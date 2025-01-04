1月8部新番特選：《歡迎來到日本，妖精小姐。》《群花綻放、彷如修羅》《遲早是最強的鍊金術師？》等熱血開年

期待已久的 1 月新番即將來臨！動畫代理商 「回歸線娛樂」 強勢代理八部動畫，《歡迎來到日本，妖精小姐。》、《群花綻放、彷如修羅》、《遲早是最強的鍊金術師？》、《在沖繩喜歡上的女孩方言講得太過令人困擾》，續作則有《金肉人 完美超人始祖篇 season2》強勢回歸，以及《轉生成貓咪的大叔》、《凍牌~地下麻將鬥牌錄~》接續精彩故事，還有最強台灣IP「麻吉貓」推出首部《人生中有貓的話總有辦法的喵》強勢登場，「吉」將霸佔大小朋友的心，無論是續作還是全新作品，每一部都亮點滿滿，一起來看有哪些亮點！

如果你喜歡日本文化那千萬別錯過《歡迎來到日本，妖精小姐。》，跟著超香的精靈小姐一起玩日本！故事講述男主角上班族「北瀨一廣」唯一的興趣就是睡覺並在夢中冒險，然而某次在夢境中冒險卻意外被龍燒死，醒來後驚訝地發現夢中結識的妖精「瑪莉」竟在自己身旁熟睡。從精靈世界來的「瑪莉」對現代日本的美食和文化著迷，和男主角展開一場奇幻微甜的日本旅程！這部作品不僅有小林裕介、本渡楓、內山夕實、佐佐木李子等實力聲優合作，主題曲更由聲優佐佐木李子演唱的片頭主題曲「Palette Days」和彩虹社 VTuber 樋口楓與叶攜手獻唱片尾曲「Yummy Yummy」讓動畫未播出及得到關注，從裡到外話題性十足！

《歡迎來到日本，妖精小姐。》圖/回歸線娛樂

不僅有推廣日本旅遊的精靈，這季還有台灣IP之光「麻吉貓」強力推出動畫《人生中有貓的話總有辦法的喵》， 「麻吉貓」不僅是大家熟悉的台北捷運親子友善大使，還是兒童新樂園與貓空纜車的大使，更是台灣 IP 的驕傲！麻吉貓動畫更成功躍上日本廣告版面，在東京澀谷忠犬八公前的大牆上定時播放，動畫化後的麻吉貓更Ｑ彈可愛，以其可愛魅力征服人心。《人生中有貓的話總有辦法的喵》傳遞了麻吉貓的正向精神，可愛的貓勢力必大舉入侵大小朋友的心，超＂吉＂期待！

《人生中有貓的話總有辦法的喵》圖/回歸線娛樂

再來是氣氛溫暖又充滿成長意義的《群花綻放、彷如修羅》，描述在僅有六百人小島「十鳴島」上的少女「花奈」十分喜歡朗讀，主角花奈因為對朗讀的熱愛，加入了由瑞希擔任社長的廣播社。與瑞希等廣播社的成員們開始展開各種初體驗一起成長！由《吹響吧！上低音號》原作者武田綾乃執筆，細膩的情感描寫搭配對聲音的詮釋，將帶來全新層次的青春故事。

《群花綻放、彷如修羅》圖/回歸線娛樂

異世界題材愛好者必看！《遲早是最強的鍊金術師？》故事圍繞中年上班族入間巧，他因意外捲入勇者召喚儀式，並獲得女神賜予的作弊技能。在這個劍與魔法的世界，他以鍊金術為基礎，重啟自己的人生之旅。本作改編自榮獲「第 10 屆 AlphaPolis 奇幻小說大獎」讀者獎的同名小說，原作與漫畫累計發行超過 100 萬冊。

聲優陣容包括 坂田將吾、茅野愛衣、稗田寧寧、小泉萌香 等豪華卡司，而主題曲的部分，片頭曲更找來稗田寧寧所屬的8人聲優演唱組合「DIALOGUE＋」負責演唱、片尾曲的部分則是小泉萌香所屬的 harmoe 所演唱的歌曲，絕對不容錯過！

《遲早是最強的鍊金術師？》圖/回歸線娛樂

來聽鬼頭明里講沖繩方言！《在沖繩喜歡上的女孩方言講得太過令人困擾》，這是一部以沖繩為背景的青春戀愛作品，充滿濃厚的地方文化氣息。東京少年中村照秋轉學到沖繩，卻因為聽不懂當地女孩喜屋武飛夏的方言而鬧出不少笑話，還得依靠飛夏的好友比嘉夏菜翻譯。然而，比嘉也對照秋悄悄動了心，青春的戀愛三角關係以熱情的沖繩做為舞台展開！聲優部分則由大塚剛央（《我推的孩子》阿奎亞、《藥師少女的獨語》壬氏）、鬼頭明里（《鬼滅之刃》禰豆子）、菲魯茲·藍（《鏈鋸人》帕瓦）攜手配音全新風格，絕對會讓人深刻感受到沖繩的獨特魅力。

《在沖繩喜歡上的女孩方言講得太過令人困擾》圖/回歸線娛樂

續番則有掀起粉絲的回憶浪潮、充滿熱血劇情的《金肉人 完美超人始祖篇 season2》，以及超硬核、充滿暗黑心理戰的作品《凍牌~地下麻將鬥牌錄~》。《金肉人 完美超人始祖篇 season2》接續第一季劇情無量大數軍的第二部隊也抵達地球，抵抗的戰力恐後繼無力......所幸，眾人期待已久的正義超人軍主力軍團羅賓假面、拉麵人、布羅肯Jr.、戰爭人及時出現了！激烈的第二輪團隊對抗戰即將拉開序幕！而《轉生成貓咪的大叔》有著大叔靈魂的貓咪可愛爆擊！大叔做著跟貓咪一樣的動作，強烈的反差感萌中帶點衝擊，讓人忍不住一直看下去，還不能錯過大叔貓與社長之間的微妙情愫，以及小潘接下來會碰到什麼夥伴，輕鬆療癒的泡麵番一定要看！最後還有接著續播的《凍牌~地下麻將鬥牌錄~》主角「冰之K」參加這些高風險麻將局，精湛的牌技又能化解什麼暗黑危機？！一起繼續看下去！

《金肉人 完美超人始祖篇 season2》圖/回歸線娛樂

《凍牌~地下麻將鬥牌錄~》圖/回歸線娛樂

《轉生成貓咪的大叔》圖/回歸線娛樂

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