招財蟾蜍的身世之謎——故宮北院「神獸再現」特展看見不一樣的祥瑞

文∣陳慧霞（任職於國立故宮博物院 器物處）

圖∣國立故宮博物院提供

2024年國立故宮博物院南部院區推出「神獸 現形—文物 中的奇幻生物」特展，淺顯有趣，受到社會各界的喜愛，2026年由南北院合作以「神獸再現」為題，與觀眾再度見面。本文選介此次特展與劉海戲蟾相關的展品，以藝術的角度出發，探討神獸的概念如何被具象化，在藝術的詮釋下，展現超越文本與傳說的內涵。

相較於龍、獅與象之類從外貌上就令人懾服的「神獸」，而蟾蜍、烏龜等爬行小動物，往往藉由本身的特性與人們的需求相應，產生新的意義，劉海戲蟾就是一個例子。

誰騎著蟾蜍大笑？

石灣窯的陶泥人物作品〈劉海戲蟾〉（圖1），髮長及肩，前額呈八字髮，跨坐於一狀似蟾蜍的張口異獸上。人物露齒大笑，表情誇張，左手持一長柄帚，下半身與座騎溶合於一，座下描繪水波浪花。人物肌膚以紅土素燒，髮色黑，衣著及座騎以仿官窯的青釉為主，局部加飾翠青色釉，開片細碎，並以褐色描繪衣著輪廓及波浪等細節，人物五官及身形的凹凸起伏大，捏塑技巧熟練，甚具民間趣味。

圖1 清 石灣窯 劉海戲蟾 國立故宮博物院藏 故瓷016947

小玉人背後藏著什麼？

另一件為玉雕人物立像〈玉劉海戲蟾〉（圖2），短髮齊眉後側呈八字形，頭大幾不見頸，袒胸，身形微側，五官圓順，衣褶等紋理刻線圓弧和緩，肩後一蟾蜍攀緣，一手拿著一枚銅錢。

圖2 清 玉雕劉海戲蟾 國立故宮博物院藏 故玉003098

院藏清代〈玉雕劉海戲蟾〉（圖3）小玉人也是八字髮，袒上身，左肩的蟾蜍眼圓彆嘴，外下右手持一銅錢，高舉頭上，右腳掌抬起，似乎正打著拍子，十分活潑。從背後看，頭頂無髮，髮直及肩，肩上為三足蟾蜍，左手在身後握著一把小竹帚，正和石灣窯〈劉海戲蟾〉（見圖1）的手上持物相同，展現民間傳說不斷被添加各種元素的有趣現象。

圖3 清 玉雕劉海戲蟾 背面 國立故宮博物院藏 故玉003549

從月亮到書桌

關於劉海與蟾蜍的連結，先是蟾蜍與道教的關係。早在漢代蟾蜍就和兔、月連結，被賦予升仙的色彩。魏晉以來「月中有蟾蜍」的典故為人所熟知，墓葬中常出土蟾蜍水盂等，具有長生不死的意涵，蟾蜍的意象並與道教方術等觀念結合。至於三足蟾蜍的造型，則是在晚唐、宋代以後流行，常出現在書案上的蟾蜍硯滴（圖4），不僅擷取蟾蜍作為水陸兩棲生物的特性，同時以三足強調其異於一般蛙類的神奇性。

圖4 宋至明 銅蟾蜍硯滴 國立故宮博物院藏 中銅001449

仙人腰後為什麼掛著銅錢？

再說到劉海蟾，初名操，得道後改名玄英，號海蟾子，活動於太宗至仁宗年間（976-1063），為北宋道家重要內丹術師，全真教五祖之一。4元明之後，蟾蜍成為辨識劉海蟾恩院藏）蟾蜍攀附在仙人肩上，海蟾子一手握著蟾足，一手持桃實枝幹，著重表現他得道成仙的境界。明初十五世紀宣德年間宮廷畫家商喜畫〈四仙拱壽圖〉（圖5）其中海蟾子自在乘坐於三足蟾蜍之上，逐波乘浪，衣帶飄揚，仙氣十足。有趣的是明後期浙派畫家史文（生卒年不詳）〈玉蟾圖〉（圖6）的劉海蟾，除了肩上可愛的蟾蜍之外，腰後還繫著一貫銅錢，呼應蟾蜍救濟窮人，一步一吐錢的民間傳說，為道家仙人與蟾蜍共同構成的圖像注入新意涵，使蟾蜍成為招財的象徵。

圖5 明 商喜 四仙拱壽圖 軸 局部 國立故宮博物院藏 故畫003689

圖6 明 史文 玉蟾圖 軸 局部 國立故宮博物院藏 故畫002987

至於現在常省略仙人姓名「蟾」字，而以「劉海戲蟾」稱說，很可能是明末清初人的用法。清康熙年間褚人獲（1635-1682）談及〈劉海蟾歌〉時就提到，「今畫蓬頭跣足嘻笑之人，手持三足蟾弄之，曰此劉海戲蟾圖也，直以劉海為名，舉世無有知其名者，錄之以資博識。」

結語

在現實世界中，動物一直是人類的朋友，除了作為狩獵、守衛等功能，也具有單純賞玩、陪伴的功能。展覽中我們透過文獻的記錄，再配合刻畫動物時的藝術表現，可以幫助我們了解整個歷代文化對動物觀看的角度。

而神獸是人類藉由動物原始的特性，以人的角度去理解、想像人與動物之間的社會性關聯。神獸化的過程一方面依據動物本身的特色，一方面立基於動物和自然界的關係神獸化同時也是一種擬人化，是以人為中心，人類深度介入的特點在宗教相關的內容中尤其明顯。神獸再現的展覽中雖然是以動物作為主角，其實背後隱藏著無所不在的人類呢。

● 本文摘錄自《故宮文物月刊 》518期5月號：〈當神獸遇見藝術—「神獸再現」特展展品選介 。