「漂亮告別」徵文獲獎名單揭曉！《一念歸城》寫盡孤寂與歸途獲首獎

由琅琅悅讀主辦、世界漂亮在台協會協辦的「漂亮告別 」短篇小說 募集，評選結果公布：

※首獎（一名）

《一念歸城》作者：聽瀾

評選短評：這是一篇具感染力且情緒鋪陳細膩的古風小說，故事以小主角「裴川」的視角切入，寫出了人在命運、戰亂與時局面前的渺小，同時又展現了人性深處的溫暖與韌性。

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※貳獎（一名）

《您的帳號目前處於紀念狀態》作者：淮菱象

評選短評：故事透過一封封橫跨七十年的私人訊息，寫出了時間的殘酷、人生的選擇與愛的遺留。科技設定極具說服力與現代感，展現了科技普及後日常生活 中的荒涼與溫情。

※參獎（一名）

《告別事務所》作者：比爾貝

評選短評：將「重型樂器（史坦威三角鋼琴）」作為四十年間情感 與記憶的實體寄托，巧妙地結合「專業搬運過程」與「音樂現場演繹」，畫面感與音效感俱佳，表現形式兼具儀式感與辨識度。

※佳作獎（七名）（以下排名不分先後）

《退租》作者：林敘

評選短評：作者巧妙地以「李白（年少輕狂、自信豪邁）」與「蘇軾（歷經挫折、曠達和解）」作為兩組心境對照，展現了現代青年在夢想與現實之間掙扎的真實縮影。

《十年不剪髮，煩惱三千丈》作者：江絲祿

評選短評：作者極其敏銳地捕捉了遭受性騷擾創傷後，被害者長年內化的自責與身體記憶。故事最令人感動之處，在於「告別」不是奇蹟式的瞬間痊癒，而是無數次在害怕中選擇勇敢的積累。

《未完成的簽名是你留給我的再見》作者：馬喬

評選短評：作者以細膩的筆觸，記錄了一段面對親人衰老、遭受家庭暴力與最終臨終陪伴的真實生命歷程。台語對白的使用極其自然，大幅提升了文字的在地感與情感溫度。

《那些年，共犯者的告別》作者：語然

評選短評：故事設定巧妙，打破了常見「被害者與加害者」的單純對立，將男女主角設定為「共犯者」。作者成功掌握了懸疑節奏，將一段高中時期的意外，延伸為長達數年的心理禁錮與靈魂贖罪。

《碰不到的邊角》作者：秀弘

評選短評：故事具在地生命力，以「客製化紙紮屋」作為記憶與遺憾的實體寄託，在清淡的白膠味與紙屑聲中，把「死者已矣，活人仍須負重前行」的生命真諦刻劃得入木三分。

《醒在可可蒸騰的夢裡》作者：予木

評選短評：作者極其勇敢地深入了現代社會中最沉重的「長照 困境」議題，「共犯與依附」關係刻畫得震撼人心。真實地寫出了長達十年的照顧過程中，那份夾雜著控訴、恨意與無奈的血肉纏繞。

《阿公的喪禮》作者：夜舞

評選短評：本作細膩記錄了一位98歲長者平凡卻豐盈的一生。故事真實還原了臺灣傳統喪禮中的人情世故與生活細節，極易引發讀者對老一輩親人及喪禮經驗的強烈共鳴。

💥恭喜以上10位得獎者👍後續將以Email依序個別通知獲獎事宜。

本次「漂亮告別」徵文投稿作品題材極為豐富多元，最終獲選的十篇佳作，皆展現了極高的文學完成度與情感深度。創作 者們以獨到的視角與細膩的筆觸，直面人生中的遺憾、失去與痛楚——無論是走過戰亂流離的古風史詩、深沉動人的長照困境與家暴傷痕、結合現代科技的記憶安放，或是充滿在地煙火氣的喪葬民俗與紙紮工藝，每篇作品都精準詮釋了「告別」的多重面貌。❤️感謝所有創作者以文字分享生命中最動人的情感篇章。