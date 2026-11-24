經典文學《鐘樓怪人》再度搬上螢幕！Netflix 法國電影《駝背敲鐘人：巴黎 靈魂》（The Hunchback, Soul of Paris）將於11月27日正式上架，由法國男星文森卡索（Vincent Cassel）主演、尚-法蘭索瓦雷謝（Jean-François Richet）執導。

這次電影跳脫維克多雨果原著的中世紀背景，將故事搬到1830年的巴黎，當時霍亂 疫情席捲城市，警方四處追捕一名駝背石匠，懷疑他可能掌握治療疾病的關鍵。隨著醫學實驗、政治動盪與禁忌愛情交錯，重新演繹經典人物卡西莫多不為人知的故事。

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《駝背敲鐘人：巴黎靈魂》劇情介紹：霍亂席捲巴黎，駝背石匠成為警方追捕目標

故事設定於1830年的巴黎，當時法國正處於查理十世統治時期，霍亂疫情逐漸蔓延，社會瀰漫著不安氣氛，政治局勢也因革命風暴即將到來而動盪不已。文森卡索飾演的卡西莫多，是一名在巴黎聖母院工作的駝背石匠，因為外貌異於常人，長期遭到世人排斥，被當成怪物看待。然而，隨著疫情擴散，他意外成為警方追捕的對象。當局認為他的身體可能藏有治療霍亂的關鍵，打算將他交給醫師進行實驗。

圖：ig@benjaminvoisin_

在逃亡過程中，卡西莫多遇見舞者愛涅絲（Agnès，黛芙妮佩塔基亞飾），兩人逐漸產生感情。為了保護心愛之人，卡西莫多被迫捲入警方追捕、醫學研究與政治勢力的衝突之中。當巴黎街頭逐漸陷入革命混亂，這名被社會視為異類的石匠，也開始展現守護所愛之人的勇氣。

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顛覆《鐘樓怪人》經典設定！從中世紀轉向1830年革命前夕

過去《鐘樓怪人》的影視改編 ，多以中世紀巴黎聖母院為背景，描寫卡西莫多、愛絲梅拉達與副主教弗羅洛之間的悲劇故事。《駝背敲鐘人：巴黎靈魂》則大膽重新建構人物背景，將時間設定在1830年法國七月革命前夕，讓卡西莫多從傳統印象中的鐘樓敲鐘人，轉變為一名生活在社會底層的駝背石匠。電影不僅保留他因外貌遭到歧視的設定，更加入疫情、醫學實驗與階級衝突，讓經典文學人物置身於更複雜的歷史環境。

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文森卡索每天花3.5小時化妝！矽膠面具打造駝背石匠

曾演出《黑天鵝》、《瞞天過海2：長驅直入》的法國男星文森卡索，這次為了飾演卡西莫多，進行大幅度的外型改造。劇組特別與專業特效化妝團隊合作，打造量身訂製的矽膠面具，並在服裝內加入墊材，呈現角色駝背、身形不對稱的外觀。文森卡索每天拍攝前更需要花費約3個半小時化妝，連鬍鬚與眉毛的細節都經過人工處理，讓角色呈現更真實的視覺效果。

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重現19世紀巴黎！劇組打造9000具骨骸、8000個頭骨

除了演員造型，電影也在歷史場景的重現上下足功夫。片中的巴黎聖母院不再是觀眾熟悉的宏偉教堂，而是一座逐漸荒廢、甚至面臨拆除命運的建築，成為卡西莫多與愛涅絲的重要故事場景。

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為了呈現1830年代巴黎的城市風貌，劇組重新搭建街道、巷弄與地下墓穴，甚至特別製作9,000具骨骸及8,000個頭骨，營造陰森壓迫的地下墓穴場景。此外，劇組還製作117套服裝，並租借約800套服飾，從人物造型到街道景觀，細緻重現19世紀巴黎的時代氛圍。

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取材真實史料，靈感來自泰特美術館檔案中的雕塑家回憶錄

這部電影的故事靈感，據報導來自英國泰特美術館檔案中發現的19世紀雕塑家亨利·西布森回憶錄，重現據傳啟發雨果創造卡西莫多的真實人物原型。這個說法出自檔案學家阿德里安·格魯提出的理論：雨果或許曾遇見一位駝背的石雕工匠。不過導演瑞切坦言，這個關聯只是一個合理的創作起點，並非已證實的歷史。

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《駝背敲鐘人：巴黎靈魂》並非單純翻拍《鐘樓怪人》，而是從歷史假說出發，重新想像卡西莫多這個經典人物的起源。當霍亂、政治革命與人性衝突交織，這名被世人視為怪物的石匠，究竟如何在混亂的巴黎尋找生存與愛情的出口？

精華 FAQ Q1：《駝背敲鐘人：巴黎靈魂》何時在Netflix上架？ 這部Netflix法國電影將於11月27日正式上架，由尚-法蘭索瓦雷謝執導，並由文森卡索主演，重新演繹經典文學《鐘樓怪人》中的卡西莫多故事。

Q2：這部電影如何改寫《鐘樓怪人》的經典設定？ 電影把原本的中世紀巴黎改為1830年七月革命前夕，讓卡西莫多成為駝背石匠，並融入霍亂疫情、醫學實驗、政治動盪與禁忌愛情等新元素。

Q3：劇組在製作與場景上做了哪些特別安排？ 文森卡索每天需花約3.5小時化妝，並使用矽膠面具塑造外型；劇組也重建巴黎街道與地下墓穴，還製作9,000具骨骸、8,000個頭骨來營造氛圍。