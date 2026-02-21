沒網路、社群APP的年代，何為畫家鄭安眼裡最美的風景？──＃名單之後 185

撰文｜黃博鈞（磚木取夥故事劇場編導）

鄭安 入選 府展第1-6回

如果他們的作品，是一則則好友限定的限時動態

〈編物 （編織）〉1939

〈室內〉1940

〈調音〉1941

〈姉妹 （姊妹）〉1942

〈窗邊〉1943

當我們將目光轉向鄭安的畫作，似乎走入一段寧靜的生活日常。畫中人物無不以最低限度的動作，一律採用坐姿，低眉垂目，細細品嚐著當下的吉光片羽，或編織、或為樂器調音、閱讀、凝望風景。如果此刻畫作會發出聲音，似乎能聽見如光中灰塵般緩緩起舞的樂音。鄭安的畫作，其間的光影，人物的神情，或許也留下了我們在生活裡，最想留存的那一刻。

如同某一日，我們自己或是好友上傳了戀人倚靠車窗呼呼睡去的神情，紀錄了傍晚時分站在流理台前備料的身影，或是正打開窗讓日光沐浴的燦爛背影。每一張、每一刻都像提醒自己，生命裡仍擁有的一絲甜美。

畫家集一刻心力，讓意識隨風景透注在畫作之中。或許正是在鄭安的畫裡，讓人讀出了他對保有美好的嚮往，才能在府展因戰爭停辦前，連續獲得六屆的府展入選。相反的，從他的畫中，一點也感受不到逐年越來越近的遠方的戰火聲。相較透過作品反映當下時代境況「時局色」的畫家，從鄭安的畫裡，則找不太到任何可標誌局勢的色彩。

從他的畫，包含關於他可被覓得的經歷中，都透露著某種恆常。鄭安從求學到擔任教職，都留在彰化市街的鄰近範圍。在八卦山北端山麓下的彰化第一公學校，以及距離約一、兩公里外的臺中州州立彰化商業學校任教達十四年時間（註1）。同時，經營著彰化市街北門區內的東亞書局，等待在店內走動的客人，取走架上已寧靜等待多時的書籍，讓書裡字句為自己說話，也像是他的畫。

但是，這也不代表鄭安的作品，顯露的就是一種止水般的情緒。在入選六幅的其中四幅作品，畫作的模特兒似乎都是同一個人。相同狀況，若是身邊有人持續發佈相同人物的照片，我們不免也會開始有些好奇，他們兩者間對彼此的重要性。有些畫家的畫中，也出現相同模特兒的狀況。舉例來說，在楊三郎入選臺府展的作品裡，也曾多次以妻子許玉燕入畫。這名屢次出現在鄭安畫裡的女子，她和鄭安的關係是朋友？妻子？或是其他可能？當我們在欣賞畫作時，則增添了另一層可供想像的深切情意。

楊三郎〈凝視〉1936

楊三郎〈夕暮の庭〉1938

楊三郎〈母と子〉1935

1942年的11月，鄭安經營的東亞書局，在政府開始推動皇民化運動的5年後，以中文印行刊物減少的狀況裡（註2），發行了由施梅樵編輯的《邱黃二先生遺稿合刊》，收錄丘逢甲、黃遵憲二人以漢詩體裁記敘政局、社會的詩集（註3）。在1943年五月下旬，吳新榮從臺南北上臺中，欲參加巫永福的婚宴（註4），旅途過程中在彰化的東亞書局，買到了東京名取書店發行的《支那文化談叢》。吳新榮形容是「在書籍欠缺的現況下是意外的收獲」（註5）。

在戰爭逐步邁進總體戰的時期，鄭安的東亞書局仍維持運作，他的畫作仍保有同樣的生活風景，仍在校園任職。從畫作、書局到工作，鄭安保持不變的恆常，不隨外界變化而改變，堅持原有步調。也或許是因為時局動盪，保有日常才更顯重要。在鄭安的眼裡，那名在生活裡維持編織、思考、調音、閱讀的女子，成為他眼裡最美的風景和力量。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。