拱手讓人。從南京到北京相隔兩千兩百多里，他只有15天時間，沿途還有殺手埋伏、重重陰謀，讓這趟返京之路宛如古裝版《玩命關頭》，從頭到尾都得與時間賽跑。

《兩京十五日》成毅飾演太子「朱瞻基」（圖_愛奇藝國際版提供）

成毅這次挑戰的角色，原本舉手投足盡顯皇室貴氣，逃亡後卻得在泥潭裡翻滾、狼狽啃饅頭，連衣服都沾滿汙漬，預告曝光後，讓粉絲不禁戲稱他是「髒髒包太子」。成毅在拍攝期間相當投入，為了呈現太子逃亡時的狼狽模樣，他還主動將泥巴往手臂、脖子及臉上抹，絲毫不在意帥氣形象被破壞。他笑說：「泥巴我覺得抹得還不夠，應該要越多越好，因為追殺朱瞻基的人實在太多了。」劇情中成毅頂著太子的身分，感覺連呼吸都是錯的，只有放下原本的尊貴，才能保護自己。

《兩京十五日》成毅在拍攝期間相當投入（圖_愛奇藝國際版提供）

不僅泥濘戲累人，水中及爆破場面也相當考驗體力，他在直播中分享，面對落水、爆破等高難度場面，演員們都盡可能親自上陣，飾演捕快「吳定緣」的林更新笑說：「我在看小說時就知道拍攝會很辛苦，但沒想到這麼辛苦！」直呼這次的動作場面與過去拍攝的仙俠劇截然不同。

《兩京十五日》姜珮瑤飾演女醫「蘇荊溪」（圖_愛奇藝國際版提供）

《兩京十五日》成毅（右）與吳幸鍵在返京之旅中結伴而行，躲開層層捉捕（圖_愛奇藝國際版提供）

成毅昨晚（18日）在宣傳活動上接連用了「極速奔跑」、「燃」、「快跑」、「快逃」等關鍵詞形容《兩京十五日》，透露朱瞻基幾乎沒有停下來喘息的機會。林更新則分享，他的角色原本過著與世無爭的生活，沒想到一場爆炸意外，改變了他的命運，被迫踏上危機四伏的返京之路，身分懸殊的兩人從互相試探到並肩逃亡的情誼，也成為劇中一大看點。

預告中，朱瞻基面對接連而來的追殺，無奈感嘆，「所以生在皇家呀，不是殺人，就是被人殺。」當他意識到可能連累吳定緣後，更說出「如果當初，你知道這一路上會發生這麼多的事情，你還會救我嗎？」為兩人的生死情誼留下懸念。

《兩京十五日》吳幸鍵飾演小官「于謙」（圖_愛奇藝國際版提供）

《兩京十五日》林更新飾演捕快「吳定緣」（圖_愛奇藝國際版提供）

曾執導《大明王朝1566》的張黎，這次再度挑戰歷史題材，透過細膩的鏡頭語言和光影變化，呈現明朝宮廷的權力鬥爭。為了重現當時的風貌，劇組搭建約3萬平方公尺的實景場地，還原明代碼頭與宮廷建築，服裝設計也參考明朝服飾特色，讓這部以逃亡為主線的古裝劇，呈現出電影般的視覺質感。

《兩京十五日》成毅（左2）與林更新（左1）姜珮瑤（右1）吳幸鍵組成四人小隊打團戰（圖_愛奇藝國際版提供）

除了極致美學外，音樂方面更有令人驚喜的跨界合作，五月天主唱阿信為《兩京十五日》創作並演唱主題曲〈棠棣賦〉，這也是他繼《蘭陵王》後，睽違13年再度獻唱古裝劇歌曲。他分享，這首歌除了送給劇裡並肩闖關的兄弟，同樣獻給一路陪伴自己的團員，讓劇中的生死情義和現實中的友情產生呼應，搖滾曲風搭配太子千里奔襲的熱血故事，令劇迷直呼期待。

圖：《兩京十五日》官微