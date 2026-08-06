看見畫筆淬煉後的時間！解讀楊啟東入選臺府展作品與故事──＃名單之後 202

撰文｜黃博鈞（磚木取夥故事劇場編導）

楊啟東 入選 臺展第2、4-6、8-10回；府展1-3回

如果他們的作品，是一則則好友限定的限時動態

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#名單之後 #好友限定

站在水圳旁，我們從水上的落葉感受倏忽流逝的片刻；在山林裡，目睹巨木遭伐倒而運送下山，從中體會到新時代到來時所伴隨的美好消逝；在廟宇裡，從步入門檻後，周遭全都是匠師精雕細琢下所試圖留下的永恆典範。

這些看似抽象而難以保存的時間、感受或心意，在楊啟東一幅幅的風景作品裡，留存下來了。它們是〈祠のある風景〉、〈黃昏の貯材池〉、〈廟內〉。

楊啟東畢生創作不輟，且擁有眾多作品留存至今。從小生長在臺中豐原的楊啟東，1920年15歲進入臺北師範 學校，師從石川欽一郎學畫以後，他帶著畫具，選定寫生位置，觀察景物光影，直至2003年98歲離世以前，始終都保持寫生的習慣。因此，生活範圍多在豐原的他，也留下許多以豐原景物為題的作品。

如果楊啟東的這些作品，就像是限時動態牆上的一則則風景照，我們也許可以試著想像，會在裡面看見什麼？是否會讓人覺得「不過是風景」然後匆匆掠過？是否會停下畫面仔細端詳，試圖找出風景的確切位置？還是會忍不住想要私下傳訊息詢問：「這是哪裡？好美喔～我也想要去！」

在楊啟東的作品裡，除了第一眼看見的美以外，還值得被一看再看，因為其中正包含了被畫筆淬煉後的時間。一如窖藏的紅酒，在他的風景畫裡面，蘊藏了當時代獨特的風土氣息。許多豐原的景物、事件、生活被一一保存在畫裡了。更棒的是，楊啟東時常採用相似的構圖描繪相同景物，例如在1931年至1941年畫下的：〈祠のある風景（有祠的風景）〉、〈風景〉、〈有祠的早晨〉三幅作品，對照之間，可以看到畫家在十年間伴隨生命歷練的技法變化。似乎在畫裡，時間，連同水圳裡的流水都開始流轉了。

〈風景〉，1940

〈有祠的早晨〉，1941

豐原之地名，也與水圳有關。有一種說法是因日治時代，此地區培植出的蓬萊米，產量頗豐且品質優良，可用來進獻供天皇食用。在1920年便取「豐葦之原瑞穗之國」的組合，命名為「豐原」。而自清代至日治以來，始終流淌不止豐盛稻米的水圳，透過楊啟東的畫筆，潺潺流進畫裡。十年，二十年，流淌百年之久。

畫進了歷時百年的水圳，在楊啟東入選臺府展的作品裡，也留下屬於當時代的新的變遷。1930年的〈貯材池風景〉及1938年的〈黃昏の貯材池〉，其中的貯材池，或稱貯木池。1927年時，為了持續發展八仙山林業，日治政府將原設置於土場的貯木池，為了想連結上縱貫鐵路的交通便利性，貯木池改設置在豐原。如此新興出現的廣闊水域景色，自然吸引著楊啟東前來作畫。〈黃昏の貯材池〉裡，漂浮在貯木池的巨大樹幹，中景的二層樓屋舍和遠景的山巒，縱使對照1930年〈貯材池風景〉一畫，景色似乎差異不大，但也代表在景色以外的山林中，工人們仍拿著鋸子，持續地砍伐巨木，將它們持續地運送並貯放在豐原的貯木池裡，最後持續地循著縱貫鐵路的脈動，送至各地。

〈貯材池風景〉，1930

〈黃昏の貯材池〉，1938

1920 總督府土木局地形圖（5萬分之一），黃色箭號為貯木池位置

1924 陸地測量局地形圖（5萬分之一），黃色箭號為貯木池位置

1944美軍地形圖（2萬5千分之一），黃色箭號為貯木池位置

1985經建版地形圖（2萬5千分之一），黃色箭號為貯木池位置

2022 Google衛星圖，黃色箭號為貯木池位置

即便如此，曾經的興盛產業，也會消逝，如同從地圖上看見的環境變遷。在八仙山、大雪山區域的林業沒落之後，貯木池所在地已被填平成為現在臺中市政府陽明大樓。水圳旁的閒適、貯木池的寬廣，楊啟東的畫中風景，包含了許多現在不復存在的風土氣息。但是，仍有一些被保留下來了，例如廟宇。

〈廟內〉，1934

〈廟內〉，1955

〈南瑤宮〉，1960

楊啟東曾畫下許多的漢式廟宇建築，並且此類主題的作品，分別入選過1934年臺灣美術展覽會、1955年日本美術展覽會、1957年巴西聖保羅國際雙年展、1960年法國春季沙龍等。這些作品裡，有許多用了類似的構圖，如同表達了廟宇建築美感跳脫出時間感，讓我們在畫裡幾乎感受不到外在曾經歷過二次大戰、政權交替的時代變化。楊啟東1934年〈廟內〉所畫的豐原慈濟宮，自清代建立至今，仍矗立在人聲鼎沸的市街中，廟宇格局仍如同畫中模樣。無論是在畫中的，或是現實中的廟宇，從過去到現在，日日夜夜迎接步入其中虔誠祈求的香客們，給予人們精神上的寄託。

或許在作畫當下，楊啟東如實地畫下眼前風景。但也正是這份如實凝結了片刻光景的繪畫技藝，讓楊啟東的作品，成為了流動不止的時代中，蘊藏了能引人理解過去的風土氣息。

無盡時間裡，我們的相處是限時動態，稍縱即逝卻生猛有力。限時動態，現行社群交流的一種應用，張貼具時效的影音圖文，當時限一到（通常為二十四小時），系統會即刻撤下訊息，再也不見。不以留存為目標的訊息更像當面對話，直接且隨性，（看來）不刻意地表達當下的想法。

限時動態的細節不會被記住，但會化為人們對發表者的印象，諸如可愛、悠閒、忙碌等形容。如若畫家的作品是則限時動態，會在我們心裡留下什麼？

2022年，選取【名單之後】計畫中的山際茂、鄭安、杉岡上苑、楊啟東、宮坂良輔、林之助等六位畫家，以「如果他們的作品，是一則則好友限定的限時動態」的觀點切入，解讀畫家們入選臺府展的作品及他們的故事。

精華 FAQ Q1：楊啟東的作品為何被比喻成限時動態？ 因為他的畫像限時動態般捕捉稍縱即逝的片刻，但又不只是即景記錄，而是把當時的風土、生活與時代感凝結下來，讓後人能從畫中回望地方記憶。

Q2：文章如何呈現豐原地景與產業變遷的關係？ 文章指出豐原的水圳、貯木池與林業發展，都在楊啟東作品中留下痕跡；尤其貯木池反映八仙山林業興盛與衰退，也見證地景從產業空間轉變為今日市政建築所在地。

Q3：楊啟東的廟宇題材作品有什麼重要意義？ 他的廟宇題材多次入選重要展覽，且常以相似構圖描繪，凸顯廟宇超越時代變動的穩定感；像豐原慈濟宮至今仍在，成為連結畫作、信仰與地方歷史的重要象徵。