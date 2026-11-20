現象級暢銷小說 躍上大銀幕 瑞絲薇斯朋擔任製片

全球狂銷超過1,100萬冊的現象級暢銷小說《夜鶯》（The Nightingale）即將躍上大銀幕。改編自暢銷作家克莉絲汀漢娜（Kristin Hannah）的同名代表作，更集結奧斯卡 影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）擔任製片，找來現實生活中的親姊妹達柯塔芬妮（Dakota Fanning）與艾兒芬妮（Elle Fanning）首度大銀幕合體。電影以二戰 期間遭納粹 佔領的法國 為背景，描述一對性格截然不同的姊妹，在戰火下被迫走上兩條截然不同卻同樣危險的道路，一個留在家園守護摯愛，一個挺身加入抵抗運動，姊妹倆為生存與自由奮戰到底。除了芬妮姊妹首度攜手演出，電影更集結堅強卡司陣容，包括奧斯卡得主馬克勞倫斯（Mark Rylance）、希拉哈斯（Shira Haas）、艾德蒙唐納文（Edmund Donovan）與德國電影獎得主艾伯雷希·舒赫（Albrecht Schuch）共同加入演出。

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圖：北京聯合出版公司

合作20年首度同台飆戲 開拍後緊張一掃而空

《夜鶯》中被戰火拆散的姊妹，正是達柯塔芬妮與艾兒芬妮演戲超過20年來，首度真正以演員身分在大銀幕上同台飆戲。兩人近日接受《浮華世界》雜誌訪問時透露，首度正式合作兩人仍難掩緊張，默契十足地選擇「避而不談」，沒想到真正開拍後，所有緊張瞬間消失，兩人彷彿回到童年一起玩耍、扮演不同角色的時光，姊妹默契自然全開。

達柯塔芬妮與艾兒芬妮 。圖：索尼影業

圖：索尼影業

奶奶多年前神預言成真 導演刪減對白保留真實姊妹情

更有趣的是，《夜鶯》的姊妹合體拍攝其實早就有人「神預言」。多年前兩人的奶奶讀完《夜鶯》原著後，就一口認定書中的姊妹非兩個孫女莫屬，如今多年後竟真的成真。導演麥可莫里斯（Michael Morris）也發現，兩人累積一輩子的姊妹默契根本不需要多餘台詞，一個眼神、一個動作就足以讓角色成立，反而大幅刪減其中一場姊妹戲的對白，讓兩人最真實的姊妹情感自然保留在鏡頭下。

圖：索尼影業

圖：索尼影業

圖：索尼影業

聚焦歷史中鮮少被看見的女力 戰火下的愛與犧牲

有別於傳統戰爭電影聚焦戰場與前線，《夜鶯》將鏡頭轉向那些在歷史中鮮少被看見的女力，透過兩姊妹截然不同的命運，描繪戰火之下的愛、犧牲、生存與勇氣。薇安與伊莎貝爾，這對姊妹用完全不同的方式對抗同一場戰爭，也在一次次生死抉擇中守護自己最愛的人。從全球感動千萬讀者的暢銷小說，到現實親姊妹首度攜手演出的催淚二戰史詩，《夜鶯》將於4月2日清明連假登上大銀幕，見證戰火之下最動人的勇氣與姊妹情。

圖：索尼影業

圖：索尼影業

圖：索尼影業

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