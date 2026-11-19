當短劇 讓人從「熬夜」看到「熬通宵」，龐大流量背後卻也滋生出侵權與劣質AI 內容的亂象。為導正市場風氣，中國 平台「紅果短劇」17日揭露最新治理數據：截至今年10月，累計處置4萬3992部疑似肖像侵權作品（99％於上架前攔截）；此外，平台自7月至10月間，亦陸續下架並攔截了逾4萬部違規AI劇、雷同及低質微短劇，展現產業從追求數量轉向重視規範的決心。

在大量作品競爭流量的環境下，AI短劇《持械入宋》以現代軍事小隊穿越 北宋末年為故事主軸，全網累計播放量已突破40億次，成為近期AI歷史 短劇市場的熱門代表。

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劇情介紹：現代特種兵穿越北宋，在亂世中尋找生存之道

《持械入宋》講述五名現代特種兵意外穿越至北宋，原本熟悉的生活與現代秩序瞬間消失，取而代之的是陌生的時代環境與接踵而來的危機。五人必須憑藉軍事訓練、戰術思維與醫療知識，在亂世中尋找生存之道，甚至試圖改變歷史走向。不過，現代武器與彈藥都有使用限制，主角團無法單靠火力解決所有問題，如何在戰爭與朝廷權力角力之間做出選擇，也成為故事的重要考驗。

圖：翻攝《持械入宋》第一季

《持械入宋》五大製作 看點

看點一：現代武器並非無限外掛，資源管理與戰術運用成勝負關鍵

不同於傳統穿越爽劇以現代武器橫掃古代戰場，《持械入宋》並未讓五名特種兵一路開掛。主角團帶到北宋的子彈數量有限，槍械也可能損壞，裝備與物資更無法隨時補充。當彈藥耗盡或武器故障，他們只能設法利用宋代現有材料製作、修補與改良器械。

圖：翻攝小紅書

因此，戰場勝負不再單純取決於現代武器的火力優勢，而是考驗五人的資源分配、戰術判斷與團隊合作。從清河村巷戰到大漠騎兵奔襲，主角團必須善用各自專長，在有限條件下尋找突破口。此外，作品也沒有將戰爭描繪成毫無代價的勝利遊戲，突襲可能造成傷亡，百姓也可能受到波及，讓每一次戰術選擇都伴隨實際後果，增添故事的寫實感與歷史厚度。

看點二：宋代制度與朝堂政治入戲，歷史細節成為生存考驗

《持械入宋》不只呈現戰場攻防，也將宋代戶籍、路引、婚喪習俗、官員品秩與軍事制度融入劇情，讓角色必須真正理解當時的社會規則，才能在古代立足。知識型內容創作者「六神磊磊讀金庸」也曾推薦這部作品，並提到：「如今看短劇，知識竟然不夠用了，看完這部劇，才發現自己不懂宋朝的兵制。」此外，主角林昭即使擁有現代軍事知識，也得遵循北宋的政治生存法則。功勞太大、兵權太重，未必是好事；如何在戰功與朝廷猜忌之間取得平衡，讓故事多了權力鬥爭的層次。

圖：翻攝小紅書

看點三：《持械入宋》希望重審歷史，重新思考靖康之變的另一種可能

《持械入宋》不只是一部現代人穿越古代的戰爭短劇，更試圖透過虛構故事重新審視北宋歷史。隨著金軍南下、靖康之變的陰影逐漸逼近，主角團明知道歷史即將走向悲劇，卻仍試圖運用現代軍事知識與技術改變局勢。

圖：翻攝小紅書

劇中帝姬趙宜寧以歷史人物茂德帝姬為創作背景，讓觀眾在觀看角色經歷時，也不免聯想到真實歷史中的悲慘命運。當歷史結局早已為人所知，主角們是否有機會扭轉命運？如果當年的選擇有所不同，北宋又是否可能迎來另一種結局？作品藉由現代視角與歷史事件交錯，讓觀眾重新思考歷史人物的處境，以及個人在時代洪流中能夠做出的選擇。

看點四：AI人物資產庫維持角色一致，戰爭場面反覆生成

AI影視常見的角色面孔變化與場景不連貫，是製作團隊必須克服的難題。「老十一劇場」在前期籌備階段花費約半個月進行原著閱讀、劇本迭代、人物設定與樣片製作，並為出場角色建立專屬「人物資產庫」。從主角五人團、皇子趙九、帝姬趙宜寧，到根據古畫生成的才女李清棠，團隊都針對人物外型與氣質進行設定，讓角色在不同鏡頭中維持一致。

圖：翻攝《持械入宋》第一季

總製片人李朝華透露，普通鏡頭平均生成約3次便能達到要求，但遇到人潮密集的戰爭場面，往往需要生成10至20次以上，才能挑選出符合標準的畫面，顯示AI影像製作仍仰賴大量人工調整。

看點五：30多人草根團隊跨界合作，打造標準化製作流程

《持械入宋》由「老十一劇場」製作，創始人張漢生並非傳統影視科班出身，而是從AI影視創作一路摸索，逐步組成30多人的團隊。成員背景多元，包括網約車司機、家庭照顧者及不同產業的轉職者，主要透過線上協作完成製作。

圖：翻攝觀察者網

團隊將工作拆分為劇本、分鏡提示詞、畫面生成、剪輯與整體製作管理等環節，並設立多個製作小組，讓不同IP能夠同步開發。據團隊分享，系列累計算力投入超過百萬元，也反映AI短劇背後並非單純輸入指令生成畫面，而是需要完整的製作分工與流程管理。

圖：《持械入宋》官微

精華 FAQ Q1：紅果短劇近期為何加強治理短劇內容亂象？ 因為短劇市場在高流量下出現肖像侵權、違規AI劇與低質雷同作品等問題。平台截至10月已處置4萬3992部疑似侵權作品，並下架、攔截逾4萬部違規內容，顯示產業正走向規範化。

Q2：《持械入宋》的故事主軸與最大看點是什麼？ 劇情講述5名現代特種兵穿越到北宋末年，必須在亂世中靠軍事訓練、戰術與醫療知識求生。最大看點在於現代武器並非無限外掛，彈藥與裝備有限，讓資源管理、戰術判斷與歷史細節成為關鍵。

Q3：這部AI短劇如何在製作上展現影視級品質？ 製作團隊先建立人物資產庫維持角色一致，再以分鏡、畫面生成、剪輯等流程分工協作。普通鏡頭平均要生成約3次，戰爭場面常需10至20次以上挑選，整體累計算力投入也超過百萬元。