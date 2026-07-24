觸碰藏在你心底的群山 北師美術館「雲在兩千米」VR大展開幕

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北師美術館將於2026年7月25日推出《雲在兩千米》展覽。

北師美術館將於2026年7月25日推出《雲在兩千米》展覽。 重點二： 展覽以獲威尼斯影展大獎的同名VR作品為核心。

展覽以獲威尼斯影展大獎的同名VR作品為核心。 重點三：結合文學、歷史檔案、生態影像與沉浸科技，描繪山林記憶。

北師美術館 將於2026年7月25日至10月11日推出展覽「雲在兩千米」。本展由北師美術館創辦人林曼麗總策劃，導演陳芯宜與作家吳明益 主創，北師美術館與公共電視共同主辦。展覽以榮獲2025年第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元「最佳沉浸體驗大獎」的同名VR作品為核心，該作品改編自吳明益短篇小說，由公視 企劃，陳芯宜執導。

故事從一名男子追尋亡妻留下的未竟手稿展開，在兩千米高山的雲霧深處，循著臺灣雲豹與魯凱族神話的線索，展開一段關於消逝、尋覓與心靈重建的感官旅程。小說中的敘事轉化為虛擬實境的五感體驗，展覽則延伸走入兩千米霧林的心靈地景，與現實中的歷史檔案、生態監測交織重組，在實體與虛擬的縫隙間，築起人類與萬物共生的感知路徑。本展獲文化部補助，由財團法人台積電文教基金會、美術館之友聯誼會鼎力贊助，技嘉科技及高雄市電影館設備支援，共同催生這場結合文學、科技與生態的展覽。展覽自2026年7月25日起至10月11日於北師美術館展出。

從文字五感到虛擬體感：翻轉傳統電影藝術的空間創作

攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

除了備受矚目的VR體驗，北師美術館更進一步將小說與影像敘事延伸為沉浸展覽，讓觀眾走進作品誕生的精神場域，感受文字轉化為空間與感官經驗的力量。「雲在兩千米」包括展覽及VR放映，橫跨北師美術館三層空間，以作家吳明益小說《雲在兩千米》為起點，串連文學、VR、聲音、氣味、歷史文獻與自然影像，引領觀眾展開一場穿梭於現實與虛構、人類與自然之間的感知旅程。三樓與地下一樓化身為導演陳芯宜《雲在兩千米》VR作品的沉浸式體驗場域，觀眾將在6x7公尺的走動式虛擬世界中，跟隨主角進入夢境般的超現實迷宮、雲霧繚繞的山林與樹洞，經歷一段尋找、失落與自我療癒的靈魂旅程。

進入到美術館二樓，展覽從野生動物研究者姜博仁多年架設自動相機拍攝的珍貴影像展開。鏡頭原本試圖追尋魯凱族與排灣族神話中的臺灣雲豹，卻意外記錄下無數野生動物於晝夜交替間自在棲息的生命景象，搭配藝術家澎葉生採集森林中的自然聲響，空氣中瀰漫著瀚思為展覽特調的山林氣息，透過影像、聲音與嗅覺交織，引領觀眾重新感知人與自然萬物之間的連結。展覽亦特別邀請地理學者洪廣冀與研究團隊，集結歷史文獻與照片，回望地圖上的未知之地，追循臺灣雲豹神秘的蹤跡與林業發展史。展場中央是長達七公尺、1924年由日本陸軍測量部繪測的五萬分之一《臺灣地形圖》，地圖上中央山脈南南段呈現一片空白的「未知之地（terra incognita）」，正是小說中圍繞著追尋臺灣雲豹的核心區域，而地圖上的「空白」，背後展現的其實是人與眾生共構的、難以被測量收編的濃密網絡。透過老照片、地圖與文獻的交叉對照，一窺原住民被移住淺山、天然林被改造為人工經濟林的過程，反思人類對未知的渴望如何加速了對山林的掌握與開發，並揭示世居於此的生靈如何於已不再空白的地圖中活出不被收編的自由。

攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

當腳步從山林的生態和歷史現場，折轉入知識與心靈的重構之處，進入展場更深處則是由虛實物件相互交織而成的「書房」：將小說主角「關」妻子的書房場景與作家吳明益的真實書房疊合，構築出一個互文的「二重空間」，重現創作與研究的精神場域，包含吳明益的藏書、插畫、自製的昆蟲蝴蝶標本，以及寫作時與各領域專家的審稿對話；展期間，吳明益亦將於特定時間駐館與觀眾交流，更特別為本次展覽創作全新番外篇〈雲上兩千米〉。書房中的綠幕區則提供觀眾配戴頭顯裝備，讓觀眾感受 VR 演員拍攝的情境，彷彿也進到了雲端裂縫，如同站在「關」的視角，探索其妻子記憶與內心的空間維度。

攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

展場的另一側，「一切得從那張雲豹皮說起」，一張現實中曾被懸掛於花蓮瑞穗生態館門口的雲豹皮，被寫進吳明益的小說中，更成為VR作品裡活靈活現的雲豹。另一側則是聲音藝術家王榆鈞訪談姜博仁，述說其長年在山林間尋覓與等待的心路歷程，牆上展現著雲豹曾經出沒於台灣的歷史記載文獻，與森林聲景和音樂交織，帶領聽者如入群山中。「聆聽」成為我們跨越時間與空間、與山林重新連結之徑。

北師美術館「雲在兩千米」開幕記者會展場巡禮，聲音藝術家王榆鈞。攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

王榆鈞、姜博仁聲音作品《有人說牠來過》。攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

展場最後則化身為VR的幕後工作室，首度公開陳芯宜導演與創作團隊的幕後VR製作歷程，完整展出其創作檔案、文件、影音紀錄與手稿，並開放觀眾體驗VR中的森林場景，揭示文字如何轉化為震撼人心的空間與影像力量。

從文學、生態歷史的書寫建構，再到VR沉浸科技的跨界轉譯，「雲在兩千米」將那份對消逝的懸念，拋向了置身於虛實邊界的我們。展覽期間包括作家駐館、朗讀會、VR及專題講座，邀請觀眾在兩千米的雲霧與記憶的交會之地，重新聆聽山林的回音，觸碰那座藏在每個人心底的群山。

北師美術館「雲在兩千米」開幕記者會，左起：演員姚以緹、莫子儀，導演陳芯宜，演員盧玉蘭、馬志翔，英文版聲音演出凌藝彬、周厚安。攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供

北師美術館「雲在兩千米」開幕記者會-左起：特別參展 臍加厝手路金工(王譽霖、周霽恩)，導演陳芯宜，作家吳明益，北師美術館展覽總策畫林曼麗，展覽研究協力洪廣冀與姜博仁，聲音藝術家王榆鈞、特別參展 吳憶萍。攝影／王世邦 Anpis Wang，北師美術館提供