響應琅琅悅讀 4 周年主題「換乘悅讀」，我們特別企劃「書頁闖天涯 」專題，邀來各個世代的創意工作者分享客居他方的經驗。作家將帶領你感受泰北山城的慵懶節奏，一睹在端流不息時光潮水中屹立的古都、傳奇女作家遠飆的故居，亦或者凝視 21 世紀新羅馬的裂痕。 7 月 21 日起，每周二雲端準時相遇。（編按）

也許是某一回搭紅眼班機，在不斷轉乘的過程中筋疲力盡，瞌睡後猛地清醒過來，周遭盡是候機室的死白，一下子湧上的客途陌生之感；也許是到埗當日，推開青年旅館的房門，迎面撲來的混濁霉悶氣味⋯⋯。

你有多想將自己像個鑰匙扣一樣，扣上這個他方。你試著在談吐或衣著模仿本地人，但終要露出破綻。尷尬間，過去閱讀過的字句情節觀點，忽然一一浮現腦海：《在路上》、《大亨小傳》、《海邊的卡夫卡》或許還有《變形記》—— 可能正是它們指引你來到此地。現在，它們會帶著你離開。

專題「書頁闖天涯：異鄉食衣住行的閱讀索引」，邀請到演員鍾瑤、攝影家汪正翔、作家田威寧等創作者，從「食、衣、住、行、育、樂」不同角度，分享異鄉生活經驗。那關乎特定時期的回憶，亦是真實人生與閱讀的互文。